В Раде планируют бороться с незаконным импортом мобильных телефонов

Комитет Рады по вопросам цифровой трансформации разрабатывает изменения в законодательство для борьбы с незаконным импортом мобильных телефонов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу информационного управления аппарата Рады.

"Контрабанда и серый импорт мобильных терминалов приводят к масштабным потерям государственного бюджета, увеличению коррупции, криминализации их оборота внутри страны и формируют основу для увеличения налоговой нагрузки на доброчестный бизнес", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас существуют две основные проблемы:



- незаконный импорт мобильных телефонов: официальные данные свидетельствуют, что 30% импорта является нелегальным, но по мнению многих экспертов доля "белого" импорта менее 20% от реального;



- уголовноая индустрия, построенная на кражах и перепродажах мобильных телефонов. МВД ежегодно отчитывается о более 100 тыс. таких краж, но на самом деле цифра гораздо выше. Ведь большинство пострадавших даже не обращаются к правоохранителям, считая такое обращение бесперспективным. Работники полиции неформально оценивают, что обращение о краже подает едва ли не один из девяти пострадавших.

В Украине уже был опыт борьбы с контрабандой: в 2009 году было введен учет кодов IMEI, который функционировал до 2014 года. Всего за полгода работы этой системы объем поступлений в бюджет увеличился более чем на 500 млн грн, а в 2013 году в бюджет поступило около 1,3 млрд грн. После остановки системы поступления начали стремительно падать при увеличении количества и стоимости мобильных телефонов, которые покупают украинцы.

