Любые страдания ТКГ лучше полномасштабной войны, - "слуга народа" Юраш

Весь мир пытается удержать Россию от продолжения безумства - возможного полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом нардеп "Слуги народа" Святослав Юраш заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Это не просто спекуляции с той и другой стороны. Все видят, что сейчас мы имеем наибольшую концентрацию российских войск на границе, знают, что в Черное море перетягиваются российские корабли, понимают, что Россия не отказывается от мифологемы, что мы с ними - один-единый народ", - отметил парламентарий.

В то же время, в Украине понимают, что риски серьезные.

"Это не только наш вывод. Нас легко обвинить в том, что мы где-то преувеличиваем или все время говорим о России и ее угрозе всему миру. Но когда звонят Меркель, Макрон, Байден, а Турция повторяет сентенции о неделимости границ, становится понятно: весь мир с нами, и он не хочет допускать, чтобы Российская Федерация в который раз демонстрировала, кем она является. Любые страдания ТКГ лучше полномасштабной войны", - подчеркнул нардеп.

По словам Юраша, вся мировая дискуссия построена на том, что мы имеем международное право, константы и обязательства.

"Россия нарушила, если не все, то почти все эти реалии и стремится к 30-й годовщине нашей независимости сделать все возможное для дискредитации Украины", - добавил он.

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