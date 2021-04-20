Ціна на електроенергію для населення України найнижча в Європі, – Єврокомісія

Ціна на електричну енергію для побутових споживачів в Україні в І кварталі 2021 року залишається в середньому в 4-7 разів нижчою, ніж у країнах Європи і становить менш як 5 євроцентів/кВт-год.

Про це повідомляє видання ExPro з посиланням на квартальний звіт Європейської комісії.

У Єврокомісії порівняли ціни на електроенергію для побутових споживачів у європейських столицях. Зокрема в Києві тариф для населення в 7 разів менший, ніж у Берліні (5 євроцентів проти 35 євроцентів/кВт-год), у 6 разів менший за показник Копенгагена (близько 30 євроцентів/кВт-год), у 4 рази нижчий, ніж у Парижі (близько 21 євроцентів/кВт-год).

За даними Єврокомісії, порівняно з аналогічним періодом на 2020р, тариф для населення в Києві зріс на 18% завдяки скасуванню додаткової пільги на 100 кВт до пільгової ціни 1,68 грн/кВт-год.

У звіті Єврокомісії зазначено, що таке зростання в Україні спричинено збільшенням вартості на послуги з передання та розподілу електричної енергії.

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року всі побутові споживачі сплачують єдиний пільговий тариф на весь обсяг споживання в розмірі 1,68 грн/кВт.год, що в понад 2 рази нижче за ринковий рівень.