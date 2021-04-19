Украина остро нуждается в современной системе защиты авторских прав, - Шимкив

Украина остро нуждается в современной системе защиты авторских прав для сохранения и развития собственного научного и технологического потенциала.

Об этом заявил в эфире программы "Двойные стандарты" на радио НВ глава совета директоров DarnitsaGroup Дмитрий Шимкив, отвечая на вопрос, почему Украина находится на 56-м месте в мировом рейтинге инноваций и продолжает отставать.

Он подчеркнул, что сегодня украинские ученые и разработчики предпочитают либо работать по контракту на иностранные компании, либо регистрировать свои патенты в государствах, которые обеспечивают защиту интеллектуального права на мировом уровне.

"Много интересных патентов регистрируют, прежде всего, в странах, которые имеют серьезную юридическую базу для защиты авторского права. Это критически важно", - отметил глава совета директоров DarnitsaGroup.

"Я связан с изобретениями всю жизнь и знаю, что советские ученые, создававшие уникальные вещи, не стали миллионерами. А если мы посмотрим на опыт США, Японии, Китая, то увидим - люди, которые создали инновационные продукты, получают патент и компании, использующие этот патент, платят им за него роялти. Ученые живут на эти деньги, продолжая научную деятельность", - добавил он.

В то же время Украина имеет мощный социальный капитал ученых, ИТ-специалистов и других талантливых профессионалов, способных изобретать перспективные технологии. И чтобы подняться в рейтинге инновационных государств, нужно создать условия, при которых эти люди смогут получать выгоду от своих изобретений, не выезжая за границу. Это означает, прежде всего, что их права на интеллектуальную собственность должны быть защищены на законодательном уровне.

"В Конституции США интеллектуальное право появилось в первую очередь. Это фундаментальная ценность. Например, наши программисты получают патенты, но, как правило, регистрируют их в странах, которые гарантируют защиту на глобальном рынке", - резюмировал Дмитрий Шимкив.