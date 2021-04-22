Глава правления и главбух одного из банков фальсифицировали финансовую документацию, - СБУ
Киберспециалисты СБУ задокументировали противоправную деятельность главы правления и главного бухгалтера одного из банков. Для сокрытия неплатежеспособности учреждения они фальсифицировали финансовую документацию во время подачи отчетностей в Национальный банк.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Устновлено, что организаторы подавали ложные данные для получения от Нацбанка кредитных средств по программе рефинансирования. Они неоднократно в течение 2018 - 2020 гг вносили в финансовую отчетность недостоверные сведения о наличии у финучреждения прав на целостный имущественный комплекс по пищевому производству.
Балансовая стоимость комплекса определена в 277 млн грн, что составляет 13,7% от всех активов банка. Получив недостоверные данные регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн грн рефинансирования и 50 млн грн кредита "овернайт" для поддержания ликвидности.
"Из-за действий сообщников банк признан неплатежеспособным. В учреждение введена временная администрация Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Точный размер нанесенного государству ущерба устанавливается в дальнейшем досудебном расследовании", - говорится в сообщении.
Сейчас Председателю Правления и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28, ст. 220-2 Уголовного кодекса Украины. То есть по факту фальсификации финансовых документов банковского учреждения, по предварительному сговору группой лиц.
Продолжается досудебное расследование.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль