МОЗ розробило стандарт реабілітації після перенесеного COVID-19, - Микичак

Міністерство охорони здоров'я розробило стандарт проведення реабілітації пацієнтів після перенесеного COVID-19.

Про це під час брифінгу повідомила заступник міністра охорони здоров'я Ірина Микичак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Вже є наші напрацьовані рекомендації з урахуванням світового досвіду, рекомендацій ВООЗ. Зокрема, у співпраці з Державним експертним центром розроблено стандарт медичної допомоги "Реабілітація пацієнтів з коронавірусною хворобою COVID-19 та рековалесцентів", - сказала Микичак.

Вона зауважила, що коронавірус вражає різні органи та системи органів, які після одужання від інфекції потребують повернення функціональності. Мова як про дихальну систему, так і про серцево-судинну, нервову системи тощо. Стандарт щодо реабілітації наразі надісланий для обговорення у регіональні департаменти охорони здоров'я і буде погоджений найближчим часом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Навантаження на службу екстреної медицини через COVID пікові. За добу - 17-19 тисяч виїздів, - заступнийя голови МОЗ Микичак

Крім того, МОЗ запропонував Національній службі здоров'я виокремити пакет послуг в рамках програми медичних гарантій, який передбачатиме надання реабілітації після перенесеного COVID-19. Обласні департаменти охорони здоров'я отримали від міністерства завдання визначити і затвердити мережу закладів, в тому числі санаторно-курортного типу, в яких надаватиметься послуга з реабілітації. Також за направленнями пацієнтів прийматимуть заклади, які належать до сфери управління МОЗ.

Як повідомлялося, симптоми з боку дихальної, серцево-судинної або нервової систем у пацієнтів з COVID-19 спостерігаються щонайменше впродовж 12 тижнів після початку захворювання.