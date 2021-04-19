УКР
Новини
Україна вкрай потребує сучасної системи захисту авторських прав, - Шимків

Україна вкрай потребує сучасної системи захисту авторських прав, - Шимків

Україна вкрай потребує сучасної системи захисту авторських прав для збереження і розвитку власного наукового та технологічного потенціалу.

Про це заявив в ефірі програми "Подвійні стандарти" на радіо НВ глава ради директорів DarnitsaGroup Дмитро Шимків, відповідаючи на запитання, чому Україна перебуває на 56-му місці в світовому рейтингу інновацій і продовжує відставати.

Він підкреслив, що сьогодні українські вчені та розробники вважають за краще або працювати за контрактом на іноземні компанії, або реєструвати свої патенти в державах, які забезпечують захист інтелектуального права на світовому рівні.

"Багато цікавих патентів реєструють, перш за все, в країнах, які мають серйозну юридичну базу для захисту авторського права. Це критично", - наголосив голова ради директорів DarnitsaGroup.

"Я пов'язаний з винаходами все життя і знаю, що радянські вчені, які створювали унікальні речі, не стали мільйонерами. А якщо ми подивимося на досвід США, Японії, Китаю, то побачимо - люди, які створили інноваційні продукти, отримують патент і компанії, що використовують цей патент, платять їм за нього роялті. Вчені живуть на ці гроші, продовжуючи наукову діяльність", - додав він.

Водночас Україна має потужний соціальний капітал вчених, ІТ-фахівців та інших талановитих професіоналів, здатних винаходити перспективні технології. І щоб піднятися в рейтингу інноваційних держав, потрібно створити умови, при яких ці люди зможуть отримувати вигоду від своїх винаходів, не виїжджаючи за кордон. Це означає, перш за все, що їхні права на інтелектуальну власність мають бути захищені на законодавчому рівні.

"У Конституції США інтелектуальне право з'явилося першочергово. Це фундаментальна цінність. Наприклад, наші програмісти отримують патенти, але, зазвичай, реєструють їх у країнах, які гарантують захист на глобальному ринку. ", - резюмував Дмитро Шимків.

авторське право (101) Шимків Дмитро (106)
Топ коментарі
+10
Украина остро нуждается в современной системе ПВО. Еще позавчера.
19.04.2021 20:11 Відповісти
+5
Серьёзные приоритеты. Больше ни в чем не нуждается?
19.04.2021 20:18 Відповісти
+4
Зверніться до Шкарлета ,він дока в справах авторських прав !!! І Віслючок теж тямить в питаннях плагіата !!!)))
19.04.2021 20:23 Відповісти
Укераїна негайно потребує реальної державної влади , а не цієї жалюгідної пародіі,лялькової імітаціі, державної влади !!!)))
19.04.2021 20:25 Відповісти
Да. Украина остро нуждается в реальных политиках с нормальной психикой и умом. Ну а нормальные люди во власти уже давно бы решили за 2 года все проблемы. Как известно, психически ненормальные только создают проблемы, а не решают их. И с каждым днем эти проблемы нарастают. Сегодня услышала, что хотят продать Приватбанк, крупнейший государственный банк Украины, работающий с прибылью для народа и бюджета. Вот его как раз и "додумались " продать зеленые идиоты- вредители.
19.04.2021 22:21 Відповісти
Сувереном влади є народ ,який через виборчу систему делегує своє суверене право на владу депутатам !! Тобто пролблема України в "мудром наріді" ,т.зв. лохтораті !! Патова ситуація !!!)))
19.04.2021 22:26 Відповісти
Ну да. Большинство любого народа тупое и не в состоянии избрать достойных политиков во власть, так как в политике не разбираются, да и в остальном, им навешивают лапшу, зомбируют и зомби идут голосовать в припрыжку. Поэтому система выборов не работает. Она бы работала, если бы народ свой выбор мог как -то убрать через короткое время, если этот выбор опозорился и не оправдал ожиданий.
19.04.2021 22:39 Відповісти
То отож ,дуже важко відігнати заївшихся свиней від годівниці !!! Свині з власної волі від годівниці не відходят ,дієві лише копняки !!!)))
19.04.2021 23:18 Відповісти
У Димы Шимкив - ни войск кацапстана на границе нет, ни сумасшедшего *****, ни 7 лет погибающих защитников Украины, ни тотальной коррупции ...
Осталось только ленточку красную перерезать и авторские права защитить - и дальше заживем как в масле!
Кому война, а Диме - свой карман ближе! Неужели такие беспардонные уроды еще остались??
19.04.2021 20:32 Відповісти
Дима Шимкив смотрит на происходящее с точки зрения богача. Вот и всё. А нужно смотреть с точки зрения экономики и её роста.
показати весь коментар
Не соглашусь - беспокоится о своем личном кармане, полностью игнорируя потребности своей страны, на которую 7 год как напала РФ - это признак тупости, а не богача, признак духовной нищеты и опускание до звериных инстинктов "нажраться и побольше".
показати весь коментар
Дима- типичная вата, считающая себя Ылитой )))))
показати весь коментар
Україна потребує ППО,байрактарів та джавелінів а авторські права ківа захистить коли буде чесати фаберже.
показати весь коментар
показати весь коментар
Украина нуждается в ПВО, ПКР и ПТРК, ракетах малой и срелней дальности!
показати весь коментар
Украина остро нуждается в современной системе защиты авторских прав/ Действительно, нуждается. Лайкоман здесь за пять лет перепечатал 60 000 " ржачных" картинок ни разу не указав источник перепечатки -сайт РФ или ДНР.
показати весь коментар
все эти приднестровья с карабахами и абхазиями задуманы, как серые зоны, в которых нарушено всё от слова вообще Украина - не исключение
показати весь коментар
О, да. В стране где можно закошмарить любой бизнес самая главная проблема это патенты ученых. Для начала начните защищать обычный бизнес от поборов и произвола чиновников.
показати весь коментар
Украина остро нуждается во вменяемых избирателях, которые не будут голосовать за клинических идиотов.
показати весь коментар
ВЫ МНЕ ЭТО ПРЕКРАТИТЕ ТУТ!
Если такую систему ввести у нас то некий сцикливо-воровитый поц выплатит огромные деньги наследникам автора номера имитации игры пиписькой на пианино. Номерок то он слямзил. Ну и автору книги "Слуга народа" Рудику платить придётся. А оно жадное, считает, что ни кому ни чего не должно. Своровало у автора и всё тут.
показати весь коментар
Не про те непокоється пан Шимків. В Україні Авторів бракує. Про це треба говорити, а краще діяти. І уся ця "болтовня" не на часі.
показати весь коментар
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/?hc_ref=ARQvU59qWBwrDWk-29Szz-5g6EzOSpXbZ6VdpDJAUrpb9BjdZLzBbshVrnm5jvrScfg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBVyVtgro4abvVPRja_i5lfngbmZtCv1ts7o0rxwFARFFa8fBoOMWZLNIhk2HnExYGswVZ9m92CdeqgH6zEVg3cZ3yPBzRi5ipCHqee3FmQ3qpJSHNZ8Sxiq9Fd_-6wlEb8GCGzMQL_uL6_EAkDSRU9y4wwzQ5hPADnq7vPS35-*********************************************************************************************************-LZJpLxLiy0EE4AOuJ6jFQnkkcG8ME&__tn__=kC-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/10159271355593953?__xts__%5B0%5D=68.ARBVyVtgro4abvVPRja_i5lfngbmZtCv1ts7o0rxwFARFFa8fBoOMWZLNIhk2HnExYGswVZ9m92CdeqgH6zEVg3cZ3yPBzRi5ipCHqee3FmQ3qpJSHNZ8Sxiq9Fd_-6wlEb8GCGzMQL_uL6_EAkDSRU9y4wwzQ5hPADnq7vPS35-*********************************************************************************************************-LZJpLxLiy0EE4AOuJ6jFQnkkcG8ME&__tn__=-R 4 ч. ·

А поки в Чехії триває "шпигунський скандал" (доведено причетність ГРУ РФ до вибухів воєнних складів у 2014 р. і вислано 18 рос. дипломатів: скромненько, та бодай щось, бо мsклі вже бабішам випорожнялись на голову як хотіли...), нагадую, що цієї п'ятниці в фіналі Drahomán Prize - першої нагороди, якою Українська Держава планує щороку відзначати іноземного перекладача й промотора української літератури за кордоном, - зустрінуться німкеня Клуадіа Дате, полька Катажина Котинська і чешка Ріта Кіндлерова!

...
Це - те, що в війні називається soft power. Детективи про те, як Росія в передвоєнне десятиліття брала під контроль присутність українських авторів на іноземних книжкових ринках, ще не написані, і ніхто того навіть досліджувати не починав. Колись ми про все розкажемо - ті з нас, хто доживе до перемоги. Всі ходи у нас записані.
19.04.2021 22:38 Відповісти
Плата за патент с 2020 взросла в 14 раз. А защиты нет?
показати весь коментар
Шимкив будучи главой представительства Микрософт в сговоре с ментами прессовал организации на предмет нелицензионной винды Не брезговал наезжать на научно-исследовательские институты
показати весь коментар
