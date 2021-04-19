РУС
РУС
Украина остро нуждается в современной системе защиты авторских прав, - Шимкив

Украина остро нуждается в современной системе защиты авторских прав для сохранения и развития собственного научного и технологического потенциала.

Об этом заявил в эфире программы "Двойные стандарты" на радио НВ глава совета директоров DarnitsaGroup Дмитрий Шимкив, отвечая на вопрос, почему Украина находится на 56-м месте в мировом рейтинге инноваций и продолжает отставать.

Он подчеркнул, что сегодня украинские ученые и разработчики предпочитают либо работать по контракту на иностранные компании, либо регистрировать свои патенты в государствах, которые обеспечивают защиту интеллектуального права на мировом уровне.

"Много интересных патентов регистрируют, прежде всего, в странах, которые имеют серьезную юридическую базу для защиты авторского права. Это критически важно", - отметил глава совета директоров DarnitsaGroup.

"Я связан с изобретениями всю жизнь и знаю, что советские ученые, создававшие уникальные вещи, не стали миллионерами. А если мы посмотрим на опыт США, Японии, Китая, то увидим - люди, которые создали инновационные продукты, получают патент и компании, использующие этот патент, платят им за него роялти. Ученые живут на эти деньги, продолжая научную деятельность", - добавил он.

В то же время Украина имеет мощный социальный капитал ученых, ИТ-специалистов и других талантливых профессионалов, способных изобретать перспективные технологии. И чтобы подняться в рейтинге инновационных государств, нужно создать условия, при которых эти люди смогут получать выгоду от своих изобретений, не выезжая за границу. Это означает, прежде всего, что их права на интеллектуальную собственность должны быть защищены на законодательном уровне.

"В Конституции США интеллектуальное право появилось в первую очередь. Это фундаментальная ценность. Например, наши программисты получают патенты, но, как правило, регистрируют их в странах, которые гарантируют защиту на глобальном рынке", - резюмировал Дмитрий Шимкив.

авторское право (59) Шимкив Дмитрий (155)
Украина остро нуждается в современной системе ПВО. Еще позавчера.
19.04.2021 20:11 Ответить
Серьёзные приоритеты. Больше ни в чем не нуждается?
19.04.2021 20:18 Ответить
Зверніться до Шкарлета ,він дока в справах авторських прав !!! І Віслючок теж тямить в питаннях плагіата !!!)))
19.04.2021 20:23 Ответить
19.04.2021 20:11 Ответить
Укераїна негайно потребує реальної державної влади , а не цієї жалюгідної пародіі,лялькової імітаціі, державної влади !!!)))
19.04.2021 20:25 Ответить
Да. Украина остро нуждается в реальных политиках с нормальной психикой и умом. Ну а нормальные люди во власти уже давно бы решили за 2 года все проблемы. Как известно, психически ненормальные только создают проблемы, а не решают их. И с каждым днем эти проблемы нарастают. Сегодня услышала, что хотят продать Приватбанк, крупнейший государственный банк Украины, работающий с прибылью для народа и бюджета. Вот его как раз и "додумались " продать зеленые идиоты- вредители.
19.04.2021 22:21 Ответить
Сувереном влади є народ ,який через виборчу систему делегує своє суверене право на владу депутатам !! Тобто пролблема України в "мудром наріді" ,т.зв. лохтораті !! Патова ситуація !!!)))
19.04.2021 22:26 Ответить
Ну да. Большинство любого народа тупое и не в состоянии избрать достойных политиков во власть, так как в политике не разбираются, да и в остальном, им навешивают лапшу, зомбируют и зомби идут голосовать в припрыжку. Поэтому система выборов не работает. Она бы работала, если бы народ свой выбор мог как -то убрать через короткое время, если этот выбор опозорился и не оправдал ожиданий.
19.04.2021 22:39 Ответить
То отож ,дуже важко відігнати заївшихся свиней від годівниці !!! Свині з власної волі від годівниці не відходят ,дієві лише копняки !!!)))
19.04.2021 23:18 Ответить
19.04.2021 20:18 Ответить
У Димы Шимкив - ни войск кацапстана на границе нет, ни сумасшедшего *****, ни 7 лет погибающих защитников Украины, ни тотальной коррупции ...
Осталось только ленточку красную перерезать и авторские права защитить - и дальше заживем как в масле!
Кому война, а Диме - свой карман ближе! Неужели такие беспардонные уроды еще остались??
19.04.2021 20:32 Ответить
Дима Шимкив смотрит на происходящее с точки зрения богача. Вот и всё. А нужно смотреть с точки зрения экономики и её роста.
показать весь комментарий
Не соглашусь - беспокоится о своем личном кармане, полностью игнорируя потребности своей страны, на которую 7 год как напала РФ - это признак тупости, а не богача, признак духовной нищеты и опускание до звериных инстинктов "нажраться и побольше".
20.04.2021 01:25 Ответить
Дима- типичная вата, считающая себя Ылитой )))))
20.04.2021 01:26 Ответить
Україна потребує ППО,байрактарів та джавелінів а авторські права ківа захистить коли буде чесати фаберже.
19.04.2021 20:19 Ответить
19.04.2021 20:23 Ответить
Украина нуждается в ПВО, ПКР и ПТРК, ракетах малой и срелней дальности!
19.04.2021 20:28 Ответить
Украина остро нуждается в современной системе защиты авторских прав/ Действительно, нуждается. Лайкоман здесь за пять лет перепечатал 60 000 " ржачных" картинок ни разу не указав источник перепечатки -сайт РФ или ДНР.
19.04.2021 20:28 Ответить
все эти приднестровья с карабахами и абхазиями задуманы, как серые зоны, в которых нарушено всё от слова вообще Украина - не исключение
19.04.2021 20:45 Ответить
О, да. В стране где можно закошмарить любой бизнес самая главная проблема это патенты ученых. Для начала начните защищать обычный бизнес от поборов и произвола чиновников.
19.04.2021 20:54 Ответить
Украина остро нуждается во вменяемых избирателях, которые не будут голосовать за клинических идиотов.
19.04.2021 20:54 Ответить
ВЫ МНЕ ЭТО ПРЕКРАТИТЕ ТУТ!
Если такую систему ввести у нас то некий сцикливо-воровитый поц выплатит огромные деньги наследникам автора номера имитации игры пиписькой на пианино. Номерок то он слямзил. Ну и автору книги "Слуга народа" Рудику платить придётся. А оно жадное, считает, что ни кому ни чего не должно. Своровало у автора и всё тут.
19.04.2021 21:05 Ответить
Не про те непокоється пан Шимків. В Україні Авторів бракує. Про це треба говорити, а краще діяти. І уся ця "болтовня" не на часі.
19.04.2021 21:52 Ответить
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARQvU59qWBwrDWk-29Szz-5g6EzOSpXbZ6VdpDJAUrpb9BjdZLzBbshVrnm5jvrScfg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBVyVtgro4abvVPRja_i5lfngbmZtCv1ts7o0rxwFARFFa8fBoOMWZLNIhk2HnExYGswVZ9m92CdeqgH6zEVg3cZ3yPBzRi5ipCHqee3FmQ3qpJSHNZ8Sxiq9Fd_-6wlEb8GCGzMQL_uL6_EAkDSRU9y4wwzQ5hPADnq7vPS35-*********************************************************************************************************-LZJpLxLiy0EE4AOuJ6jFQnkkcG8ME&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10159271355593953?__xts__%5B0%5D=68.ARBVyVtgro4abvVPRja_i5lfngbmZtCv1ts7o0rxwFARFFa8fBoOMWZLNIhk2HnExYGswVZ9m92CdeqgH6zEVg3cZ3yPBzRi5ipCHqee3FmQ3qpJSHNZ8Sxiq9Fd_-6wlEb8GCGzMQL_uL6_EAkDSRU9y4wwzQ5hPADnq7vPS35-*********************************************************************************************************-LZJpLxLiy0EE4AOuJ6jFQnkkcG8ME&__tn__=-R 4 ч. ·

А поки в Чехії триває "шпигунський скандал" (доведено причетність ГРУ РФ до вибухів воєнних складів у 2014 р. і вислано 18 рос. дипломатів: скромненько, та бодай щось, бо мsклі вже бабішам випорожнялись на голову як хотіли...), нагадую, що цієї п'ятниці в фіналі Drahomán Prize - першої нагороди, якою Українська Держава планує щороку відзначати іноземного перекладача й промотора української літератури за кордоном, - зустрінуться німкеня Клуадіа Дате, полька Катажина Котинська і чешка Ріта Кіндлерова!

...
Це - те, що в війні називається soft power. Детективи про те, як Росія в передвоєнне десятиліття брала під контроль присутність українських авторів на іноземних книжкових ринках, ще не написані, і ніхто того навіть досліджувати не починав. Колись ми про все розкажемо - ті з нас, хто доживе до перемоги. Всі ходи у нас записані.
19.04.2021 22:38 Ответить
Плата за патент с 2020 взросла в 14 раз. А защиты нет?
20.04.2021 00:04 Ответить
Шимкив будучи главой представительства Микрософт в сговоре с ментами прессовал организации на предмет нелицензионной винды Не брезговал наезжать на научно-исследовательские институты
02.05.2021 12:58 Ответить
 
 