РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11009 посетителей онлайн
Новости
790 9

Внеочередные заседания Рады должны посвящаться актуальным вызовам: надо сконцентрировать внимание на важных вещах, - Разумков

Внеочередные заседания Рады должны посвящаться актуальным вызовам: надо сконцентрировать внимание на важных вещах, - Разумков

Повестка дня внеочередных пленарных заседаний Верховной Рады, которые возможно будут инициированы, в том числе народными депутатами, должна отвечать актуальным вызовам, считает председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Единственное, что от себя хотел бы порекомендовать и попросить, думаю, что и коллеги меня в этом поддержат, чтобы повестка дня этих (внеочередных. - Ред.) заседаний полностью отвечала тем вызовам и заданиям, которые бы от нас хотело получить общество - это коронавирус, это безопасность, это экономика. Нам надо сконцентрировать внимание на важных вещах", - сказал Разумков на брифинге в четверг в Хмельницкой области, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Спикер парламента не исключил инициативы о проведении внеочередных пленарных заседаний Верховной Рады, если народные депутаты на очередных заседаниях "будут находиться в режиме поправок к закону №2194".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Разумков о вечеринке Тищенко и комментарии Гетманцева: Мне стыдно за действия своих коллег

Разумков 22 апреля находится с рабочей поездкой в Хмельницкой области.

Как сообщалось, парламент приступил к рассмотрению в повторном втором чтении законопроекта №2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законы об усовершенствовании системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений 16 марта. К законопроекту поступило 3128 предложений и поправок, в основном от депутатов из фракций ОПЗЖ и "Батькивщина". Согласно регламенту работы Верховной Рады, народные депутаты не могут рассматривать другие вопросы пока не закончат рассмотрение начатого законопроекта.

Автор: 

ВР (29302) внеочередное заседание (262) Разумков Дмитрий (1522)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Надо бы Разумков уже давно менять регламент работы Рады в военное время и заканчивать с бесконечными фестивалями и приколюхами. Кстати майские праздники уже отменили для самих себя или всё-таки валите из страны, а ?
показать весь комментарий
22.04.2021 14:34 Ответить
Что для них есть "важные вещи" ?
показать весь комментарий
22.04.2021 14:35 Ответить
Как Землю Украинскую продать?
показать весь комментарий
22.04.2021 14:35 Ответить
Нагадай мені хто протіг закон про розпродаж землі.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:39 Ответить
Давайте уже на выход...Перевыборы давай. Биомусор в прорубь!
показать весь комментарий
22.04.2021 14:37 Ответить
Ти вже як Сулима про перевибори.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:38 Ответить
Вирішуватимуть проблему з телефонами.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:37 Ответить
Ну, нарешті! Вищий законодавчий орган України вирішив зайнятися важливими речами! Добре, що хоч тепер до цього додумався!
показать весь комментарий
22.04.2021 14:38 Ответить
надо сконцентрировать внимание на важных вещах, Разумков.- Барыга уверен что эта мысль оригинальная, свежая, глубокая, интересная. И ею он осчастливил украинцев. / Барыга-скупщик краденого. Семья Разумкова владеет сетью ломбардов. Если у вас ограбили квартиру, со стопроцентной вероятностью сворованное имущество будет сдано в ломбард.
показать весь комментарий
22.04.2021 14:51 Ответить
 
 