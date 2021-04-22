Любые страдания ТКГ лучше полномасштабной войны, - "слуга народа" Юраш
Весь мир пытается удержать Россию от продолжения безумства - возможного полномасштабного вторжения в Украину.
Об этом нардеп "Слуги народа" Святослав Юраш заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Это не просто спекуляции с той и другой стороны. Все видят, что сейчас мы имеем наибольшую концентрацию российских войск на границе, знают, что в Черное море перетягиваются российские корабли, понимают, что Россия не отказывается от мифологемы, что мы с ними - один-единый народ", - отметил парламентарий.
В то же время, в Украине понимают, что риски серьезные.
"Это не только наш вывод. Нас легко обвинить в том, что мы где-то преувеличиваем или все время говорим о России и ее угрозе всему миру. Но когда звонят Меркель, Макрон, Байден, а Турция повторяет сентенции о неделимости границ, становится понятно: весь мир с нами, и он не хочет допускать, чтобы Российская Федерация в который раз демонстрировала, кем она является. Любые страдания ТКГ лучше полномасштабной войны", - подчеркнул нардеп.
По словам Юраша, вся мировая дискуссия построена на том, что мы имеем международное право, константы и обязательства.
"Россия нарушила, если не все, то почти все эти реалии и стремится к 30-й годовщине нашей независимости сделать все возможное для дискредитации Украины", - добавил он.
Полный текст интервью с нардепом "Слуги народа" Юрашом читайте здесь.
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На Аляске все жители ежегодно получают от государства деньги с нефтяных доходов. На Ямале молодым семьям при рождении 3-го ребенка будут выдавать "чумовой капитал" - набор для собственного чума, включающий: шесты, оленьи шкуры, брезент, печь, и нарты. Аляска плачет навзрыд!
Оказывается это не ВСУ умирают и страдают под обстрелами из-за тишины ЗЕ, а ТКГ мучаются, давясь печеньками и конфетами в конференц-залах.
Рік провчився. Цьому хлопчику треба спочатку хоча б отримати відповідну освіту, або досвід, що б відсвічувати у геополітичних питаннях.
Що здали, потвори?