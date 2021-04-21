Россия продолжает разрушать энергосистему Украины демпинговым импортом электроэнергии, - "Центр Разумкова"

Импорт электроэнергии из России и Беларуси искусственно обваливает оптовые цены в Украине и ставит под угрозу подготовку Украины к отопительному сезону 2021-2022 годов.

Об этом сообщил "Центр Разумкова" по результатам собственного исследования.



"Украинские генерирующие предприятия теряют финансовую ликвидность, что не позволит им вовремя провести ремонтную кампанию и запастись топливом для прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022гг., если недостатки рынка не будут срочно исправлены, а импорт запрещен на законодательном уровне", - заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.



Эксперты центра объяснили, что доля импорта на биржевом сегменте рынка (РДН), который является основным ценовым индикатором рынка, превышает 10%, что дает возможность российским поставщикам контролировать уровень цен на украинском рынке в целом.

"В отдельные периоды пикового спроса на электрическую энергию доля импорта может составлять на РДН более 10%, что существенным образом искажает ценообразование. Ведь импортеры российской электроэнергии проводят политику демпинга, которая полностью отвечает интересам РФ с постепенным финансовым разрушением украинских производителей и расширением украинского рынка для российского ресурса ", - пояснили эксперты" Центра Разумкова".



По их оценкам, демпинговый импорт привел к искусственному обвалу оптовых цен, которые более чем на 30% ниже, чем на смежных рынках.

Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца расходы на импорт превысили 950 млн грн.

15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорта электротока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным пересечениям.