Росія продовжує руйнувати енергосистему України демпінговим імпортом електроенергії, – "Центр Разумкова"
Імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі штучно обвалює оптові ціни в Україні і ставить під загрозу підготовку України до опалювального сезону 2021-2022 років.
Про це повідомив "Центр Разумкова" за результатами власного дослідження.
"Українські генеруючі підприємства втрачають фінансову ліквідність, що не дозволить їм вчасно провести ремонтну кампанію та запастися паливом для проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022рр., якщо недоліки ринку не будуть терміново виправлені, а імпорт заборонено на законодавчому рівні", - заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.
Експерти центру пояснили, що частка імпорту на біржовому сегменті ринку (РДН), який є основним ціновим індикатором ринку, перевищує 10%, що дає можливість російським постачальникам контролювати рівень цін на українському ринку загалом.
"В окремі періоди пікового попиту на електричну енергію, частка імпорту може становити на РДН понад 10%, що суттєвим чином спотворює ціноутворення. Адже, імпортери російської електричної енергії проводять політику демпінгу, що повністю відповідає інтересам РФ з поступової фінансової руйнації українських виробників та розширення українського ринку для російського ресурсу", - пояснили експерти "Центру Разумкова".
За їхніми оцінками, демпінговий імпорт призвів до штучного обвалу оптових цін, які більш ніж на 30% нижчі на суміжних ринках.
Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 950 млн грн. 15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорту струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.
Але держава має право ввести мито на імпорт будь-чого , у т.ч. і електрики
Росія демпінгує ...., ней буде мито 25 - 33% .
І державі - гроші , і захист вітчизняного товаровиробника !
Кажуть злі язики, що при УРСР населення мало змогу зкуштувати "олів*є" тільки на Новий Рік - з вашими "розкладами" ******* населення буде мати змогу включити електрику цілодобово тільки на новорічні свята, та сходити подивитися на харчі у яісь "торгсіни"!
Ну то най свої язіки у дупу запхають. Я за УРСР щодня годинами за самим елементарним у черзі стояв, іноді навіть за хлібом, а зараз стань біля любого супермаркету, ці "жебраки брехливі" пакованами таряться. Якби в УРСР побачили, як і скільки ці "бідні" зараз жруть, вони би за голову взялись.
ДТЭК Ахметова продает Украине электроэнергию на 50% дороже, чем Венгрии
13 МАРТА 2019
Українці не купують у ДТЕК на пряму, наш тариф є змішаним із іншими виробниками, зокрема АЕС та ГЕС, тому вартість кіловату, за якою купує населення, значно нижча. ніж його продає ДТЕК. Інше питання, що Ахметка на цьому наживається, але, усі питання до 73%, зараз їх влада.
И нас и первая леди в "квартале" подрабатывает если та не знал "Елена Зеленская получила зарплату от «Квартала 95» и другие роялти на 953 тысячи гривен.
Так кто барыга
Грошима, може. Але не життями українців.
А олигархам нашу, украинскую по нормальной стоимости.
А втой же час - https://kurs.com.ua/novost/344553-belarus-gotovitsja-k-krizisu-podpisan-zakon-o-valjutnih-ogranichenijah Беларусь готовится к кризису: подписан закон о валютных ограничениях
Внешний долг Беларуси при этом составляет 42,1 млрд долларов (на 1 января). Он превышает ЗВР в 6 раз, а их ликвидную (валютную) часть - в 15 раз.
Почему цены из рашки демпинговые? Объясните, почему засрашка может продавать дешевле....что с нами не так, что импорт с рашки экономически более выгоден? Заодно объясните, почему украинская курятина в Польше дешевле чем у нас.