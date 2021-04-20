Ціна на електроенергію для населення України найнижча в Європі, – Єврокомісія
Ціна на електричну енергію для побутових споживачів в Україні в І кварталі 2021 року залишається в середньому в 4-7 разів нижчою, ніж у країнах Європи і становить менш як 5 євроцентів/кВт-год.
Про це повідомляє видання ExPro з посиланням на квартальний звіт Європейської комісії.
У Єврокомісії порівняли ціни на електроенергію для побутових споживачів у європейських столицях. Зокрема в Києві тариф для населення в 7 разів менший, ніж у Берліні (5 євроцентів проти 35 євроцентів/кВт-год), у 6 разів менший за показник Копенгагена (близько 30 євроцентів/кВт-год), у 4 рази нижчий, ніж у Парижі (близько 21 євроцентів/кВт-год).
За даними Єврокомісії, порівняно з аналогічним періодом на 2020р, тариф для населення в Києві зріс на 18% завдяки скасуванню додаткової пільги на 100 кВт до пільгової ціни 1,68 грн/кВт-год.
У звіті Єврокомісії зазначено, що таке зростання в Україні спричинено збільшенням вартості на послуги з передання та розподілу електричної енергії.
Нагадаємо, з 1 січня 2021 року всі побутові споживачі сплачують єдиний пільговий тариф на весь обсяг споживання в розмірі 1,68 грн/кВт.год, що в понад 2 рази нижче за ринковий рівень.
Низкую цену видят и низкие доходы нет!
Или они оценивают доходы украинцев по доходам тех, с кем общаются?
Эта комиссия ЗАКРЫЛА свои глаза на то, что в Украине несколько гидроэлектростанций, которые дают вообще копеечную, по себестоимости электроэнергию.
В Берлине в пять раз дороже? А кто заставлял колбасников закрыть свои АЭС и перейти на ТЭС с дорогим кацапским газом? А в Украине 15 блоков АЭС и цена их электроэнергии примерно в два раза ниже, чем платит население Украины + гидроаккумулирующие электростанции, которые ночью берут избыток энергии у АЭС и днем пускают воду через гидротурбины.
Так что этот "анализ" - чистая заказуха от наших барыг. Цену легко можно снизить вдвое от нынешней и всё равно энергетика будет очень прибыльной, только барыгам наживаться не надо. Фамилии барыг - Ахметов, Коломойский, Медведчук, Суркис, Порошенко, Новинский + их подельники из РФ (там сплошь чекистские хари).
Но кроме палаток была и сцена Майдана, а на ней несменяемые Яценюк, Турчинов, Порошенко, Кличко, Пашинский, Парубий и никого другого. Это Володя Парасюк, при поддержке своей сотни прорвался на трибуну и выдвинул ультиматум Янукович, а так Сцена Майдана и примкнувший к ним тогда Ярош, разрешили Януковичу править аж до декабря (фактически почти еще год). Да за это время майдановцы из палаток, постепенно переселились бы в СИЗО.
Главной ошибкой Майдана был лозунг - "Без партий". А народ-то. в своей массе аполитичен и оказался легко обманутым (как и задумывалось олигархами, которые этот лозунг и подкинули). А что такое партия? Это объединение однодумцев, это кулак (маленький или большой. в зависимости от партии), а не растопыренные пальцы, которыми, если умеючи, можно и в глаза попасть, но так это же если умеючи!
Но довели ли украинцы дело до конца? Нет, потому что неправильно действовали на Майдане. Ну вот представим себе, что вместо братчиков Корчинского, на Порошенко, возле грейдера пошли бы грамотные, те кто помнил, что он главный коррупционер страны, если бы оттоварили тогда Кличко, а не просто мукой обсыпали. Была бы тогда поездка Левочкина, Порошенко и Кличко в Вену к Фирташу? Может все равно была бы, но Порошенко в 2014-м мог бы тогда и не победить. И тогда не было бы отказа от Будапештского формата и подписания пораженьческих для Украины Минских договоренностей в Нормандском формате, где на одной стороне были РФ и подыгрывающие ей Германия и Франция.
Но всё это теперь лишь разговоры. потому что История не терпит сослагательного наклонения. Остается лишь возможность УЧЕСТЬ ОШИБКИ в следующий раз.
Я поставил вам лайк, но несколько поправлю формулировку. Не в привязке к доходам граждан, а в соответствии с макроэкономическими расчетами, при условии строительства в стране СОЦИАЛЬНО-РЫНОЧНОЙ модели экономики, ибо при таком подходе, во главу экономики ставится не продажа сырья за границу (необработанное зерно, руды), а развитие ВНУТРЕННЕГО РЫНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ!!!
Кричимо голосно - ДЯ КУ Є МО!!!
Даже при покупке топливных сборок для АЭС у Вестингауза, себестоимость электроэнергии, вырабатываемой АЭС + 30% надбавки, это и то в ДВА раза меньше той цены, по которой сегодня продают населению Украины.
Не надо блоки на АЭС останавливать. И вы видимо забыли про украинские гидроэлектростанции, себестоимость э/э от которых, примерно 9 копеек. И угля, при грамотном подходе, нужно раза в четыре меньше.
А вот ввести налог на выведенный капитал, обложить высочайшими таможенными пошлинами вывоз руд и зерна, чтобы перерабатывались тут, а не сырьем вывозили (с зерном подсолнечника так в 2009-м сделали и теперь построено более тридцати маслозаводов и Украина, производя 70% подсолнечного масла, диктует на него мировые цены).
Газ не 3 грн, а примерно 3,4 в продаже населению, и это уже для Укргаздобычи и ГТС не менее чем по 30% прибыльности.
В ЕС стоит дороже по одной причине - правительства ограничивают энергопотребление в целях экологии. Вы же наверняка знаете, что в стоимости бензина, на заправках в ЕС, примерно 50%, это налог.
Список компаний - Масло растительное нерафинированное пищевое - Украина
https://ua.kompass.com/a/%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BF%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5/0388047/
Обзор украинской масложировой промышленности
https://lenincrew.com/ukrainian-oil-and-fat-industry/
ТОП-15 производителей рафинированного подсолнечного масла в Украине 2017
https://latifundist.com/rating/top-15-proizvoditelej-rafinirovannogo-podsolnechnogo-masla-v-ukraine-2017
ТОП-15 заводов-производителей нерафинированного подсолнечного масла в Украине 2017
https://latifundist.com/rating/top-15-proizvoditelej-nerafinirovannogo-podsolnechnogo-masla-v-ukraine-2017
Как видите, информации масса, надо лишь не ленится читать. Вторая статья конечно та еще совковость автора, но все же и там есть информация.
Я написал, что в 2009-м году БЫЛО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ о введении огромных таможенных пошлин, н вывоз семечки подсолнечника, как сырья.
По данным мною ссылкам, если вы прочитали материалы, видно, сколько покупателей на наше подсолнечное масло. Мне как-то пояснили, что спрос такой, что за неделю легко найти нового покупателя на внешних рынках (это если правительство Украины решит ограничить цену на продажу подсолнечного масла внутри страны.
По 3,4 грн, а не по 3,0. Это был у Порошенко технический кандидат (фамилию не помню), который уверял что снизит цену на газ вчетверо.
Про налоги Юля как раз рассказала много, на экономическом форуме в Киеве. Налог на ПДВ ( отменить), налоги на фонд з/п снизить, налог на выведенный капитал - ввести и немалый (законопроект разработан ею) Я на форуме был.
Я супсидию не получаю.
Вы абсолютно не разбираетесь в вопросах макроэкономики, а я всё же немного, но разбираюсь. Высокие цены на энергоносители убивают ВНУТРЕННИЙ рынок потребления, что выгодно Кремлю, которому легче грабить кацапов, когда жители Украины живут беднее кацапов. Вы знаете за ЧТО завалили Президента Польши, а лидеры ЕС сделали вид, что это обычная авиакатастрофа? А Качинский развивал именно внутренний рынок потребления и запретил выдачу кредитов в иноземной валюте. Вот во время кризиса 2009-2010, в экономике Польши НЕ БЫЛО провала, а в Германии и Франции он был, и сильный, потому Лех был для них как кость в горле - не тот пример для избирателей.
Положительное в том, что вы прочитали мой пост и задумались хотя бы про часть написанного, иначе ваша реакция однозначно была бы иной.
Нам потрібно свою гілку організувати. Он із Імперії вже https://censor.net/ru/user/420666 виперли.
А то як хтось дістає якісь адмінські повноваження, йогог починає заносити.
http://www.aonoprienko.ru/?p=5964 Ось по вашій темі.
Своя ветка? Это получается слишком узкий круг читателей. Я сейчас на Сером пишу там, где интересные темы, а тот, у кого я в ленте, итак может читать то, что я пишу, как и те, кто в моей ленте. Я сейчас подписался на вашу. Если подтвердите подписку, то смогу читать все ваши посты.
Пока давайте так, как есть. Сейчас ситуация и в мире и в стране меняется очень динамично, а своя ветка требует времени и постоянного присутствия, как на блоге. Я много помогал поднятию и развитию Имперской, да не сразу понял, кому руку протянул, слишком он опытен и хорошо прикидывался.
Да и ЦН помалу превращается в болото. Тут же папередника только покритикуй - или пост удалят или в бан улетаешь.
Бо я бачу тільки що ви тут пишете.
А гілка потрібна не стільки персональна скільки дуже помірковано-цетнралізовано модерована.
Без такої гілки Цензор загнеться.
Ви пишете немало і досить стильно, це може стати ядром для гілки, а тоді туди і інші вигнанці підтягнуться.
Вы меня уже подписали, потому в ветке сообщений (кнопка а правом вернем углу) сможете видеть все то, что я пишу на любой ветке ЦН.
Давайте вернемся к вопросу про ветку позже. Пока устал от нахождения на конкретной ветке. Кстати, "Тема для адекватных форумчан", которую ведет Ринат Амедов, достаточно поміркована, правда они там Зеленского раньше сильно любили, но думаю, что со временем одумаются, ибо как по мне, что Порошенко, что Зеленский, что Янукович - ничего хорошего Украине не принесли и не принесут.
Спасибо за комплимент
там якась така сильна кумівщина-непотизм по давності знайомста, що вони досить зловісно відносяться із тим з чим не згодні,на емоціях, без доводів.
А модератор іде на поводу у наклепів і досить сильно банить.
Я бачив, ви теж якось перестали дописувати там один час.
Правда сам автор перешёл черту и вот тогда я прозрел и понял, что никакой он мне не друг, а самый настоящий, подлый и коварный враг. Учёба всегда дорого стОит.
Є декілька думок поділитися.
АЭС, без ТЭС всё равно работать не могут - это единая технологическая цепочка, но в летний период можно заменять бОльшую часть э/ от ТЭС, э/э от солнечных электростанций, если их строить в ЕДИНОЙ системе с АЭС, да и просто на их территориях.
Или я что то путаю?Если посчитать все доходы олигархов явные и спиж---ные и сложить с доходами всех жителей Украины то, может, и неплохо получится.
Во первых в Украине одна из самых низких цен в Европе, ниже всего нескольких странах.
А во вторых самая дешёвая в Исландии, но там много геотермальных электростанций.
У нас правда и зарплата одна из самых низких, но это не даёт права утверждать что у нас сильно высокая цена на электроэнергию.
Давайте будем объективныиюми.