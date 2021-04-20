Нинішні санкції проти РФ недостатні, Москва знайшла в них лазівки, - Кулеба

Нинішні секторальні санкції проти Росії недостатні для того, щоб демотивувати РФ від подальших агресивних кроків. Тому зараз потрібно почати в ЄС дискусію навколо введення нових обмежувальних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Персональні санкції (проти РФ. - ред.), введені за останні роки, - це добре, вони роблять свою роботу, але вони недостатні для того, щоб демотивувати РФ від подальших агресивних кроків", - сказав Кулеба.

Голова МЗС зазначив, що Росія знайшла лазівки в нинішніх секторальних санкціях. Тому мета міністерства зараз - передати цей сигнал іншим міністрам закордонних справ у ЄС, щоб вони стали розглядати можливість нових секторальних санкцій.

"Навіть факт того, що вони почнуть таку дискусію, вплине на Росію, тому що РФ боїться економічних санкцій", - наголосив міністр.

