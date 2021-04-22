В Раде планируют бороться с незаконным импортом мобильных телефонов
Комитет Рады по вопросам цифровой трансформации разрабатывает изменения в законодательство для борьбы с незаконным импортом мобильных телефонов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу информационного управления аппарата Рады.
"Контрабанда и серый импорт мобильных терминалов приводят к масштабным потерям государственного бюджета, увеличению коррупции, криминализации их оборота внутри страны и формируют основу для увеличения налоговой нагрузки на доброчестный бизнес", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас существуют две основные проблемы:
- незаконный импорт мобильных телефонов: официальные данные свидетельствуют, что 30% импорта является нелегальным, но по мнению многих экспертов доля "белого" импорта менее 20% от реального;
- уголовноая индустрия, построенная на кражах и перепродажах мобильных телефонов. МВД ежегодно отчитывается о более 100 тыс. таких краж, но на самом деле цифра гораздо выше. Ведь большинство пострадавших даже не обращаются к правоохранителям, считая такое обращение бесперспективным. Работники полиции неформально оценивают, что обращение о краже подает едва ли не один из девяти пострадавших.
В Украине уже был опыт борьбы с контрабандой: в 2009 году было введен учет кодов IMEI, который функционировал до 2014 года. Всего за полгода работы этой системы объем поступлений в бюджет увеличился более чем на 500 млн грн, а в 2013 году в бюджет поступило около 1,3 млрд грн. После остановки системы поступления начали стремительно падать при увеличении количества и стоимости мобильных телефонов, которые покупают украинцы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Сделали категорию А1 - вчера остановили и оштрафовали на 3400 за то что без прав езжу на мопеде - Хотя у меня катигория Б и А - все Реформы делают почему то только хуже ...
Точно так и с Телефонами - закажешь с Али или с США а тебе скажут контрабандист - А Ццитрус и Ситиком с Розеткой и дальше будут барыжить в Серую ...
Бакланов почему ещё эти черты нам не платят?)
А то, что в Крыму морская пехота лаптестана погрузилась на десантные корабли, им пофиг.
Если что, через час-два они с семьями будут в сытой Европе.