Україна вкрай потребує сучасної системи захисту авторських прав, - Шимків
Україна вкрай потребує сучасної системи захисту авторських прав для збереження і розвитку власного наукового та технологічного потенціалу.
Про це заявив в ефірі програми "Подвійні стандарти" на радіо НВ глава ради директорів DarnitsaGroup Дмитро Шимків, відповідаючи на запитання, чому Україна перебуває на 56-му місці в світовому рейтингу інновацій і продовжує відставати.
Він підкреслив, що сьогодні українські вчені та розробники вважають за краще або працювати за контрактом на іноземні компанії, або реєструвати свої патенти в державах, які забезпечують захист інтелектуального права на світовому рівні.
"Багато цікавих патентів реєструють, перш за все, в країнах, які мають серйозну юридичну базу для захисту авторського права. Це критично", - наголосив голова ради директорів DarnitsaGroup.
"Я пов'язаний з винаходами все життя і знаю, що радянські вчені, які створювали унікальні речі, не стали мільйонерами. А якщо ми подивимося на досвід США, Японії, Китаю, то побачимо - люди, які створили інноваційні продукти, отримують патент і компанії, що використовують цей патент, платять їм за нього роялті. Вчені живуть на ці гроші, продовжуючи наукову діяльність", - додав він.
Водночас Україна має потужний соціальний капітал вчених, ІТ-фахівців та інших талановитих професіоналів, здатних винаходити перспективні технології. І щоб піднятися в рейтингу інноваційних держав, потрібно створити умови, при яких ці люди зможуть отримувати вигоду від своїх винаходів, не виїжджаючи за кордон. Це означає, перш за все, що їхні права на інтелектуальну власність мають бути захищені на законодавчому рівні.
"У Конституції США інтелектуальне право з'явилося першочергово. Це фундаментальна цінність. Наприклад, наші програмісти отримують патенти, але, зазвичай, реєструють їх у країнах, які гарантують захист на глобальному ринку. ", - резюмував Дмитро Шимків.
Осталось только ленточку красную перерезать и авторские права защитить - и дальше заживем как в масле!
Кому война, а Диме - свой карман ближе! Неужели такие беспардонные уроды еще остались??
Если такую систему ввести у нас то некий сцикливо-воровитый поц выплатит огромные деньги наследникам автора номера имитации игры пиписькой на пианино. Номерок то он слямзил. Ну и автору книги "Слуга народа" Рудику платить придётся. А оно жадное, считает, что ни кому ни чего не должно. Своровало у автора и всё тут.
