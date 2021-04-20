Раде предлагают ввести должность омбудсмена по медицинским вопросам

Нардепы предлагают ввести должность уполномоченного по медицинским вопросам. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение комитета Рады.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на проект закона.

Инициаторами данного законопроекта являются спикер Рады Дмитрий Разумков и нардепы "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк и Оксана Дмитриева.

Отмечается, что целью законопроекта является надлежащая реализация государственного контроля за соблюдением законодательства о здравоохранении, государственных стандартов, нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения, стандартов медицинского обслуживания, медицинских материалов и технологий и протоколов оказания реабилитационной помощи на всей территории Украины.

Для достижения этой цели предлагается ввести работу Уполномоченного по медицинским вопросам.

Основными задачами Уполномоченного являются:



- контроль за реализацией права каждого на охрану здоровья;

- контроль за реализацией прав пациентов;

- контроль за реализацией прав медицинских работников;

- посредничество в конфликте между пациентом и субъектом государственного контроля.

"Результатом принятия закона станет надлежащая реализация государственного контроля за соблюдением законодательства об охране здоровья, государственных стандартов, нормативов профессиональной деятельности в сфере здравоохранения, стандартов медицинского обслуживания, медицинских материалов и технологий и протоколов оказания реабилитационной помощи на всей территории Украины, создание единого органа, задачей которого является медиация взаимоотношений между пациентом и субъектом государственного контроля", - говорится в пояснительной записке.

