РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9095 посетителей онлайн
Новости
4 293 24

В Наблюдательном совете УЗ отказались рассказать ВСК о своих зарплатах, - Гришина

В Наблюдательном совете УЗ отказались рассказать ВСК о своих зарплатах, - Гришина

В Наблюдательном совете "Укрзализныци" отказались раскрывать данные о том, сколько денег ни получают за работу, даже когда соответствующий запрос направила Временная следственная комиссия по УЗ, которую создала Верховная Рада.

Об этом написала в своем телеграмм-канале глава ВСК Юлия Гришина.

"Знаете ли Вы, какую зарплату получают члены правления и Наблюдательного Совета за миллиардные убытки "Укрзализныци"? В рамках проверки эффективности деятельности Набсовета и правления мы направили соответствующий запрос. В ответ услышали, что информация – конфиденциальная. И не может разглашаться даже народным депутатам", - написала Гришина.

Она также задалась вопросом, кто дал право руководителям "Укрзализныци" скрывать от украинцев, своих работодателей, как используются их средства. Тем более учитывая, что компания терпит миллиардные убытки, что свидетельствует о неэффективности работы Набсовета. "И общество, и ВСК, возможно, не интересовались бы этим вопросом (доходами Набсовета. – Ред.), если бы "Укрзализныця" демонстрировала нам экономическое чудо. Но нет, каждый год —миллиардные убытки, а в 2020 году уже докатились до минус 12 млрд грн и взятие кредитов на выплату зарплат! И это нормальная работа государственного монополиста?", - возмущена глава ТСК.

Отдельный интерес у нее вызывает коэффициент полезного действия Наблюдательного Совета и правления "Укрзализныци". "Почему результативность работы и размер зарплат никак не связаны между собой? Как так случилось, что государственное предприятие, которым они руководят, все больше уходит "в минус", а ежегодные зарплаты достигают миллионов?", - недоумевает Гришина. По словам Гришиной, недопустимо, чтобы у государственной железной дороги были миллиардные потери, железнодорожники не имели достойных зарплат, а пассажиры – достойных услуг, зато правление и Наблюдательный Совет ежегодно получали миллионы, а также развлекались, пользовалась самолетами и отелями за счет украинцев. Кроме того, как заявила Гришина, у ВСК есть законные основания получить ответы, поэтому комиссия будет запрашивать информацию, пока не получит ответ, а также будет рекомендовать к принятию законопроект, который запретит членам Набсовета скрывать свои доходы. "Мы направили запросы и будем направлять их до тех пор, пока не получим ответы и не проинформируем общество. Мы узнаем, сколько получают люди, управляющие стратегическим предприятием, которое сейчас в кризисном состоянии.

Кроме того, Руслан Стефанчук, мой коллега по фракции, уже зарегистрировал законопроект, которым запрещается ограничивать доступ к информации о размерах оплаты труда, вознаграждений и дополнительного блага руководителей госпредприятий, а также членов правления и наблюдательного советов компаний, в которых 50 +% акций принадлежат государству", - сообщила глава ВСК. Напомним, ранее экономист Борис Кушнирук посчитал, что зарплаты членов Набсовета УЗ превышают норму в 30-40 раз. Так, Сергей Лещенко и Олег Журавлев задекларировали по 332 000 гривен за февраль 2021 года. При этом среднемесячная зарплата работника УЗ за предыдущий квартал составила 12,5 тысячи гривен в январе 2020 года. То есть, Лещенко и Журавлевым получили в 29,3 раз больше нормы.

А экс-нардеп Борислав Береза сообщил, что Укрзализныця потратила более 5 млн гривен за два года на авиаперелеты членов Наблюдательного совета компании. Еще 2 млн было потрачено за это время на их питание. Также в распоряжении УЗ есть теплоход "Хвыля", на котором неоднократно совершали вояжи члены Набсовета. Каждый такой вояж, сопровождавшийся дорогим виски, сигарами и фуршетом, стоил УЗ более 600 тысяч гривен.

Автор: 

Укрзализныця (2766) Гришина Юлия (34)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+7
Кубло змеиное
показать весь комментарий
22.04.2021 17:28 Ответить
+6
С приходом к власти клоуна из квартала95, любой чиновник может грабить сколько угодно страну и ничего ему за это не будет. Ведь зечмо тоже дорвался до власти грабить, вот поэтому никому и не мешает делать тоже самое.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:32 Ответить
+6
В Наблюдательном совете УЗ отказались рассказать ВСК о своих зарплатах, - Гришина - Цензор.НЕТ 5768
показать весь комментарий
22.04.2021 17:34 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кубло змеиное
показать весь комментарий
22.04.2021 17:28 Ответить
Серожа! Не колісь!
показать весь комментарий
22.04.2021 17:29 Ответить
нашли себе кормушку
показать весь комментарий
22.04.2021 17:30 Ответить
"В Наблюдательном совете "Укрзализныци" отказались раскрывать данные о том, сколько денег ни получают за работу"
Источник: https://censor.net/ru/n3261452
Возможны два варианта:
1. "они получают"
2. "не получают"
показать весь комментарий
22.04.2021 17:30 Ответить
Тре іф варіант - вона настільки мізерна що людЯм просто соромно за державу. 😔
показать весь комментарий
22.04.2021 17:44 Ответить
С приходом к власти клоуна из квартала95, любой чиновник может грабить сколько угодно страну и ничего ему за это не будет. Ведь зечмо тоже дорвался до власти грабить, вот поэтому никому и не мешает делать тоже самое.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:32 Ответить
А шо, так можно было???!
показать весь комментарий
22.04.2021 17:33 Ответить
Ну, так пусть в НАЗК спрашивают декларации. Они же деньги госпредприятия "осваивают" по бездонным карманам. Должны декларации подавать!
показать весь комментарий
22.04.2021 17:34 Ответить
так обнулили їх зебіли. Знав би Вітя Ростовський, в ноги поклонивя за науку. А так правду сказав. "Кинули як лоха"
показать весь комментарий
22.04.2021 17:37 Ответить
В Наблюдательном совете УЗ отказались рассказать ВСК о своих зарплатах, - Гришина - Цензор.НЕТ 5768
показать весь комментарий
22.04.2021 17:34 Ответить
Ще хоч трішки хочуть порулити мабуть за 2 млн зарплати
показать весь комментарий
22.04.2021 17:35 Ответить
"Но нет, каждый год -миллиардные убытки..."

Шо ты трындишь, за 2019г. 2,5 млрд. дохода
https://www.uz.gov.ua/files/file/about/investors/%D0%90%D0%A2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-31-%D0%B3....pdf Ссылка
показать весь комментарий
22.04.2021 17:39 Ответить
так то было при бАрыгах, а при "новых, честных лицах" - стали одни убытки..
собственно, именно с приходом назначенцев от вислюка оманського и борцунов типа сереги лещенка - УЗ в 2020 году уже докатилась до минус 12 млрд грн УБЫТКА и взятие кредитов на выплату зарплат
показать весь комментарий
22.04.2021 18:18 Ответить
з кобьілєва почалося, як наслідок скасування нагляду прокуратури...
показать весь комментарий
22.04.2021 17:43 Ответить
"Вам не мало? Вы не нажрались??"(с) Коля-"Котлета"
показать весь комментарий
22.04.2021 17:46 Ответить
Ви ж влада то розберіться і поставте їх на місце бо інакше навіщо вас обирали і міняли шило на мило.? У нас такі і до вас були.
показать весь комментарий
22.04.2021 17:49 Ответить
Что значит отказались ? Наверное неправильно спрашивали , без паяльника .
показать весь комментарий
22.04.2021 17:54 Ответить
Вот бы закрыть границы и все страг.предприятия назад до держави, а жти все наб.советы на нары, но видать третья революция будет
показать весь комментарий
22.04.2021 18:22 Ответить
сирожа лещ зацікавлений в збереженні цієї таємниці, так само як і гарячий пуштун, сірожа отримує більше як гнусавий поц чи стефанчук. Коли суддівський вовк вимагав хабарі більші чим в прокуратурі чи ОП, то поц аж позеленів від злості І ліквідував суд. Пора б і зайнятись сірожою лещом та гарячим пуштуном, але в них міцний дах -зять кучми і сам МВС
показать весь комментарий
22.04.2021 19:01 Ответить
Раньше писал, что хотим, то и делаем, пошли все на .............. Слугам закон не писан.
показать весь комментарий
22.04.2021 19:10 Ответить
Може пора весь цей збрід відправити за грати? Кримінальна стаття є. Вони навіть уже не "іли рибний суп" - це більше, нахабніше. Конфіскувати майно у "родичів" також. І відправити це лайно відбувати свій законний строк. При совку їх розстріляли без всякого довгого слідства. Таких покидьків давно пора утилізовувати.
показать весь комментарий
22.04.2021 20:12 Ответить
Я не зрозумів?! УЗ це державна компанія, яке вони мають право не надавати звіт?
показать весь комментарий
22.04.2021 20:52 Ответить
А вы сначала заведите на них уголовные дела за растраты и хищения,а в рамках уголовного производства быстро получите всю информацию. Не стесняйтесь,эти люди СПОСОБСТВУЮТ многомиллиардным убыткам. Это не в бирюльки играть. Пусть ОТВЕТЯТ за КАЖДУЮ КОПЕЙКУ!
показать весь комментарий
23.04.2021 06:33 Ответить
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.
показать весь комментарий
23.04.2021 11:24 Ответить
 
 