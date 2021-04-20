Для проведения экомодернизации промышленность нуждается в существенной поддержке, и власть должна ее предоставить, - нардеп

Украина не должна брать на себя нереалистичные обязательства по срокам проведения экомодернизации, и должна предоставить поддержку промышленности, как это делают страны ЕС.

Об этом заявил заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

"Первое - это не пытаться брать на себя сверхобязательства (по экомодернизации, - ред.). Потому что, к сожалению, это в нашей украинской политике уже много лет есть такая плохая традиция, желание понравиться иностранцам иногда затмевает украинским чиновникам понимание реальных возможностей нашей экономики", - сказал Кисилевский.

По его словам, власть должна найти аргументы для наших международных партнеров, что позволит Украине иметь исключение из торговых ограничений, которые планирует ввести Евросоюз по выбросам. Кроме того, по мнению депутата, правительство должно предложить промышленности существенную поддержку для проведения экомодернизации.

"Нужны реальные финансовые стимулы для экологической модернизации. США и ЕС, где экологическое законодательство строже, чем в Украине, оно там реально работает, и там средний уровень выбросов металлургии, по тем данным, которые у меня есть, немного менее 1000 килограммов на тонну стали, то есть это значительно ниже, чем в Украине, все равно экомодернизация нуждается в государственной поддержке. И такая государственная поддержка декларируется. В Украине об этом не говорят", - отметил Кисилевский.

В частности, он отметил, что, по сообщениям СМИ, ЕС утвердил план, согласно которому на поддержку экомодернизации европейских производителей в ближайшие годы будет направлено от 100 млрд до триллиона евро инвестиций, из которых более 60% - это государственные средства.

Ранее в Европейской бизнес ассоциации Украины отметили, что Украина должна применить опыт проведения экомодернизации в странах ЕС и предоставить предприятиям государственную поддержку на внедрение экотехнологий и предложить финансовые стимулы.

Вместе с тем представитель Федерации металлургов Украины Андрей Лукасевич заявил, что предусмотренные законопроектом о промышленных выбросах (№4167) сроки и условия перехода к новым экологическим нормам приведут к закрытию предприятий, ведь промышленность не имеет десятков миллиардов на проведение экомодернизации.