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Новости Агрессия России против Украины
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Любые страдания ТКГ лучше полномасштабной войны, - "слуга народа" Юраш

Любые страдания ТКГ лучше полномасштабной войны, -

Весь мир пытается удержать Россию от продолжения безумства - возможного полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом нардеп "Слуги народа" Святослав Юраш заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Это не просто спекуляции с той и другой стороны. Все видят, что сейчас мы имеем наибольшую концентрацию российских войск на границе, знают, что в Черное море перетягиваются российские корабли, понимают, что Россия не отказывается от мифологемы, что мы с ними - один-единый народ", - отметил парламентарий.

В то же время, в Украине понимают, что риски серьезные.

"Это не только наш вывод. Нас легко обвинить в том, что мы где-то преувеличиваем или все время говорим о России и ее угрозе всему миру. Но когда звонят Меркель, Макрон, Байден, а Турция повторяет сентенции о неделимости границ, становится понятно: весь мир с нами, и он не хочет допускать, чтобы Российская Федерация в который раз демонстрировала, кем она является. Любые страдания ТКГ лучше полномасштабной войны", - подчеркнул нардеп.

По словам Юраша, вся мировая дискуссия построена на том, что мы имеем международное право, константы и обязательства.

"Россия нарушила, если не все, то почти все эти реалии и стремится к 30-й годовщине нашей независимости сделать все возможное для дискредитации Украины", - добавил он.

Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Юрашом читайте здесь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия о военной угрозе со стороны РФ: Если это была проверка - наши союзники в США и Европе не испугались

Автор: 

россия (96413) Трехсторонняя контактная группа (842) Юраш Святослав (17)


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Топ комментарии
+14
а єто не тот Юраш шо распевал что в войне виноват Порошенко и стоит его заменить на хорошего вовочку - тут войне и конец?
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22.04.2021 16:20 Ответить
+11
Можно стране наконец увидеть что Зеля понаподписывал в этот приезд в Париж? Или снова правду будем узнавать от западных политиков и ОБСЕ?
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22.04.2021 16:22 Ответить
+9
А предательство национальных интересов в Париже? Тоже лучше?
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22.04.2021 16:18 Ответить
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А предательство национальных интересов в Париже? Тоже лучше?
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22.04.2021 16:18 Ответить
Можно стране наконец увидеть что Зеля понаподписывал в этот приезд в Париж? Или снова правду будем узнавать от западных политиков и ОБСЕ?
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22.04.2021 16:22 Ответить
мнение этих **************** не интересно
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22.04.2021 17:07 Ответить
Мнение может и нет. Но только от них узнаешь что конкретно Зеля наподписывал. Тех-же гражданских представителей населения Донбасса в ТКГ.
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22.04.2021 17:14 Ответить
Так откуда оно вылупилось в ВР? Из конюшни или из золотарей?
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22.04.2021 16:19 Ответить
А пиво не он крал?
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22.04.2021 16:21 Ответить
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22.04.2021 16:33 Ответить
Пиво Юрченко ,а тищенко ,вообще бандит и наркодиллер для всех квартальных
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22.04.2021 17:09 Ответить
он вылупилось из медиаподержки Майдана и Громадьского пролезло в Вавилон 13 и вылетело от туда с треском и скандалом после поездки Насти Станко и кацапов сНВ на позиции ВСУ
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22.04.2021 16:22 Ответить
а разве не этот персонаж обвинял в Порошка в затягивании войны и деньгах на крови?
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22.04.2021 16:19 Ответить
а єто не тот Юраш шо распевал что в войне виноват Порошенко и стоит его заменить на хорошего вовочку - тут войне и конец?
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22.04.2021 16:20 Ответить
Тот тот
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22.04.2021 16:23 Ответить
Как же, оно, оно.
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22.04.2021 16:34 Ответить
"Кладезь мысли! Гуру человечности!"...реально сборище дебилов!
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22.04.2021 16:20 Ответить
Хотелось бы вернуть депутата Юраша от мировых стратегий к нашим баранам и уточнить, что там с ракетной программой и гособоронозаказом на этот год, к декабрю примите?..
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22.04.2021 16:21 Ответить
Все знают шо лучшее оружие против агрессора єто жизнерадостный видосик.
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22.04.2021 16:23 Ответить
Где выдрали этого эксперта? Лучше ищите дизтопливо, за вакцину молчу. Вы там поменьше рассуждайте, без вас там решат, а занимайтесь делом.
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22.04.2021 16:22 Ответить
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_
https://twitter.com/A_Vit_ Մιtαuskαs

@A_Vit_

·https://twitter.com/A_Vit_/status/1385188150650314753 2 год

На Аляске все жители ежегодно получают от государства деньги с нефтяных доходов. На Ямале молодым семьям при рождении 3-го ребенка будут выдавать "чумовой капитал" - набор для собственного чума, включающий: шесты, оленьи шкуры, брезент, печь, и нарты. Аляска плачет навзрыд!
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22.04.2021 16:26 Ответить
Раньше я т не слышал о таком депутате. Сидел тихо. А тут Остапа понесло. С чего бы это?
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22.04.2021 16:27 Ответить
спикеры кончаются а Юраша можно послать на ТВ каналы и оно хоть слова связно произносить может
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22.04.2021 16:29 Ответить
- диарея
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22.04.2021 16:33 Ответить
Вото оно как.

Оказывается это не ВСУ умирают и страдают под обстрелами из-за тишины ЗЕ, а ТКГ мучаются, давясь печеньками и конфетами в конференц-залах.
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22.04.2021 16:30 Ответить
ты шо он в Луганске пол год как оно заявляло был в 2014 м
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22.04.2021 16:33 Ответить
Если уже начали такую чушь нести рядовые нардепы,то мне, почему-то,кажется,что мы получили "Приднестровье-2".Хотя козломордые начали всё чаще говорить,что ордло-это Украина А вот эти кластеры(?)и закрытые заседания РНБО,ВР-это с какого-такого перепугу?
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22.04.2021 16:36 Ответить
Після закінчення середньої школи у Львові у 2013 році, Святослав вступив до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Варшавського університету на факультет міжнародних відносинhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D1%88_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-yurh-2 [2] . Провчившись певний час у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 Польщі Юраш вирішив продовжити навчання в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%8F Індії , та вступив до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Калькуттського університету на аналогічний факультетhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B0%D1%88_%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-yurh-2 [2] . Перервав навчання у зв'язку з початком подій на Євромайдані.

Рік провчився. Цьому хлопчику треба спочатку хоча б отримати відповідну освіту, або досвід, що б відсвічувати у геополітичних питаннях.
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22.04.2021 16:38 Ответить
страдания ТКГ/ Какие страдания? Они находятся на государственном содержании и несут на весь мир херню в своё удовольствие: Фокин о войне на Донбассе: "Никакого подтверждения, что там ведется война между Россией и Украиной пока я не вижу"./ Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук/ Пошел на х#й, так "понятнее?" - официальный представитель Украины в ТКГ Арестович на просьбу общаться по-украински.
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22.04.2021 16:46 Ответить
Дружне виття з пліснявих боліт, про лучше "плохой мір".
Що здали, потвори?
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22.04.2021 17:02 Ответить
 
 