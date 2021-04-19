В Одесі займатимуться реабілітацією тих, хто перехворів на ковід

Фахівці відзначають, що надання медичної допомоги пацієнтам, які перенесли гостру респіраторну хворобу COVID-19, є не менш важливим питанням, ніж лікування самої коронавірусної інфекції.

Клінічними протоколами лікування хвороби визначено так званий постковідний синдром, який розвивається практично у всіх пацієнтів, які перенесли COVID-19, та проявляється дуже різноманітною симптоматикою.

У зв'язку з вкрай варіабельною симптоматикою перебігу хвороби, післястаціонарне лікування вимагає комплексного підходу, який містить у собі медикаментозну, медико-психологічну допомогу та реабілітаційну службу.

Сьогодні, 19 квітня 2021 року, Одеський міський голова Геннадій Труханов спільно з головою ОДА Сергієм Гриневецьким відвідав з робочим візитом Клінічний санаторій ім. Горького, де виділено 150 ліжок для реабілітації пацієнтів з наслідками коронавірусної інфекції.

Як зазначив Геннадій Труханов, одеські санаторії вже готові підключитися до реабілітації одеситів. Це оптимальне рішення для надання допомоги хворим на COVID-19 після виходу зі стаціонару, тому необхідно в найкоротші терміни розв'язати питання фінансування цих установ Національною службою здоров'я України.

"Зараз гостро стоїть питання про фінансування реабілітаційних заходів коштом Державної програми медичних гарантій в межах укладення договорів санаторно-курортних установ з Національною службою здоров'я України. Уже найближчим часом ми звернемося до Міністерства охорони здоров'я України з проханням прискорити цей процес", - сказав мер Одеси.

Крім санаторію Горького, хворих з постковідним синдромом може прийняти й лікувально-оздоровчий комплекс профспілки залізничників "Біла Акація". Там можна розгорнути з урахуванням всіх вимог 180 місць.

*****

Комплекс реабілітаційних заходів хворих з постковідним синдромом включає: прийом мінеральної води, дієтотерапію, лікувальну і дихальну гімнастику, психотерапію, киснево-синглетну терапію, сухі вуглекислі ванни, масаж, лімфодренажні процедури, фізіотерапію, включаючи інгаляції, електросон, електро- і магнітотерапію, рефлексотерапію і вібротерапію, бальнеолікування і грязелікування, кінезіотерапію в реабілітаційному залі та басейні.











