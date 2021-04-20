РУС
Для проведения экомодернизации промышленность нуждается в существенной поддержке, и власть должна ее предоставить, - нардеп

Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, и должна предоставить поддержку промышленности, как это делают страны ЕС.

 Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"Первое - это не пытаться брать на себя сверхобязательства (по экомодернизации, - ред.). Потому что, к сожалению, это в нашей украинской политике уже много лет есть такая плохая традиция, желание понравиться иностранцам иногда затмевает украинским чиновникам понимание реальных возможностей нашей экономики", - сказал Кисилевский.

По его словам, власть должна найти аргументы для наших международных партнеров, что позволит Украине иметь исключение из торговых ограничений, которые планирует ввести Евросоюз по выбросам. Кроме того, по мнению депутата, правительство должно предложить промышленности существенную поддержку для проведения экомодернизации.

"Нужны реальные финансовые стимулы для экологической модернизации. США и ЕС, где экологическое законодательство строже, чем в Украине, оно там реально работает, и там средний уровень выбросов металлургии, по тем данным, которые у меня есть, немного менее 1000 килограммов на тонну стали, то есть это значительно ниже, чем в Украине, все равно экомодернизация нуждается в государственной поддержке. И такая государственная поддержка декларируется. В Украине об этом не говорят", - отметил Кисилевский.

В частности, он отметил, что, по сообщениям СМИ, ЕС утвердил план, согласно которому на поддержку экомодернизации европейских производителей в ближайшие годы будет направлено от 100 млрд до триллиона евро инвестиций, из которых более 60% - это государственные средства.

Ранее в Европейской бизнес ассоциации Украины отметили, что Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы.

Вместе с тем представитель Федерации металлургов Украины Андрей Лукасевич заявил, что предусмотренные законопроектом о промышленных выбросах (№4167) сроки и условия перехода к новым экологическим нормам приведут к закрытию предприятий, ведь промышленность не имеет десятков миллиардов на проведение экомодернизации.

экология (1614) Кисилевский Дмитрий (11)
+4
Пусть олигархи подешевле покупают жильё в Лондоне, и помощь не понадобится..
20.04.2021 11:34 Ответить
+3
А ничего, что у нас вся промышленность олигархам принадлежит? Где деньги, которые они зашибают на этой промышленности, построенной между прочим не ними.
20.04.2021 11:33 Ответить
+2
Кошмур, "бедненького" Косюка без миллиардной поддержки из бюджета оставили!
20.04.2021 11:35 Ответить
Зеленая пошесть может только предоставить новые налоги. А поддержка -- это для себя любимых и своих хозяев.
20.04.2021 11:32 Ответить
Кошмур, "бедненького" Косюка без миллиардной поддержки из бюджета оставили!
20.04.2021 11:35 Ответить
А вы посмотрите на уровень цен на товары именно украинского производства за последние 2 года при относительно стабильном курсе бакса. Я уже не говорю про дико дорожающий импорт.. И все дойдет. Только с начала 2020 года цены на товары украинского производства выросли в среднем почти на 40%. Это и есть налог на тупость власти и избирателей.
20.04.2021 11:39 Ответить
Как бы мягче сказать доллар до короновируса и доллар сегодня в разнице где-то процентов на 20 просел (ну очень много его напечатали для раздачи американцев)
А продовольствие напротив подорожало. Зерно по сравнению с прошлым годов на 40%, подсолнечник на 60%. А экономика у нас типа рыночная (ну очень нравится ставить мировые цены, без учета зарплат) имеем на выходе дорожнечу.
Спасибо еще что нефть не по 100 баксов, и металл на 40% вырос а то вообще жопа была.
20.04.2021 11:46 Ответить
Да неужели? Это доллар у кого так просел? В лахтинской методичке? У них уже лет 20 как доллар все помирает и ни как не может помереть. Только какое это отношение имеет к внутреннему производству? А вам рассказать почему подорожало, например, зерно? На сколько за 2 последних года выросли расходы на производство или хранение с.х продукции? Только эл.энергия предприятиям сейчас обходится в 4.05 грн.+ доставка + потери. Золотая энергия нынче. И так далее.
20.04.2021 11:55 Ответить
Для проведения экомодернизации промышленность нуждается в существенной поддержке, и власть должна ее предоставить, - нардеп - Цензор.НЕТ 4770
20.04.2021 11:41 Ответить
Только проблески адекватности и культуры общения проявились и моментально куча дерьма по привычке вывалилась...
20.04.2021 11:49 Ответить
Да неужели? Без проблем. Вот вам голая статистика. Если дойдет. Причем она уже устарела за 2 месяца в еще более худшую сторону.

Для проведения экомодернизации промышленность нуждается в существенной поддержке, и власть должна ее предоставить, - нардеп - Цензор.НЕТ 132
20.04.2021 11:58 Ответить
Вы еще три года будете тошнить за своего сивочолого ГЕТЬмана?
Он уже никому не интересен.
Возьми еще сравни с 2018 годом 2013 год, много интересного для себя откроешь.
20.04.2021 12:08 Ответить
Это все, что смогли выдавить по сути вопроса? Не густо, вернее жиденько. И буду тошнить пока не дойдет. до вас, упоротых какую херню вы сотворили в 2019 году. И без проблем могу сравнить даже не делая скидку на выбранного вами в 2010 году вора и начало открытой агрессии Раши в 2014 году. Итак, арифметика для упоротого:

Минимальная зарплата середины 2013 - 1147 грн -- 1147 / 8 = 143,38 USD
Минимальная зарплата середины 2019 - 4137 грн. -- 4137 / 25 = 165.48 USD

Средняя зарплата середины 2013 - 3260 грн -- 3260 / 8 = 407,00 USD
Средняя зарплата середины 2019 - 10973 грн. -- 10973 / 25 = 438.92 USD

Я специально беру спокойное время начала осени 2013, хотя к Новому 2014 году курс уже был 9, а к приходу Пороха в июне 2014 уже около 12. Можем пересчитать при желании на июнь 2014.
20.04.2021 12:27 Ответить
Раз такая пьянка, сравни еще цены на продукты и коммуналку.
И да, с курсом доллара не играйся, при Пепо он был явно не 25, а так около 27-27,5
20.04.2021 12:48 Ответить
Врешь. И что, переклинило совсем зебила? Прими тогда и попустит, раз у тебя пьянка.
20.04.2021 13:05 Ответить
Ну в принципе трудно ожидать чего-то другого, стандартный переход на личные оскорбления.
20.04.2021 13:08 Ответить
Как аукнулось -- точно так-же и откликнулось. Абсолютно. И "зебил" -- это не оскорбление, а констатация уровня разыития мозгов. Чем теперь недоволен?
20.04.2021 13:32 Ответить
Ну если нечего сказать по сути, не напрягайся, ты меня этим не пробьёшь, это как небо красить.
20.04.2021 13:37 Ответить
Насчет "по сути" ты прав -- от тебя одни высеры. Что ими заработал, то ты и получил. Один к одному. Тож наслаждайся, непробиваемый зебил. Смачного.
20.04.2021 14:19 Ответить
Спробуй ще
20.04.2021 16:32 Ответить
А ничего, что у нас вся промышленность олигархам принадлежит? Где деньги, которые они зашибают на этой промышленности, построенной между прочим не ними.
20.04.2021 11:33 Ответить
Пусть олигархи подешевле покупают жильё в Лондоне, и помощь не понадобится..
20.04.2021 11:34 Ответить
Про Швейцарию и Лазурный берег тоже не забывайте
показать весь комментарий
Шо за бред... Отправляете сбу по адресу. И у вас уже готовая экомодернизация. Рецепт от зеленского. Если чего не понятно, поспросите его, он пояснит идею.
20.04.2021 11:34 Ответить
Голос Ахметова?
20.04.2021 11:35 Ответить
Не только
Дмитро Давидович Кисилевський (нар. https://uk.wikipedia.org/wiki/23_%D0%BA%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8F 23 квітня https://uk.wikipedia.org/wiki/1983 1983 , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2 Київ ) - український політик. Директор з корпоративних відносин промислової компанії https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%BF «Interpipe»
20.04.2021 11:37 Ответить
Мразь! Видел я этот Интерпайп в действии
20.04.2021 11:51 Ответить
Менеджер Пинчука, пошел на повышение интересы хозяина в зРаде отстаивать.
20.04.2021 11:54 Ответить
Її спочатку потрібно мати, щоб модернізувати....
20.04.2021 11:39 Ответить
Вот же твари эти олигархи! 30 лет почти тупо вымывают бабло и убивают оборудование на предприятиях! А теперь им еще государство должно дать бабки на модернизацию! Твари наглые, кровопийцы! Я видел это все на Днепроспецстали. 10 лет там отработал. Пришла компания Пинчука в собственники в 2004 году... Интерпайп. Занялись вроде бы как модернизацией... и вот какая была история: в кузнечно прессовом цехе порядка 25 печей для нагрева заготовок перед ковкой. Печи газовые, старые, расход газа 2,5-3 млн долларов в год! Было инвест предложение модернизировать, я лично ездил смотрел печи на КЗГО в Кривом роге. Немецкие горелки и футеровка... такая печь дает экономию 70% газа! (А ведь и выбросов то тоже)... эти строители печей готовы были в контракт прописать такую экономию! Окупаемость посчитали 3 года! А теперь угадайте, главный вопрос: сколько печей там модернизировано на сегодняшний, спустя 16 лет, день??? Мрази они, коломойские, ахметовы, пинчуки, порошенки и прочие косюки! Их сажать надо, всех
20.04.2021 11:47 Ответить
Что,готовите ахметке и пичуку почву для выплат им напрямую из бюджета,у них оказывается нет денег на модернизацию?
20.04.2021 11:49 Ответить
Да у них вообще нет денег, последний буй без соли доедают))))
20.04.2021 11:52 Ответить
Проще собственника с неадекватных на адекватных поменять,чем вам на распил гроши давать
20.04.2021 12:09 Ответить
НеХер яхти купляти і чорножопих футболістів і на всі модернізації появляться кошти
20.04.2021 12:36 Ответить
 
 