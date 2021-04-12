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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ розробило стандарт реабілітації після перенесеного COVID-19, - Микичак

МОЗ розробило стандарт реабілітації після перенесеного COVID-19, - Микичак

Міністерство охорони здоров'я розробило стандарт проведення реабілітації пацієнтів після перенесеного COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вже є наші напрацьовані рекомендації з урахуванням світового досвіду, рекомендацій ВООЗ. Зокрема, у співпраці з Державним експертним центром розроблено стандарт медичної допомоги "Реабілітація пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 та рековалесцентів", - сказала Микичак.

Вона зауважила, що коронавірус вражає різні органи та системи органів, які після одужання від інфекції потребують повернення функціональності. Мова як про дихальну систему, так і про серцево-судинну, нервову системи тощо. Стандарт щодо реабілітації наразі надісланий для обговорення у регіональні департаменти охорони здоров'я і буде погоджений найближчим часом.

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Крім того, МОЗ запропонував Національній службі здоров'я виокремити пакет послуг в рамках програми медичних гарантій, який передбачатиме надання реабілітації після перенесеного COVID-19. Обласні департаменти охорони здоров'я отримали від міністерства завдання визначити і затвердити мережу закладів, в тому числі санаторно-курортного типу, в яких надаватиметься послуга з реабілітації. Також за направленнями пацієнтів прийматимуть заклади, які належать до сфери управління МОЗ.

Як повідомлялося, симптоми з боку дихальної, серцево-судинної або нервової систем у пацієнтів з COVID-19 спостерігаються щонайменше впродовж 12 тижнів після початку захворювання.

Автор: 

карантин (18172) реабілітація (327) COVID-19 (19765) Микичак Ірина (55) коронавірус (19923)


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Зачем нам минздрав?
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12.04.2021 10:39 Відповісти
Головне, що вчасно, не пройшло і року.
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12.04.2021 10:43 Відповісти
А что такое COVID-19? Где, в какой стране и в какой лаборатории этот вирус был выделен и изолирован? После чего местные долбодятлы проводят реабилитацию?
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12.04.2021 10:45 Відповісти
Зараз, після перенесеного у листопаді ковіді у "легкій" формі - погіршився стан здоров'я, серце ледь справляється - кров стала густою - пью кроворозріджуючі препарати. тиск упав, сатурація вечорами теж до 80. Ковід би вас, упоротих побрав назавжди!
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12.04.2021 10:52 Відповісти
О, ковід-дисиденти стирили методичку у ВІЛ-дисидентів?
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12.04.2021 12:24 Відповісти
...больше дышите воздухом.!
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12.04.2021 10:54 Відповісти
Это вам,щоб краще дихалось.Это,для серця.Ну,а це для нервiв.
-Доктор,а у вас кроме горилки ничого бiльше нема?
-Коньяк э.
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12.04.2021 10:59 Відповісти
Результат многомесячных и многомиллиардных исследований:
- больше пить воды, больше гулять на воздухе, больше дышать.
- спиртное и табак не употреблять.
- для верующих - молитвы.
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12.04.2021 11:06 Відповісти
 
 