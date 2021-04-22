РУС
Новости
3 221 27

В Раде планируют бороться с незаконным импортом мобильных телефонов

Комитет Рады по вопросам цифровой трансформации разрабатывает изменения в законодательство для борьбы с незаконным импортом мобильных телефонов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу информационного управления аппарата Рады.

"Контрабанда и серый импорт мобильных терминалов приводят к масштабным потерям государственного бюджета, увеличению коррупции, криминализации их оборота внутри страны и формируют основу для увеличения налоговой нагрузки на доброчестный бизнес", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас существуют две основные проблемы:

- незаконный импорт мобильных телефонов: официальные данные свидетельствуют, что 30% импорта является нелегальным, но по мнению многих экспертов доля "белого" импорта менее 20% от реального;

- уголовноая индустрия, построенная на кражах и перепродажах мобильных телефонов. МВД ежегодно отчитывается о более 100 тыс. таких краж, но на самом деле цифра гораздо выше. Ведь большинство пострадавших даже не обращаются к правоохранителям, считая такое обращение бесперспективным. Работники полиции неформально оценивают, что обращение о краже подает едва ли не один из девяти пострадавших.

В Украине уже был опыт борьбы с контрабандой: в 2009 году было введен учет кодов IMEI, который функционировал до 2014 года. Всего за полгода работы этой системы объем поступлений в бюджет увеличился более чем на 500 млн грн, а в 2013 году в бюджет поступило около 1,3 млрд грн. После остановки системы поступления начали стремительно падать при увеличении количества и стоимости мобильных телефонов, которые покупают украинцы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Нелегальный канал телефонной связи, которым могли пользоваться террористы, организовали силовики на Киевщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

+11
Думаю, що це саме і є замовлення Цитрусу, як і зниження суми неоподатковуваного імпорту. Придушити конкурентів, а самим ввозити більшу частину товару сірим.
22.04.2021 12:00 Ответить
+9
Майже стовідсотково можна вважати, що зелені хочуть осідлати і цей потік.
22.04.2021 12:03 Ответить
+6
Просто смешно - Дегенераты ни чего не могут нормально сделать ...
Сделали категорию А1 - вчера остановили и оштрафовали на 3400 за то что без прав езжу на мопеде - Хотя у меня катигория Б и А - все Реформы делают почему то только хуже ...
Точно так и с Телефонами - закажешь с Али или с США а тебе скажут контрабандист - А Ццитрус и Ситиком с Розеткой и дальше будут барыжить в Серую ...
22.04.2021 12:02 Ответить
Цитрус -закроют?
22.04.2021 11:57 Ответить
22.04.2021 12:00 Ответить
Дуже важлива задача на фоні можливої війни! Рада (колись я її порівняв з думою, то мене майже живим з*їли тут) в своєму репертуарі! Водевіль продовжується.
22.04.2021 19:00 Ответить
свои яблоки донашивать будут???
22.04.2021 12:00 Ответить
22.04.2021 12:02 Ответить
А ви візьміть, та й відкрийте (у Жовтих Водах, наприклад), завод по виготовленню мобільних телефонів прямо в Україні!... Купіть ліцензію, чи просто розверніть виробництво... При СРСР там було базове училище, де готували спеціалістів-електронщиків для космосу, ракетної галузі та підводного флоту... Моя двоюрідна сестра його закінчувала.. Працювала, потім, в Дубні, під Москвою...
22.04.2021 12:03 Ответить
У Києві є завод Квазар, там роблять і смартфони, і планшети Impression... У мене планшет мейд ін Юкрейн)
22.04.2021 12:07 Ответить
Ну, я ж просто привів приклад... У багатьох ведучих гігантів індустрії основне виробництво знаходиться у інших країнах, а в "материнській" - лише "голвний офіс"...
22.04.2021 13:06 Ответить
22.04.2021 12:03 Ответить
А зачем вам в бюджет средства,отдать ахметке якобы за зеленый тариф,видшкодувать пдв липовым экспортерам,покатать на велике савика шустера,отдать мужу прокурорши 700 тысяч за написание двух заявлений,купить кораблик для наблюдений за пингвинами?нет уж,лучше дайте нам дешевые телефоны.
22.04.2021 12:03 Ответить
Надо взять пример с путэна и давить их скажем голыми попами (красивыми) делать с этого видосики и продавать на Porno-хабе за твердую валюту
22.04.2021 12:04 Ответить
Знайомий звертався до мєнтів щодо краденого телефону, вони мають можливість відслідкувати, але не хочуть цього робити!
22.04.2021 12:08 Ответить
Хочуть. Але за гроші. Вони майже все можуть вам знайти, але не безкоштовно. Просто так вони максимум вам протокол дадуть підписати. А потім засунуть його у папку і ніколи звідти не дістануть.
22.04.2021 12:16 Ответить
Згоден... А ще у мобільних операторів є змога заблочити телефон в мережі по ІМЕІ, але вони теж не горять бажанням це робити...
22.04.2021 13:09 Ответить
Разрешат только продажи через ЗЕплатформу?
Бакланов почему ещё эти черты нам не платят?)
22.04.2021 12:15 Ответить
Ворог на порозі, а зелень опікується телефонами.
22.04.2021 12:15 Ответить
А хтось пояснить, чому громадянин не може замовити з АліЕкспресу телефон? Там є моделі, які у нас не представлені взагалі (протиударні смартфони, наприклад)... Нагадаю, що саме зелені в 2019 зменшили вартість неоподаткованих посилок, що тепер не тільки смартфон, але й шмотки нормальні замовити за кордоном не виходить!
22.04.2021 12:18 Ответить
кто-то из квартальщиков решил заработать на этом бизнесе...
22.04.2021 12:23 Ответить
Скоро зеленые возьмутся за борьбу с незаконным ввозом презервативов.
А то, что в Крыму морская пехота лаптестана погрузилась на десантные корабли, им пофиг.
Если что, через час-два они с семьями будут в сытой Европе.
22.04.2021 12:30 Ответить
Первоочереднач проблема....а в остальном все супер!
22.04.2021 12:31 Ответить
А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...
22.04.2021 12:47 Ответить
Ну если ВР не с чем больше бороться.......! Идиоты!
22.04.2021 13:16 Ответить
Война на пороге, а наша ВР херней страдает... а на важные законы не хватает времени.. козлы!!! саботажники!!
22.04.2021 14:21 Ответить
ну ненормальный, что возьмёшь, доверили борьбу с наркоманией наркоману?
22.04.2021 14:25 Ответить
это всё, если слуги положили глазна эту сферу, готовьтесь что айфоны подорожают теперь в 1,5-2 раза
22.04.2021 14:27 Ответить
ДЕБИЛЫ !!! ЛУЧШЕ Б ЗА ЭКСПОРТОМ СЛЕДИЛИ !!!
22.04.2021 16:55 Ответить
а чего не через 10 лет начать ???
22.04.2021 20:10 Ответить
 
 