Россия продолжает разрушать энергосистему Украины демпинговым импортом электроэнергии, - "Центр Разумкова"
Импорт электроэнергии из России и Беларуси искусственно обваливает оптовые цены в Украине и ставит под угрозу подготовку Украины к отопительному сезону 2021-2022 годов.
Об этом сообщил "Центр Разумкова" по результатам собственного исследования.
"Украинские генерирующие предприятия теряют финансовую ликвидность, что не позволит им вовремя провести ремонтную кампанию и запастись топливом для прохождения осенне-зимнего периода 2021-2022гг., если недостатки рынка не будут срочно исправлены, а импорт запрещен на законодательном уровне", - заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.
Эксперты центра объяснили, что доля импорта на биржевом сегменте рынка (РДН), который является основным ценовым индикатором рынка, превышает 10%, что дает возможность российским поставщикам контролировать уровень цен на украинском рынке в целом.
"В отдельные периоды пикового спроса на электрическую энергию доля импорта может составлять на РДН более 10%, что существенным образом искажает ценообразование. Ведь импортеры российской электроэнергии проводят политику демпинга, которая полностью отвечает интересам РФ с постепенным финансовым разрушением украинских производителей и расширением украинского рынка для российского ресурса ", - пояснили эксперты" Центра Разумкова".
По их оценкам, демпинговый импорт привел к искусственному обвалу оптовых цен, которые более чем на 30% ниже, чем на смежных рынках.
Напомним, Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца расходы на импорт превысили 950 млн грн.
15 апреля Верховная Рада одобрила законопроект о запрете импорта электротока из России и Беларуси, предоставив НКРЭКУ полномочия ограничивать доступ к межгосударственным пересечениям.
Але держава має право ввести мито на імпорт будь-чого , у т.ч. і електрики
Росія демпінгує ...., ней буде мито 25 - 33% .
І державі - гроші , і захист вітчизняного товаровиробника !
Кажуть злі язики, що при УРСР населення мало змогу зкуштувати "олів*є" тільки на Новий Рік - з вашими "розкладами" ******* населення буде мати змогу включити електрику цілодобово тільки на новорічні свята, та сходити подивитися на харчі у яісь "торгсіни"!
Ну то най свої язіки у дупу запхають. Я за УРСР щодня годинами за самим елементарним у черзі стояв, іноді навіть за хлібом, а зараз стань біля любого супермаркету, ці "жебраки брехливі" пакованами таряться. Якби в УРСР побачили, як і скільки ці "бідні" зараз жруть, вони би за голову взялись.
Українці не купують у ДТЕК на пряму, наш тариф є змішаним із іншими виробниками, зокрема АЕС та ГЕС, тому вартість кіловату, за якою купує населення, значно нижча. ніж його продає ДТЕК. Інше питання, що Ахметка на цьому наживається, але, усі питання до 73%, зараз їх влада.
И нас и первая леди в "квартале" подрабатывает если та не знал "Елена Зеленская получила зарплату от «Квартала 95» и другие роялти на 953 тысячи гривен.
Так кто барыга
Грошима, може. Але не життями українців.
А олигархам нашу, украинскую по нормальной стоимости.
А втой же час - https://kurs.com.ua/novost/344553-belarus-gotovitsja-k-krizisu-podpisan-zakon-o-valjutnih-ogranichenijah Беларусь готовится к кризису: подписан закон о валютных ограничениях
Внешний долг Беларуси при этом составляет 42,1 млрд долларов (на 1 января). Он превышает ЗВР в 6 раз, а их ликвидную (валютную) часть - в 15 раз.
Почему цены из рашки демпинговые? Объясните, почему засрашка может продавать дешевле....что с нами не так, что импорт с рашки экономически более выгоден? Заодно объясните, почему украинская курятина в Польше дешевле чем у нас.