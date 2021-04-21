Нападение на Найема: Судья Овсепьян закрыла уголовное производство по Саитову. Адвокаты экс-нардепа готовят апелляцию

Судья Шевченковского районного суда города Киева Татьяна Овсепьян закрыла уголовное производство по Саитову Магомеду-Амину о нападении на Мустафу Найема по истечению сроков досудебного расследования. Адвокаты Найема готовят апелляцию, так как по их расчетам для досудебного расследования оставалось еще 20 дней

"Вчера судья Шевченковского районного суда города Киева Татьяна Овсепьян закрыла уголовное производство по Саитову Магомеду-Амину по истечению сроков досудебного расследования. Это тот самый Саитов, который два года назад вместе с подельниками скрылись с места нападения на Бессарабке.

Сразу после инцидента Магомед-Амин сбежал за границу и скрывался от следствия до сентября 2019 года. Его действия были квалифицированы как хулиганство и нанесение телесных повреждений средней тяжести, а самого фигуранта объявили в розыск.

Умышленное затягивание процесса со стороны защитников Саитова долгое время не позволяло направить дело в суд. Ознакомление с материалами у них заняло около полугода. А когда обвинительный акт все-таки был направлен в суд, госпожа Овсепьян посчитала, что сроки досудебного расследования истекли и дело подлежит закрытию.

Вполне возможно, что судья пользуется каким-то своим календарем. Она утверждает, что посчитала сроки следствия исходя из постановлений прокурора. Мои адвокаты сделали аналогичные расчеты и судя по всему, ее явно подвели знания математики.

В связи с розыском Саитова производство неоднократно приостанавливалось и, согласно закону, в этот период сроки расследования не начисляются.

23.08.2018 года суд продлил срок досудебного расследования в уголовном производстве до 6 месяцев, то есть до 30.10.2018 года. Производство было остановлено постановлениями прокурора:

• с 24.09.2018 по 08.10.2018 - до завершения досудебного расследования остается 36 дней;

• с 11.10.2018 по 24.01.2019 = 36 - 3 дня между 8 и 11.10 (остается 33 дня);

• с 24.01.2019 по 08.02.2019 = 33 дня - 1 - (остается 32 дня);

• с 08.02.2019 по 04.03.2019 = 32 дня - 1 - (остается 31 дня);

• с 04.03.2019 по 28.03.2019 = 31 день - 1 - (остается 30 дней);

• с 28.03.2019 по 26.04.2019 = 30 дней - 1 - (остается 29 дней);

• с 26.04.2019 по 22.09.2019 = 29 дней - 1 - (остается 28 дней);

• 22.09.2019 производство было возобновлено в связи с возвращением подозреваемого Саитова в Украину.

• 30.09.2019 года сторонам сообщили о завершении досудебного расследования - 28 дней минус 8 дней, итого до завершения досудебного расследования остается 20 дней.

Те самые 20 дней, которых не досчиталась судья и решила просто закрыть дело.

Мои адвокаты уже готовят апелляцию и такое решение они точно отменят, но есть важный момент.

Нападавшие и их адвокаты не хотят доказывать в суде свою невиновность. Потому что не смогут.

Они выбрали тактику затягивания процесса, чтобы по истечению 5 лет дело было закрыто в связи с окончанием сроков привлечения к ответственности", - рассказал Найем.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 23 сентября 2019 года Маси Найем сообщил, что подозреваемый вернулся в Украину, откуда уехал в прошлом году, и был задержан.

Напомним,вечером 30 апреля 2018 года в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая 2018 глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.



