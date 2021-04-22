Внеочередные заседания Рады должны посвящаться актуальным вызовам: надо сконцентрировать внимание на важных вещах, - Разумков

Повестка дня внеочередных пленарных заседаний Верховной Рады, которые возможно будут инициированы, в том числе народными депутатами, должна отвечать актуальным вызовам, считает председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Единственное, что от себя хотел бы порекомендовать и попросить, думаю, что и коллеги меня в этом поддержат, чтобы повестка дня этих (внеочередных. - Ред.) заседаний полностью отвечала тем вызовам и заданиям, которые бы от нас хотело получить общество - это коронавирус, это безопасность, это экономика. Нам надо сконцентрировать внимание на важных вещах", - сказал Разумков на брифинге в четверг в Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Спикер парламента не исключил инициативы о проведении внеочередных пленарных заседаний Верховной Рады, если народные депутаты на очередных заседаниях "будут находиться в режиме поправок к закону №2194".

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Разумков 22 апреля находится с рабочей поездкой в Хмельницкой области.

Как сообщалось, парламент приступил к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений 16 марта. К законопроекту поступило 3128 предложений и поправок, в основном от депутатов из фракций ОПЗЖ и "Батькивщина". Согласно регламенту работы Верховной Рады, народные депутаты не могут рассматривать другие вопросы пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.