Цена электроэнергии для населения Украины самая низкая в Европе, - Еврокомиссия

Цена электроэнергии для населения Украины самая низкая в Европе, - Еврокомиссия

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей в Украине в I квартале 2021 остается в среднем в 4-7 раз ниже, чем в странах Европы и составляет менее 5 евроцентов / кВт-час.


Об этом сообщает издание ExPro со ссылкой на квартальный отчет Европейской комиссии.


В Еврокомиссии сравнили цены на электроэнергию для бытовых потребителей в европейских столицах.
В частности, в Киеве тариф для населения в 7 раз меньше, чем в Берлине (5 евроцентов против 35 евроцентов / кВт-ч), в 6 раз меньше показателя Копенгагена (около 30 евроцентов / кВт-ч), в 4 раза ниже, чем в Париже ( около 21 евроцентов / кВт-ч).


По данным Еврокомиссии, по сравнению с аналогичным периодом в 2020, тариф для населения в Киеве вырос на 18% благодаря отмене дополнительной льготы на 100 кВт до льготной цены 1,68 грн / кВт-час.
В отчете Еврокомиссии говорится, что такой рост в Украине вызван увеличением стоимости на услуги по передаче и распределению электрической энергии.


Напомним, с 1 января 2021 все бытовые потребители платят единый льготный тариф на весь объем потребления в размере 1,68 грн / кВт.ч, что более чем в 2 раза ниже рыночного уровня.

Автор: 

Тарифы на электроэнергию (2198) электроэнергия (776)
+41
С зарплатой сравните,умники,и прозрейте
20.04.2021 13:48 Ответить
+25
Ціна на електроенергію для населення України найнижча в Європі, – Єврокомісія - Цензор.НЕТ 2926
20.04.2021 14:11 Ответить
+22
Цена на электроэнергии ниже чем в Европе в 4-7 раз, а заработная плата в 10-15 раз.
20.04.2021 13:50 Ответить
І що з того?Так чому ж ви продаєте її за кордон за ще нижчими цінами?А а Америці бензин дешевший,а в Сахарі пісок безкоштовний і що дальше?Маржа 15% і на..й ублюдки.
20.04.2021 16:31 Ответить
Еврокомиссия ослепли на один глаз?
Низкую цену видят и низкие доходы нет!
Или они оценивают доходы украинцев по доходам тех, с кем общаются?
20.04.2021 17:10 Ответить
А ИМ ЧТО ДО ЭТОГО !? ПУСТЬ ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ СТАВЯТ !)
20.04.2021 18:06 Ответить
ГРЯЗНЫЕ ФАШИСТЫ !!!
20.04.2021 18:07 Ответить
А зарплаты и пенсии В Европе во сколько раз больше, чем в украине??? В десять, а то и двенадцать раз!! Эта еврокомиссия работает на капитализм украины, а не на простой украинский народ!! сволочи европейские!!!
20.04.2021 18:11 Ответить
Ну так и зарплаты и пенсии самые низкие, или вы хотите наоборот, чтоб зарплаты были низкие и пенсии, а цены буквально на всё самые высокие???
20.04.2021 18:57 Ответить
Пусть єтим умникам скажут, что в Украіні зарплати и социальная защита ниже, чем в Европе в 7-10 раз. И вори в правительстве не засидают....
20.04.2021 19:18 Ответить
....я вам больше скажу (долбаная власть),в Украине самая маленькая зарплата во всей эуропэ!!!!! О Сомали- молчек....
20.04.2021 19:18 Ответить
а если с размером зарплаты сравнить то будет самая высокая
20.04.2021 20:47 Ответить
зеленский гнтда и кидала
20.04.2021 20:54 Ответить
А почему не начать с того на каком месте из этих евростран Украина по зарплатам,пенсиям ,медицинскому и социальному уровню?Да цены в стране обязаны формироваться в соответствии дохода граждан,если наши евреи у власти считают нас народом.
20.04.2021 20:55 Ответить
А потому что и это голимый обман. Карманычи тут же ответят, что надо так же хорошо работать. как работают европейцы, хотя на самом деле. там Президент, Премьеры, министры и прочие, не воруют так как у нас ВСЕ, кто у кормушки, а уж масштабы воровства, в последние семь лет, стали даже больше, чем при Януковиче, хотя тогда казалось, что больше уже некуда.

Эта комиссия ЗАКРЫЛА свои глаза на то, что в Украине несколько гидроэлектростанций, которые дают вообще копеечную, по себестоимости электроэнергию.
В Берлине в пять раз дороже? А кто заставлял колбасников закрыть свои АЭС и перейти на ТЭС с дорогим кацапским газом? А в Украине 15 блоков АЭС и цена их электроэнергии примерно в два раза ниже, чем платит население Украины + гидроаккумулирующие электростанции, которые ночью берут избыток энергии у АЭС и днем пускают воду через гидротурбины.

Так что этот "анализ" - чистая заказуха от наших барыг. Цену легко можно снизить вдвое от нынешней и всё равно энергетика будет очень прибыльной, только барыгам наживаться не надо. Фамилии барыг - Ахметов, Коломойский, Медведчук, Суркис, Порошенко, Новинский + их подельники из РФ (там сплошь чекистские хари).
21.04.2021 10:40 Ответить
Тут ещё добавить надо, что по многим видам экспорта, зерна или полезных ископаемых, Украина в числе первых в мире, но народные богатства намазывают толстым слоем рейдеры олигархи себе на бутерброд. Палатки на Майдане рано убрали.
21.04.2021 10:57 Ответить
А нам "помогли" их убрать, с помощью захвата Крымского полуострова и вторжения на Донбасс. А ведь была еще раскачка ситуации в Одесе, Харькове, Днепре... Волей неволей пришлось зубы стиснуть.
Но кроме палаток была и сцена Майдана, а на ней несменяемые Яценюк, Турчинов, Порошенко, Кличко, Пашинский, Парубий и никого другого. Это Володя Парасюк, при поддержке своей сотни прорвался на трибуну и выдвинул ультиматум Янукович, а так Сцена Майдана и примкнувший к ним тогда Ярош, разрешили Януковичу править аж до декабря (фактически почти еще год). Да за это время майдановцы из палаток, постепенно переселились бы в СИЗО.

Главной ошибкой Майдана был лозунг - "Без партий". А народ-то. в своей массе аполитичен и оказался легко обманутым (как и задумывалось олигархами, которые этот лозунг и подкинули). А что такое партия? Это объединение однодумцев, это кулак (маленький или большой. в зависимости от партии), а не растопыренные пальцы, которыми, если умеючи, можно и в глаза попасть, но так это же если умеючи!
21.04.2021 11:26 Ответить
Народ показал, что может за себя постоять, поэтому надо повторять,а ещё лучше не прекращать. "Борітеся-поборете", с внутренними и внешними врагами.
21.04.2021 11:33 Ответить
Показала "Небесная сотня". Например мне показала.
Но довели ли украинцы дело до конца? Нет, потому что неправильно действовали на Майдане. Ну вот представим себе, что вместо братчиков Корчинского, на Порошенко, возле грейдера пошли бы грамотные, те кто помнил, что он главный коррупционер страны, если бы оттоварили тогда Кличко, а не просто мукой обсыпали. Была бы тогда поездка Левочкина, Порошенко и Кличко в Вену к Фирташу? Может все равно была бы, но Порошенко в 2014-м мог бы тогда и не победить. И тогда не было бы отказа от Будапештского формата и подписания пораженьческих для Украины Минских договоренностей в Нормандском формате, где на одной стороне были РФ и подыгрывающие ей Германия и Франция.
Но всё это теперь лишь разговоры. потому что История не терпит сослагательного наклонения. Остается лишь возможность УЧЕСТЬ ОШИБКИ в следующий раз.
21.04.2021 11:42 Ответить
Евреи только евреев считают народом - остальные для них или рабы или еще хуже - просто животные.

Я поставил вам лайк, но несколько поправлю формулировку. Не в привязке к доходам граждан, а в соответствии с макроэкономическими расчетами, при условии строительства в стране СОЦИАЛЬНО-РЫНОЧНОЙ модели экономики, ибо при таком подходе, во главу экономики ставится не продажа сырья за границу (необработанное зерно, руды), а развитие ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ!!!
21.04.2021 10:44 Ответить
Думаю що,від перестановки додатків сума не міняється.Незалежно яку формуліровку я оголосив,але вона і так зрозуміла всім.Дякую за розширене уточнювання...
21.04.2021 19:43 Ответить
значит, будут грабить...
20.04.2021 21:34 Ответить
Почему БУДУТ? Они не переставали грабить, последние сто лет не переставали, с того самого момента, как Украина проиграла войну большевикам Троцкого и Ленина.
21.04.2021 10:46 Ответить
Ні,оббирать.Наша влада опирається на бюджет країни який поповнюють не за рахунок розвитку економіки а за рахунок відчислень із вже діючих господарчих підприємств чином штучного подорожчання їхнїх послуг так як по Уонституції України все що є на території України та в її надрах являється нашою властністю за яку ми не маємо нічого платит и інакше ми,народ України,не являємося українцями проживаючими на території під назвою УКРАЇНА.
21.04.2021 19:55 Ответить
Ну хоч якась радість від влади.
Кричимо голосно - ДЯ КУ Є МО!!!
20.04.2021 22:17 Ответить
Сколько рекетёры насчитают, столько и заплатим! Им бояться некого! Доказано двумя майданами!
20.04.2021 22:18 Ответить
Майдан не повинен скінчатися. Тобто не треба давати злочинцям брехунам при владі п'ять років, треба судити та садити.
21.04.2021 11:41 Ответить
значит так, средняя зп Германии 3000/10000=0.30 евроцента кв/ч, делим теперь наши 300/10000=0.03 евроцента кв/ч - это 0.99 грн.кв/ч, так что у нас завышенная стоимость 1.68, че там про заниженную стоимость???!!!! где зп по 4к евро!!!!
20.04.2021 22:24 Ответить
а уголь и твелы нам продают по мировым ценам или тоже по з.п считают?))))) экономисты хреновы
21.04.2021 06:11 Ответить
А потому что у Быстрицкого системная ошибка в подходе.
Даже при покупке топливных сборок для АЭС у Вестингауза, себестоимость электроэнергии, вырабатываемой АЭС + 30% надбавки, это и то в ДВА раза меньше той цены, по которой сегодня продают населению Украины.
Не надо блоки на АЭС останавливать. И вы видимо забыли про украинские гидроэлектростанции, себестоимость э/э от которых, примерно 9 копеек. И угля, при грамотном подходе, нужно раза в четыре меньше.

А вот ввести налог на выведенный капитал, обложить высочайшими таможенными пошлинами вывоз руд и зерна, чтобы перерабатывались тут, а не сырьем вывозили (с зерном подсолнечника так в 2009-м сделали и теперь построено более тридцати маслозаводов и Украина, производя 70% подсолнечного масла, диктует на него мировые цены).
21.04.2021 11:33 Ответить
блин, как у тебя все просто))) и газ 3 грн и эл.энергия 9 коп. знаешь, в чужих руках всегда хер толще. если в европе энергия стоит в 3 раза больше то они в 3 раза коррумпированней? а про 30 маслозаводов то можно его список, интересно, какой дурак в украину деньги вложил))
21.04.2021 13:10 Ответить
А в Европе много атомных электростанций? В Европе только Великобритания, Норвегия и Швеция самодостаточны. И Украина вполне может быть обеспеченной энергоресурсами без РФ.

Газ не 3 грн, а примерно 3,4 в продаже населению, и это уже для Укргаздобычи и ГТС не менее чем по 30% прибыльности.

В ЕС стоит дороже по одной причине - правительства ограничивают энергопотребление в целях экологии. Вы же наверняка знаете, что в стоимости бензина, на заправках в ЕС, примерно 50%, это налог.

Список компаний - Масло растительное нерафинированное пищевое - Украина

https://ua.kompass.com/a/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5/0388047/

Обзор украинской масложировой промышленности

https://lenincrew.com/ukrainian-oil-and-fat-industry/

ТОП-15 производителей рафинированного подсолнечного масла в Украине 2017

https://latifundist.com/rating/top-15-proizvoditelej-rafinirovannogo-podsolnechnogo-masla-v-ukraine-2017

ТОП-15 заводов-производителей нерафинированного подсолнечного масла в Украине 2017

https://latifundist.com/rating/top-15-proizvoditelej-nerafinirovannogo-podsolnechnogo-masla-v-ukraine-2017

Как видите, информации масса, надо лишь не ленится читать. Вторая статья конечно та еще совковость автора, но все же и там есть информация.
21.04.2021 14:53 Ответить
ты писал что 30 заводов построили в 2009м)))) за газ по 3 грн рассказала юля, только вот про налоги не рассказала)))) вот ты совсем не плаваешь в теме. энергетика наполняет бюджет что бы потом таким как ты давать субсидии, что бы не сдохли с голоду трутни)))
21.04.2021 17:59 Ответить
Вы очередной раз проявили невнимательность, при прочтении моего текста.
Я написал, что в 2009-м году БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ о введении огромных таможенных пошлин, н вывоз семечки подсолнечника, как сырья.
По данным мною ссылкам, если вы прочитали материалы, видно, сколько покупателей на наше подсолнечное масло. Мне как-то пояснили, что спрос такой, что за неделю легко найти нового покупателя на внешних рынках (это если правительство Украины решит ограничить цену на продажу подсолнечного масла внутри страны.

По 3,4 грн, а не по 3,0. Это был у Порошенко технический кандидат (фамилию не помню), который уверял что снизит цену на газ вчетверо.

Про налоги Юля как раз рассказала много, на экономическом форуме в Киеве. Налог на ПДВ ( отменить), налоги на фонд з/п снизить, налог на выведенный капитал - ввести и немалый (законопроект разработан ею) Я на форуме был.

Я супсидию не получаю.

Вы абсолютно не разбираетесь в вопросах макроэкономики, а я всё же немного, но разбираюсь. Высокие цены на энергоносители убивают ВНУТРЕННИЙ рынок потребления, что выгодно Кремлю, которому легче грабить кацапов, когда жители Украины живут беднее кацапов. Вы знаете за ЧТО завалили Президента Польши, а лидеры ЕС сделали вид, что это обычная авиакатастрофа? А Качинский развивал именно внутренний рынок потребления и запретил выдачу кредитов в иноземной валюте. Вот во время кризиса 2009-2010, в экономике Польши НЕ БЫЛО провала, а в Германии и Франции он был, и сильный, потому Лех был для них как кость в горле - не тот пример для избирателей.
21.04.2021 18:46 Ответить
слушай, иди проспись))) такую чушь несешь)))
21.04.2021 19:20 Ответить
Ваше поражение в споре, засчитано, по причине полного отсутствия контраргументов.

Положительное в том, что вы прочитали мой пост и задумались хотя бы про часть написанного, иначе ваша реакция однозначно была бы иной.
21.04.2021 21:45 Ответить
ну какие контраргументы можно приводить полному идиоту? ты даже не понимаешь что такое бюджет и как его наполняют. у тебя в бошке 1917й год , все забрать, разделить и раздать))) не нравится цена на газ, эл.энергию ? возьми и отрежь и поставь генератор а газ напукай)))
22.04.2021 17:54 Ответить
Хам. Тупой, безграмотный хам. Наверняка или из яцениковских или из порошенковских, хотя возможно и из сторонников Зе.
22.04.2021 21:17 Ответить
ты дурная малолетка мурзилку читай а не со взрослыми на высшие материи спорить))))
23.04.2021 18:23 Ответить
23.04.2021 20:25 Ответить
Курві, привіт, як справи?
Нам потрібно свою гілку організувати. Он із Імперії вже https://censor.net/ru/user/420666 виперли.
А то як хтось дістає якісь адмінські повноваження, йогог починає заносити.

http://www.aonoprienko.ru/?p=5964 Ось по вашій темі.
21.04.2021 14:36 Ответить
Спасибо. Сохраню и прочитаю.

Своя ветка? Это получается слишком узкий круг читателей. Я сейчас на Сером пишу там, где интересные темы, а тот, у кого я в ленте, итак может читать то, что я пишу, как и те, кто в моей ленте. Я сейчас подписался на вашу. Если подтвердите подписку, то смогу читать все ваши посты.
Пока давайте так, как есть. Сейчас ситуация и в мире и в стране меняется очень динамично, а своя ветка требует времени и постоянного присутствия, как на блоге. Я много помогал поднятию и развитию Имперской, да не сразу понял, кому руку протянул, слишком он опытен и хорошо прикидывался.
Да и ЦН помалу превращается в болото. Тут же папередника только покритикуй - или пост удалят или в бан улетаешь.
21.04.2021 15:02 Ответить
А шо за Сірий? Це не Цензор? Якийсь інший сайт?
Бо я бачу тільки що ви тут пишете.
А гілка потрібна не стільки персональна скільки дуже помірковано-цетнралізовано модерована.
Без такої гілки Цензор загнеться.
Ви пишете немало і досить стильно, це може стати ядром для гілки, а тоді туди і інші вигнанці підтягнуться.
21.04.2021 16:20 Ответить
Термин введен старыми форумчанами, которых я прочитал на ветке "Ау, народ из архива...". Если я не ошибаюсь, то СЕРЫЙ, это как раз все новостные, типа той, на которой мы с вами сейчас.
Вы меня уже подписали, потому в ветке сообщений (кнопка а правом вернем углу) сможете видеть все то, что я пишу на любой ветке ЦН.
Давайте вернемся к вопросу про ветку позже. Пока устал от нахождения на конкретной ветке. Кстати, "Тема для адекватных форумчан", которую ведет Ринат Амедов, достаточно поміркована, правда они там Зеленского раньше сильно любили, но думаю, что со временем одумаются, ибо как по мне, что Порошенко, что Зеленский, что Янукович - ничего хорошего Украине не принесли и не принесут.

Спасибо за комплимент
21.04.2021 16:47 Ответить
Ну не знаю, був у цих АдекВатних форумчан,
там якась така сильна кумівщина-непотизм по давності знайомста, що вони досить зловісно відносяться із тим з чим не згодні,на емоціях, без доводів.
А модератор іде на поводу у наклепів і досить сильно банить.
Я бачив, ви теж якось перестали дописувати там один час.
21.04.2021 21:03 Ответить
Я перестал туда заходить на постоянной основе из-за их чрезмерной любви к Зе. Так, забегаю. А вот на Порохобоскую амфаша не хожу, теперь и на Имперскую не захожу.
21.04.2021 21:58 Ответить
Вот чему я на Имперской научился, так это общаться так, чтобы оскорбления были одеты в элегантные одежды. Но так даже прикольнее ))))
Правда сам автор перешёл черту и вот тогда я прозрел и понял, что никакой он мне не друг, а самый настоящий, подлый и коварный враг. Учёба всегда дорого стОит.
21.04.2021 22:04 Ответить
до речі, напишіть мені листа із якоїось, неосновної, можливо, адреси.
Є декілька думок поділитися.
22.04.2021 15:55 Ответить
Подумаю.
22.04.2021 15:59 Ответить
С Ляшком можно заняться только скотынякингом.
21.04.2021 06:09 Ответить
Ник у вас зачетный!
21.04.2021 10:47 Ответить
Что это за источник? Немцы платят за коммуналку МЕНЬШЕ чем украинцы СЕЙЧАС. Что вы несёте придурки. Французы платят МЕНЬШЕ чем мы. А у них в основном все на э/э. Не несите чушь. Как всегда перед повышение( надо ограбить в очередной раз "богатое" население Украины) нашли какую в чушь какой то импортной компашки и "обосновывают" повышение цен. В Украине ликвидно можно продавать э/э по 80-100 коп./кВт при УВЕЛИЧЕНИИ объема,если перевести ВСЕ на э/э вместо природного газа. Можно УВЕЛИЧИТЬ выработку э/э до +150млрд кВт часов в год ,сьэкономить 12-15 млрд м3 газа( читай валюту) Но тут же интересы "продавцов" газа вклиниваются,им зачем. Надо ж газ по дорогой цене,добытый в Украине или украденный из рашинского транзита" впарить". Так что бы ВСЕ( ну десять уродов с кланами,грабящими Украину) были довольны поднимим цены И на газ И на э/э .Ну и журнашлюхи сначала "притянут за уши" "обоснование". Надо подготовить лохторат,что грабеж "в их же интересах".
21.04.2021 06:49 Ответить
А плюс еще резерв есть. Если по умному, а не по тупому (как семь лет) проводить государственную политику энергосбережения, то в целом по стране можно уменьшить долю энергопотребления минимум в ЧЕТЫРЕ РАЗА (доказано расчётами).
АЭС, без ТЭС всё равно работать не могут - это единая технологическая цепочка, но в летний период можно заменять бОльшую часть э/ от ТЭС, э/э от солнечных электростанций, если их строить в ЕДИНОЙ системе с АЭС, да и просто на их территориях.
21.04.2021 10:52 Ответить
Роскручивают журнашлюхи лохотрон о "богатейших" украинца с дешовой комуналкой и бедными европейцами.... Значит будут опять грабить, хотя куда уже больше
21.04.2021 07:22 Ответить
Главное, что доходы украинцев уже выше доходов среднего европейца!
Или я что то путаю?Если посчитать все доходы олигархов явные и спиж---ные и сложить с доходами всех жителей Украины то, может, и неплохо получится.
21.04.2021 07:53 Ответить
ага, из всего 50 страничного отчета Еврокомиссии издание выдало вердикт по одной картинке где сравнивают цены по городам-мегаполисам) а дальше 10 страницы журналисты ExPro не утрудились прочитать. А там как раз все четко и объясняет разницу цен в Украине и в среденем по ЕС. И как раз средняя цена для бытовых потребителе по странам выглядит просто - 21 евроцент в Европе. (Минимальный в Болгарии 10 евроцентов). И в таком случае Украина с 5 евроцентами не выглядит такой уж и манной небесной, учитывая что имеет свою атомную энергетику.
21.04.2021 09:00 Ответить
Ложь в Украине цены на электроенергию почти в два раза выше самой дешёвой в Европе!!!!!!!
21.04.2021 10:18 Ответить
Неправда.
Во первых в Украине одна из самых низких цен в Европе, ниже всего нескольких странах.
А во вторых самая дешёвая в Исландии, но там много геотермальных электростанций.

У нас правда и зарплата одна из самых низких, но это не даёт права утверждать что у нас сильно высокая цена на электроэнергию.
Давайте будем объективныиюми.
21.04.2021 12:31 Ответить
Совки сраные, кремлеботы и жлобы схлеснулись в мужеложной любви в комментариях. Ничего бесплатного нету, Крым уже отдали за газ паписят, теперь что Одессу за киловат паписят? Нету ничего бесплатного, разница с тарифам гасится за счёт бюджета, только ещё и сверху можно красть деньги. Да должны быть субсидии, да нужно Ахметову и Коломойскому яйца отрезать за убивание мирного атома, но киловат должен стоить столько сколько он стоит а не потому какая у вас зарплата. С кражей денег на 2дешевых" киловатах всю жизнь будете себеть на 300 баксах в месяц, говноеды.
21.04.2021 12:33 Ответить
Странные у них расчеты. Я за 3-х комнатную квартиру в Лондоне плачу в месяц 60фунтов/2350 грн за свет, теплую воду и отопление круглосуточное. У нас правда горячая вода и отопление не центральное от ЖЭКовской котельни, а от бойлера который в квартире.
21.04.2021 12:52 Ответить
Уровень жизни в Украине низкий, ниже чем в ЕС, логично А вот у украинских депутатов машины лучше чем у депутатов ЕС ,вот это не логично
21.04.2021 12:54 Ответить
