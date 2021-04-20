Нынешние санкции против РФ недостаточны, Москва нашла в них лазейки, - Кулеба
Нынешние секторальные санкции против России недостаточны для того, чтобы демотивировать РФ от дальнейших агрессивных шагов. Поэтому сейчас нужно начать в ЕС дискуссию о введении новых ограничительных мер.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Персональные санкции (против РФ. - Ред.), введенные в последние годы, - это хорошо, они делают свою работу, но они недостаточны для того, чтобы демотивировать РФ от дальнейших агрессивных шагов", - сказал Кулеба.
Глава МИД отметил, что Россия нашла лазейки в нынешних секторальных санкциях. Поэтому цель министерства сейчас - передать этот сигнал другим министрам иностранных дел в ЕС, чтобы они стали рассматривать возможность новых секторальных санкций.
"Даже факт того, что они начнут такую дискуссию, повлияет на Россию, потому что РФ боится экономических санкций", - подчеркнул министр.
