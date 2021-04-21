РУС
Россия продолжает разрушать энергосистему Украины демпинговым импортом электроэнергии, - "Центр Разумкова"

Импорт электроэнергии из России и Беларуси искусственно обваливает оптовые цены в Украине и ставит под угрозу подготовку Украины к отопительному сезону 2021-2022 годов.

Об этом сообщил "Центр Разумкова" по результатам собственного исследования.


"Украинские генерирующие предприятия теряют финансовую ликвидность, что не позволит им вовремя провести ремонтную кампанию и запастись топливом для прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022гг., если недостатки рынка не будут срочно исправлены, а импорт запрещен на законодательном уровне", - заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.


Эксперты центра объяснили, что доля импорта на биржевом сегменте рынка (РДН), который является основным ценовым индикатором рынка, превышает 10%, что дает возможность российским поставщикам контролировать уровень цен на украинском рынке в целом.
"В отдельные периоды пикового спроса на электрическую энергию доля импорта может составлять на РДН более 10%, что существенным образом искажает ценообразование. Ведь импортеры российской электроэнергии проводят политику демпинга, которая полностью отвечает интересам РФ с постепенным финансовым разрушением украинских производителей и расширением украинского рынка для российского ресурса ", - пояснили эксперты" Центра Разумкова".


По их оценкам, демпинговый импорт привел к искусственному обвалу оптовых цен, которые более чем на 30% ниже, чем на смежных рынках.
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца расходы на импорт превысили 950 млн грн.
15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорта электротока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным пересечениям.

Центр Разумкова (229) электроэнергия (776)
Топ комментарии
+13
Россия продолжает разрушать/ А правящий Украиной кодлан Коломойского не при делах.
21.04.2021 11:47 Ответить
+10
При чем тут Расея? Где была эта рашка со своей электроэнергией еще в 2019 ? Если кто и разрушает энергосистему Украины так это Зеленский, Коломойский и их слуги в Раде
21.04.2021 11:57 Ответить
+8
І знову "Рафік нє віноват! То не Рашка продовжує розвалювати енергосистему України, а ЗЄ-шобло, котре дозволяє це робити!!!
21.04.2021 11:58 Ответить
21.04.2021 11:47 Ответить
ЗЕлохи кажуть вивсьврьоті.
21.04.2021 11:53 Ответить
помогает как может
21.04.2021 11:48 Ответить
Треба на законодавчому рівні заборонити імпорт електроенергії з РФ і РБ.
21.04.2021 11:49 Ответить
Забороняти - противно ринковій економіці
Але держава має право ввести мито на імпорт будь-чого , у т.ч. і електрики
Росія демпінгує ...., ней буде мито 25 - 33% .
І державі - гроші , і захист вітчизняного товаровиробника !
21.04.2021 11:57 Ответить
Може і так.
21.04.2021 12:05 Ответить
Как в анекдоте. Подводная лодка стой, раз , два!
21.04.2021 12:07 Ответить
Ги-ги
21.04.2021 12:11 Ответить
Щось не віриться щоб це були новиє літса, яких привів ахх какой чувак на лісапєтє.
21.04.2021 11:51 Ответить
tak zakrojte ix import ili xotiabi vedite kvoti fasistam iz raski .Ili Benia tut vsio rulit?
21.04.2021 11:52 Ответить
Тогда цены на электричество возрастут.
21.04.2021 11:54 Ответить
Нам в 90х твердили, что армия Украине не нужна, а тем более ЯО, это очень дорого. А теперь можно посчитать сколько стоит Крым и война на востоке, убитые люди. Теперь у все язык в _опе...
21.04.2021 12:16 Ответить
зе!-днище. #нелох пришел поцарювать трошки, набить карманы себе, друзьям и кумам из 95. а тут какие-то оборонные заказы, питание для армии, вагнеровцы и вся х#йнz. мешают "работать"...
21.04.2021 11:52 Ответить
низькі тарифи і халява це отрута, яка вбиває нашу країну.
21.04.2021 11:53 Ответить
Так ціни вже европейські переплигнули - а щастя все нема!

Кажуть злі язики, що при УРСР населення мало змогу зкуштувати "олів*є" тільки на Новий Рік - з вашими "розкладами" ******* населення буде мати змогу включити електрику цілодобово тільки на новорічні свята, та сходити подивитися на харчі у яісь "торгсіни"!
21.04.2021 14:14 Ответить
До європейських цін (у тарифах) нам як від Землі до Марсу) ми навіть до кацапських не дотягуємо...
Ну то най свої язіки у дупу запхають. Я за УРСР щодня годинами за самим елементарним у черзі стояв, іноді навіть за хлібом, а зараз стань біля любого супермаркету, ці "жебраки брехливі" пакованами таряться. Якби в УРСР побачили, як і скільки ці "бідні" зараз жруть, вони би за голову взялись.
21.04.2021 14:30 Ответить
так, навскидку...
ДТЭК Ахметова продает Украине электроэнергию на 50% дороже, чем Венгрии
13 МАРТА 2019
21.04.2021 14:38 Ответить
Це маніпуляція і дешевий популізм. Назви вартість 1 квт, яку сплачує пересічний мадяр, порівняємо із нашою.
Українці не купують у ДТЕК на пряму, наш тариф є змішаним із іншими виробниками, зокрема АЕС та ГЕС, тому вартість кіловату, за якою купує населення, значно нижча. ніж його продає ДТЕК. Інше питання, що Ахметка на цьому наживається, але, усі питання до 73%, зараз їх влада.
21.04.2021 14:42 Ответить
це маніпуляція і дешевий популізм. Якщо узяти нашу з/платню та таріф, та порівняти з тіми ж мад*ярами - у нас вишче.
21.04.2021 16:03 Ответить
https://vsenergy.com.ua/categories-page/cini-na-***************-u-krainah-ievropi/
21.04.2021 14:44 Ответить
Что то вата активизировалась. Поливает грязью Президента Украины Зеленского
21.04.2021 11:54 Ответить
Прогиб засчитан . Осталось только перечислить достижения наивеличайшего, наимудрейшего, солнцеликого лучезарного хетьмана, по кличке клоун
21.04.2021 12:01 Ответить
нейтралізував Медведчука і кО, загнав у маргінес тузиків...
21.04.2021 14:17 Ответить
Чаво? А Соколовский хоть знает что его нейтрализовали
21.04.2021 15:22 Ответить
Надо всё про зелю капслоком писать, все звания и награды перечислить, и имя-отчество добавить.
21.04.2021 12:01 Ответить
Президент Украины первый Президент не корупционер и патриот Украины,а не патриот наворованый денег у Украинского Народа.
21.04.2021 12:19 Ответить
в 2019 это эффективно давило на головы без мозгов, а что нового будет ближе к следующим выборам?
21.04.2021 12:30 Ответить
Лечись, убогое. Только оф. Зеленый заработал в 2020 г. 22,7 миллиона гривен.. В т.ч. от киношки на рашке и квартального бизнеса.
И нас и первая леди в "квартале" подрабатывает если та не знал "Елена Зеленская получила зарплату от «Квартала 95» и другие роялти на 953 тысячи гривен.
Так кто барыга
21.04.2021 15:27 Ответить
Как-то толсто.
21.04.2021 12:03 Ответить
Зато не барыга😁😁😁😁😁
21.04.2021 11:55 Ответить
Без пособничества зелени кацапия разве что собственный пердак бы разрушила.
21.04.2021 12:01 Ответить
Та конеШно ,как-же барыгам впарить украинцам копеечную электрику с наценкой в 1 000 %
21.04.2021 12:01 Ответить
І за війско москалів вам теж менше буде платити, коли вже не буде власного.
Грошима, може. Але не життями українців.
21.04.2021 13:14 Ответить
главное стрелки перевести ...и цены поднять дуже хочется и остаться белыми и пушистыми тоже хочется , а то шо докерувались до постоянного роста цен на всё , то этого ни кто не признает ... повысите цену на электрику , потянете снова цены на всё , вперёд , може вас быстрее вынесут
21.04.2021 12:03 Ответить
Надо поднимать цену на электричество, ато путин нападе.
21.04.2021 12:11 Ответить
Так и будет.Скажут, что чем больше цена, тем Украина сильнее будет.Кто нибудь в курсе, чем Гройсман сейчас занимается, автор этого тезиса????
21.04.2021 12:24 Ответить
Гройсман или Зеленский или Коломойский - какая раЗЕница??
21.04.2021 12:37 Ответить
21.04.2021 12:13 Ответить
Центр Разумкова - настоящая универсальная машина. Куда направишь, того и переедет. У Димы планы на новое кресло, старое уже жмет?
21.04.2021 12:13 Ответить
Так отдайте дешевую э/э в квартиры и дома!
А олигархам нашу, украинскую по нормальной стоимости.
21.04.2021 12:15 Ответить
Тут еще большой вопрос... Россия демпингует или наши олигархи вообще оборзели???
21.04.2021 12:17 Ответить
Дорогая электроэнергия плохо, дешевая - еще хуже? Вы достали блеат! Ах, да: и в том и в другом виноват Зеленский, слава Порошенку!
21.04.2021 12:20 Ответить
Білорусія демпінгує - продаючи дешеву електрику ...
А втой же час - https://kurs.com.ua/novost/344553-belarus-gotovitsja-k-krizisu-podpisan-zakon-o-valjutnih-ogranichenijah Беларусь готовится к кризису: подписан закон о валютных ограничениях
Внешний долг Беларуси при этом составляет 42,1 млрд долларов (на 1 января). Он превышает ЗВР в 6 раз, а их ликвидную (валютную) часть - в 15 раз.
21.04.2021 12:21 Ответить
Друзья Зеленского продолжает разрушать энергосистему Украины безумными ценами на электроэнергию, - "Центр Разумкова"
21.04.2021 12:36 Ответить
Демпинг-это зачистка рынка для создания монополии.Это вопрос для РНБО.Бо мета москалей очевидна,подсадить Украину на электро иглу и манипулировать так же,как они это делали с газом.
21.04.2021 12:40 Ответить
А просто перестать покупать нельзя? О да, еще, еще, разрушай меня всю.)
21.04.2021 12:50 Ответить
Ну это как Северным потоком.Ведь можно ж не строить.Але Германия марить себя газовым Еврохабом.Так же и с москальской электрикой у нас.Сегодня вона для тебя дешёвая,а завтра ты у москалей в зависимости.Тому я и кажу,що це питання Нац.безпеки.
21.04.2021 13:08 Ответить
Напоминает анекдот про пирожки с говном. Как вам не стыдно продавать пирожки с говном! Дайте четыре.
21.04.2021 13:15 Ответить
Типо того.Но в случае с СП,немцы хотят через термообработку в Бундестаге нивилировать желание москалей.Или даже в идеале,заполучить не только пирожки,но и всю пекарню по производству пирожков.
21.04.2021 13:23 Ответить
Чума на оба ваши дома.
Почему цены из рашки демпинговые? Объясните, почему засрашка может продавать дешевле....что с нами не так, что импорт с рашки экономически более выгоден? Заодно объясните, почему украинская курятина в Польше дешевле чем у нас.
21.04.2021 13:15 Ответить
Так зафіксуйте нижню і ферхню ціну і ринок під контролем...ТЕЦ ще при5 тому дурні треба було переоснастити .. і мінімізувати...систему подачи від АЕС зробити ширшою..Який дебіл взагалі вирішив ТЕЦ у часні руки продати ..Розстрілять бл треба
21.04.2021 13:17 Ответить
Демпинг, это ведь дешево? Это разрушает, было бы дорого, то не разрушало бы. Логично.
21.04.2021 13:24 Ответить
Скажу крамолу от бывшего министра энергетики, времен Януковича. По памяти. В Украине 15 атомных энергоблоков, из которых 80%, выработали свой ресурс, и он продлевается, только на бумаге, произвести, качественное, ТО, Украина не может. У меня в окно видно ЗАЭС, раньше гордость брала, сейчас страшно. Там еще и ТВЭЛы американские испытывают, постоянные отключения. В чем крамола? Будет только хуже.
21.04.2021 13:34 Ответить
И еще. По ДнепроГЭС, запретили, года три назад, движение грузовиков, там трещины пошли. Грузовики как ездили так и ездят, дай денег и вперед. На ремонт денег, никто не дает.
21.04.2021 13:38 Ответить
Рахметов почав будувати новий палац?
21.04.2021 14:03 Ответить
Покупать ЭЭ дешево это оказывается плохо и зрада. А покупать у ахметки втридорога это патриотизм.
21.04.2021 14:13 Ответить
Причем тут Россия? Россия делает свое дело - уничтожает государственность Украины всеми своими традиционными методами. Тут ничего необычного и нового. Тут вопросы к тем, кто это всё у России и Белоруссии покупает. Спонсор Бубочки Коломойский сливает энергосистему Украинцы кацапам. Вот в чем проблема. А народ безмолвствует. Народ всё устраивает. Лишь бы не Порошенко.
21.04.2021 15:10 Ответить
А 50 мільярдів на "зелений тариф" забезпечить енергетичну безпеку. Більше зеленої генерації хорошої і різної.
21.04.2021 16:24 Ответить
Как такое может быть,что электроэнергия из рф дороже нашей украинской атомной электроэнергии????Нонсенс.Может ахметову установили слишком высокие тарифы на его эоектроэнергию с тэс и их нужно снизит!Чтобы было не выгодно закупать из рф электроэнергию.Украинские аэс производят до 65% всей электронергии и она по факту является самой дешевой!!!А наши аэс могут производить до 80% всей электроэнергии.
21.04.2021 16:37 Ответить
 
 