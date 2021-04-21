УКР
Росія продовжує руйнувати енергосистему України демпінговим імпортом електроенергії, – "Центр Разумкова"

Імпорт електричної енергії з Росії і Білорусі штучно обвалює оптові ціни в Україні і ставить під загрозу підготовку України до опалювального сезону 2021-2022 років.

Про це повідомив "Центр Разумкова" за результатами власного дослідження.

"Українські генеруючі підприємства втрачають фінансову ліквідність, що не дозволить їм вчасно провести ремонтну кампанію та запастися паливом для проходження осінньо-зимового періоду 2021-2022рр., якщо недоліки ринку не будуть терміново виправлені, а імпорт заборонено на законодавчому рівні", - заявив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Експерти центру пояснили, що частка імпорту на біржовому сегменті ринку (РДН), який є основним ціновим індикатором ринку, перевищує 10%, що дає можливість російським постачальникам контролювати рівень цін на українському ринку загалом.

"В окремі періоди пікового попиту на електричну енергію, частка імпорту може становити на РДН понад 10%, що суттєвим чином спотворює ціноутворення. Адже, імпортери російської електричної енергії проводять політику демпінгу, що повністю відповідає інтересам РФ з поступової фінансової руйнації українських виробників та розширення українського ринку для російського ресурсу", - пояснили експерти "Центру Разумкова".

За їхніми оцінками, демпінговий імпорт призвів до штучного обвалу оптових цін, які більш ніж на 30% нижчі на суміжних ринках.

Нагадаємо, Україна відновила імпорт електричної енергії з Росії та Білорусі в січні-лютому 2021 року. За перші 3 місяці, витрати на імпорт перевищили 950 млн грн. 15 квітня Верховна Рада схвалила законопроєкт про заборону імпорту струму з Росії і Білоусі, надавши НКРЕКП повноваження обмежувати доступ до міждержавних перетинів.

Центр Разумкова (209) Електрика (2048)
+13
Россия продолжает разрушать/ А правящий Украиной кодлан Коломойского не при делах.
показати весь коментар
21.04.2021 11:47 Відповісти
+10
При чем тут Расея? Где была эта рашка со своей электроэнергией еще в 2019 ? Если кто и разрушает энергосистему Украины так это Зеленский, Коломойский и их слуги в Раде
показати весь коментар
21.04.2021 11:57 Відповісти
+8
І знову "Рафік нє віноват! То не Рашка продовжує розвалювати енергосистему України, а ЗЄ-шобло, котре дозволяє це робити!!!
показати весь коментар
21.04.2021 11:58 Відповісти
Россия продолжает разрушать энергосистему Украины демпинговым импортом электроэнергии, - "Центр Разумкова" - Цензор.НЕТ 2942
показати весь коментар
21.04.2021 11:47 Відповісти
ЗЕлохи кажуть вивсьврьоті.
показати весь коментар
21.04.2021 11:53 Відповісти
Россия продолжает разрушать/ А правящий Украиной кодлан Коломойского не при делах.
показати весь коментар
21.04.2021 11:47 Відповісти
помогает как может
показати весь коментар
21.04.2021 11:48 Відповісти
Треба на законодавчому рівні заборонити імпорт електроенергії з РФ і РБ.
показати весь коментар
21.04.2021 11:49 Відповісти
Забороняти - противно ринковій економіці
Але держава має право ввести мито на імпорт будь-чого , у т.ч. і електрики
Росія демпінгує ...., ней буде мито 25 - 33% .
І державі - гроші , і захист вітчизняного товаровиробника !
показати весь коментар
21.04.2021 11:57 Відповісти
Може і так.
показати весь коментар
21.04.2021 12:05 Відповісти
Как в анекдоте. Подводная лодка стой, раз , два!
показати весь коментар
21.04.2021 12:07 Відповісти
Ги-ги
показати весь коментар
21.04.2021 12:11 Відповісти
Щось не віриться щоб це були новиє літса, яких привів ахх какой чувак на лісапєтє.
показати весь коментар
21.04.2021 11:51 Відповісти
tak zakrojte ix import ili xotiabi vedite kvoti fasistam iz raski .Ili Benia tut vsio rulit?
показати весь коментар
21.04.2021 11:52 Відповісти
Тогда цены на электричество возрастут.
показати весь коментар
21.04.2021 11:54 Відповісти
Нам в 90х твердили, что армия Украине не нужна, а тем более ЯО, это очень дорого. А теперь можно посчитать сколько стоит Крым и война на востоке, убитые люди. Теперь у все язык в _опе...
показати весь коментар
21.04.2021 12:16 Відповісти
зе!-днище. #нелох пришел поцарювать трошки, набить карманы себе, друзьям и кумам из 95. а тут какие-то оборонные заказы, питание для армии, вагнеровцы и вся х#йнz. мешают "работать"...
показати весь коментар
21.04.2021 11:52 Відповісти
низькі тарифи і халява це отрута, яка вбиває нашу країну.
показати весь коментар
21.04.2021 11:53 Відповісти
Так ціни вже европейські переплигнули - а щастя все нема!

Кажуть злі язики, що при УРСР населення мало змогу зкуштувати "олів*є" тільки на Новий Рік - з вашими "розкладами" ******* населення буде мати змогу включити електрику цілодобово тільки на новорічні свята, та сходити подивитися на харчі у яісь "торгсіни"!
показати весь коментар
21.04.2021 14:14 Відповісти
До європейських цін (у тарифах) нам як від Землі до Марсу) ми навіть до кацапських не дотягуємо...
Ну то най свої язіки у дупу запхають. Я за УРСР щодня годинами за самим елементарним у черзі стояв, іноді навіть за хлібом, а зараз стань біля любого супермаркету, ці "жебраки брехливі" пакованами таряться. Якби в УРСР побачили, як і скільки ці "бідні" зараз жруть, вони би за голову взялись.
показати весь коментар
21.04.2021 14:30 Відповісти
так, навскидку...
ДТЭК Ахметова продает Украине электроэнергию на 50% дороже, чем Венгрии
13 МАРТА 2019
показати весь коментар
21.04.2021 14:38 Відповісти
Це маніпуляція і дешевий популізм. Назви вартість 1 квт, яку сплачує пересічний мадяр, порівняємо із нашою.
Українці не купують у ДТЕК на пряму, наш тариф є змішаним із іншими виробниками, зокрема АЕС та ГЕС, тому вартість кіловату, за якою купує населення, значно нижча. ніж його продає ДТЕК. Інше питання, що Ахметка на цьому наживається, але, усі питання до 73%, зараз їх влада.
показати весь коментар
21.04.2021 14:42 Відповісти
це маніпуляція і дешевий популізм. Якщо узяти нашу з/платню та таріф, та порівняти з тіми ж мад*ярами - у нас вишче.
показати весь коментар
21.04.2021 16:03 Відповісти
https://vsenergy.com.ua/categories-page/cini-na-***************-u-krainah-ievropi/
показати весь коментар
21.04.2021 14:44 Відповісти
Что то вата активизировалась. Поливает грязью Президента Украины Зеленского
показати весь коментар
21.04.2021 11:54 Відповісти
Прогиб засчитан . Осталось только перечислить достижения наивеличайшего, наимудрейшего, солнцеликого лучезарного хетьмана, по кличке клоун
показати весь коментар
21.04.2021 12:01 Відповісти
нейтралізував Медведчука і кО, загнав у маргінес тузиків...
показати весь коментар
21.04.2021 14:17 Відповісти
Чаво? А Соколовский хоть знает что его нейтрализовали
показати весь коментар
21.04.2021 15:22 Відповісти
Надо всё про зелю капслоком писать, все звания и награды перечислить, и имя-отчество добавить.
показати весь коментар
21.04.2021 12:01 Відповісти
Президент Украины первый Президент не корупционер и патриот Украины,а не патриот наворованый денег у Украинского Народа.
показати весь коментар
21.04.2021 12:19 Відповісти
в 2019 это эффективно давило на головы без мозгов, а что нового будет ближе к следующим выборам?
показати весь коментар
21.04.2021 12:30 Відповісти
Лечись, убогое. Только оф. Зеленый заработал в 2020 г. 22,7 миллиона гривен.. В т.ч. от киношки на рашке и квартального бизнеса.
И нас и первая леди в "квартале" подрабатывает если та не знал "Елена Зеленская получила зарплату от «Квартала 95» и другие роялти на 953 тысячи гривен.
Так кто барыга
показати весь коментар
21.04.2021 15:27 Відповісти
Как-то толсто.
показати весь коментар
21.04.2021 12:03 Відповісти
Зато не барыга😁😁😁😁😁
показати весь коментар
21.04.2021 11:55 Відповісти
При чем тут Расея? Где была эта рашка со своей электроэнергией еще в 2019 ? Если кто и разрушает энергосистему Украины так это Зеленский, Коломойский и их слуги в Раде
показати весь коментар
21.04.2021 11:57 Відповісти
І знову "Рафік нє віноват! То не Рашка продовжує розвалювати енергосистему України, а ЗЄ-шобло, котре дозволяє це робити!!!
показати весь коментар
21.04.2021 11:58 Відповісти
Без пособничества зелени кацапия разве что собственный пердак бы разрушила.
показати весь коментар
21.04.2021 12:01 Відповісти
Та конеШно ,как-же барыгам впарить украинцам копеечную электрику с наценкой в 1 000 %
показати весь коментар
21.04.2021 12:01 Відповісти
І за війско москалів вам теж менше буде платити, коли вже не буде власного.
Грошима, може. Але не життями українців.
показати весь коментар
21.04.2021 13:14 Відповісти
главное стрелки перевести ...и цены поднять дуже хочется и остаться белыми и пушистыми тоже хочется , а то шо докерувались до постоянного роста цен на всё , то этого ни кто не признает ... повысите цену на электрику , потянете снова цены на всё , вперёд , може вас быстрее вынесут
показати весь коментар
21.04.2021 12:03 Відповісти
Надо поднимать цену на электричество, ато путин нападе.
показати весь коментар
21.04.2021 12:11 Відповісти
Так и будет.Скажут, что чем больше цена, тем Украина сильнее будет.Кто нибудь в курсе, чем Гройсман сейчас занимается, автор этого тезиса????
показати весь коментар
21.04.2021 12:24 Відповісти
Гройсман или Зеленский или Коломойский - какая раЗЕница??
показати весь коментар
21.04.2021 12:37 Відповісти
Росія продовжує руйнувати енергосистему України демпінговим імпортом електроенергії, – "Центр Разумкова" - Цензор.НЕТ 4730
показати весь коментар
21.04.2021 12:13 Відповісти
Центр Разумкова - настоящая универсальная машина. Куда направишь, того и переедет. У Димы планы на новое кресло, старое уже жмет?
показати весь коментар
21.04.2021 12:13 Відповісти
Так отдайте дешевую э/э в квартиры и дома!
А олигархам нашу, украинскую по нормальной стоимости.
показати весь коментар
21.04.2021 12:15 Відповісти
Тут еще большой вопрос... Россия демпингует или наши олигархи вообще оборзели???
показати весь коментар
21.04.2021 12:17 Відповісти
Дорогая электроэнергия плохо, дешевая - еще хуже? Вы достали блеат! Ах, да: и в том и в другом виноват Зеленский, слава Порошенку!
показати весь коментар
21.04.2021 12:20 Відповісти
Білорусія демпінгує - продаючи дешеву електрику ...
А втой же час - https://kurs.com.ua/novost/344553-belarus-gotovitsja-k-krizisu-podpisan-zakon-o-valjutnih-ogranichenijah Беларусь готовится к кризису: подписан закон о валютных ограничениях
Внешний долг Беларуси при этом составляет 42,1 млрд долларов (на 1 января). Он превышает ЗВР в 6 раз, а их ликвидную (валютную) часть - в 15 раз.
показати весь коментар
21.04.2021 12:21 Відповісти
Друзья Зеленского продолжает разрушать энергосистему Украины безумными ценами на электроэнергию, - "Центр Разумкова"
показати весь коментар
21.04.2021 12:36 Відповісти
Демпинг-это зачистка рынка для создания монополии.Это вопрос для РНБО.Бо мета москалей очевидна,подсадить Украину на электро иглу и манипулировать так же,как они это делали с газом.
показати весь коментар
21.04.2021 12:40 Відповісти
А просто перестать покупать нельзя? О да, еще, еще, разрушай меня всю.)
показати весь коментар
21.04.2021 12:50 Відповісти
Ну это как Северным потоком.Ведь можно ж не строить.Але Германия марить себя газовым Еврохабом.Так же и с москальской электрикой у нас.Сегодня вона для тебя дешёвая,а завтра ты у москалей в зависимости.Тому я и кажу,що це питання Нац.безпеки.
показати весь коментар
21.04.2021 13:08 Відповісти
Напоминает анекдот про пирожки с говном. Как вам не стыдно продавать пирожки с говном! Дайте четыре.
показати весь коментар
21.04.2021 13:15 Відповісти
Типо того.Но в случае с СП,немцы хотят через термообработку в Бундестаге нивилировать желание москалей.Или даже в идеале,заполучить не только пирожки,но и всю пекарню по производству пирожков.
показати весь коментар
21.04.2021 13:23 Відповісти
Чума на оба ваши дома.
Почему цены из рашки демпинговые? Объясните, почему засрашка может продавать дешевле....что с нами не так, что импорт с рашки экономически более выгоден? Заодно объясните, почему украинская курятина в Польше дешевле чем у нас.
показати весь коментар
21.04.2021 13:15 Відповісти
Так зафіксуйте нижню і ферхню ціну і ринок під контролем...ТЕЦ ще при5 тому дурні треба було переоснастити .. і мінімізувати...систему подачи від АЕС зробити ширшою..Який дебіл взагалі вирішив ТЕЦ у часні руки продати ..Розстрілять бл треба
показати весь коментар
21.04.2021 13:17 Відповісти
Демпинг, это ведь дешево? Это разрушает, было бы дорого, то не разрушало бы. Логично.
показати весь коментар
21.04.2021 13:24 Відповісти
Скажу крамолу от бывшего министра энергетики, времен Януковича. По памяти. В Украине 15 атомных энергоблоков, из которых 80%, выработали свой ресурс, и он продлевается, только на бумаге, произвести, качественное, ТО, Украина не может. У меня в окно видно ЗАЭС, раньше гордость брала, сейчас страшно. Там еще и ТВЭЛы американские испытывают, постоянные отключения. В чем крамола? Будет только хуже.
показати весь коментар
21.04.2021 13:34 Відповісти
И еще. По ДнепроГЭС, запретили, года три назад, движение грузовиков, там трещины пошли. Грузовики как ездили так и ездят, дай денег и вперед. На ремонт денег, никто не дает.
показати весь коментар
21.04.2021 13:38 Відповісти
Рахметов почав будувати новий палац?
показати весь коментар
21.04.2021 14:03 Відповісти
Покупать ЭЭ дешево это оказывается плохо и зрада. А покупать у ахметки втридорога это патриотизм.
показати весь коментар
21.04.2021 14:13 Відповісти
Причем тут Россия? Россия делает свое дело - уничтожает государственность Украины всеми своими традиционными методами. Тут ничего необычного и нового. Тут вопросы к тем, кто это всё у России и Белоруссии покупает. Спонсор Бубочки Коломойский сливает энергосистему Украинцы кацапам. Вот в чем проблема. А народ безмолвствует. Народ всё устраивает. Лишь бы не Порошенко.
показати весь коментар
21.04.2021 15:10 Відповісти
А 50 мільярдів на "зелений тариф" забезпечить енергетичну безпеку. Більше зеленої генерації хорошої і різної.
показати весь коментар
21.04.2021 16:24 Відповісти
Как такое может быть,что электроэнергия из рф дороже нашей украинской атомной электроэнергии????Нонсенс.Может ахметову установили слишком высокие тарифы на его эоектроэнергию с тэс и их нужно снизит!Чтобы было не выгодно закупать из рф электроэнергию.Украинские аэс производят до 65% всей электронергии и она по факту является самой дешевой!!!А наши аэс могут производить до 80% всей электроэнергии.
показати весь коментар
21.04.2021 16:37 Відповісти
 
 