Нинішні санкції проти РФ недостатні, Москва знайшла в них лазівки, - Кулеба

Нинішні санкції проти РФ недостатні, Москва знайшла в них лазівки, - Кулеба

Нинішні секторальні санкції проти Росії недостатні для того, щоб демотивувати РФ від подальших агресивних кроків. Тому зараз потрібно почати в ЄС дискусію навколо введення нових обмежувальних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Персональні санкції (проти РФ. - ред.), введені за останні роки, - це добре, вони роблять свою роботу, але вони недостатні для того, щоб демотивувати РФ від подальших агресивних кроків", - сказав Кулеба.

Голова МЗС зазначив, що Росія знайшла лазівки в нинішніх секторальних санкціях. Тому мета міністерства зараз - передати цей сигнал іншим міністрам закордонних справ у ЄС, щоб вони стали розглядати можливість нових секторальних санкцій.

"Навіть факт того, що вони почнуть таку дискусію, вплине на Росію, тому що РФ боїться економічних санкцій", - наголосив міністр.

Что там , Зеленский уже отдал Северо-Крымский канал кацапским фашистам ?
20.04.2021 17:11 Відповісти
Для того,чтобы вводили санкции жирные еврокотики,нужно как Порох при встречах из причесывать дипломатично так.А глядя на ЗЕлб у любого возникает желание дать ему пендаль с ноги.Без всякой иронии люди так думают...
20.04.2021 17:17 Відповісти
Только коЗелю не марсиане выбирали. Потому и живут украинцы дерьмово, и войну имеем, что голосуем все 30 лет на всех выборах против Украины.
20.04.2021 17:22 Відповісти
Мы отличаемся одним. ...мы раз на грабли наступили в 94 и страдаем.а Украина каждый раз на новые.Раз Бог послал умного и хитрого политика Пороха....и того умудрились просрать....променять на ржавый совковый велосипед школьник...так ему ещё даже не полсрока, и беды ещё принесёт.
20.04.2021 17:42 Відповісти
Минские соглашения организовал именно Порошенко .
Тварь та ещё ...
20.04.2021 17:19 Відповісти
А в Україні санкції посилити не пробували? Наприклад повну блокаду сполучення з рф, заборону в'їзду громадянам рф на землі України, повну заборону бізнеса з капіталом рф в Україні?
20.04.2021 17:20 Відповісти
 
 