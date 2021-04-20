РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6091 посетитель онлайн
Новости Санкции против России
2 629 6

Нынешние санкции против РФ недостаточны, Москва нашла в них лазейки, - Кулеба

Нынешние санкции против РФ недостаточны, Москва нашла в них лазейки, - Кулеба

Нынешние секторальные санкции против России недостаточны для того, чтобы демотивировать РФ от дальнейших агрессивных шагов. Поэтому сейчас нужно начать в ЕС дискуссию о введении новых ограничительных мер.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Персональные санкции (против РФ. - Ред.), введенные в последние годы, - это хорошо, они делают свою работу, но они недостаточны для того, чтобы демотивировать РФ от дальнейших агрессивных шагов", - сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что Россия нашла лазейки в нынешних секторальных санкциях. Поэтому цель министерства сейчас - передать этот сигнал другим министрам иностранных дел в ЕС, чтобы они стали рассматривать возможность новых секторальных санкций.

"Даже факт того, что они начнут такую дискуссию, повлияет на Россию, потому что РФ боится экономических санкций", - подчеркнул министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Москва должна слышать из каждого угла, что только она занимается эскалацией. Вся ответственность лежит на РФ, - Кулеба

Автор: 

россия (97292) санкции (11871) Кулеба Дмитрий (2882)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Что там , Зеленский уже отдал Северо-Крымский канал кацапским фашистам ?
показать весь комментарий
20.04.2021 17:11 Ответить
Для того,чтобы вводили санкции жирные еврокотики,нужно как Порох при встречах из причесывать дипломатично так.А глядя на ЗЕлб у любого возникает желание дать ему пендаль с ноги.Без всякой иронии люди так думают...
показать весь комментарий
20.04.2021 17:17 Ответить
Только коЗелю не марсиане выбирали. Потому и живут украинцы дерьмово, и войну имеем, что голосуем все 30 лет на всех выборах против Украины.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:22 Ответить
Мы отличаемся одним. ...мы раз на грабли наступили в 94 и страдаем.а Украина каждый раз на новые.Раз Бог послал умного и хитрого политика Пороха....и того умудрились просрать....променять на ржавый совковый велосипед школьник...так ему ещё даже не полсрока, и беды ещё принесёт.
показать весь комментарий
20.04.2021 17:42 Ответить
Минские соглашения организовал именно Порошенко .
Тварь та ещё ...
показать весь комментарий
20.04.2021 17:19 Ответить
А в Україні санкції посилити не пробували? Наприклад повну блокаду сполучення з рф, заборону в'їзду громадянам рф на землі України, повну заборону бізнеса з капіталом рф в Україні?
показать весь комментарий
20.04.2021 17:20 Ответить
 
 