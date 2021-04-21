Росія продовжує руйнувати енергосистему України демпінговим імпортом електроенергії, – "Центр Разумкова"

Імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі штучно обвалює оптові ціни в Україні і ставить під загрозу підготовку України до опалювального сезону 2021-2022 років.

Про це повідомив "Центр Разумкова" за результатами власного дослідження.

"Українські генеруючі підприємства втрачають фінансову ліквідність, що не дозволить їм вчасно провести ремонтну кампанію та запастися паливом для проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022рр., якщо недоліки ринку не будуть терміново виправлені, а імпорт заборонено на законодавчому рівні", - заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Експерти центру пояснили, що частка імпорту на біржовому сегменті ринку (РДН), який є основним ціновим індикатором ринку, перевищує 10%, що дає можливість російським постачальникам контролювати рівень цін на українському ринку загалом.

"В окремі періоди пікового попиту на електричну енергію, частка імпорту може становити на РДН понад 10%, що суттєвим чином спотворює ціноутворення. Адже, імпортери російської електричної енергії проводять політику демпінгу, що повністю відповідає інтересам РФ з поступової фінансової руйнації українських виробників та розширення українського ринку для російського ресурсу", - пояснили експерти "Центру Разумкова".

За їхніми оцінками, демпінговий імпорт призвів до штучного обвалу оптових цін, які більш ніж на 30% нижчі на суміжних ринках.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 950 млн грн. 15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорту струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.