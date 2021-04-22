У Наглядовій раді УЗ відмовилися розповісти ТСК про свої зарплати, - Гришина

У Наглядовій раді "Укрзалізниці" відмовилися розкривати дані про те, скільки грошей вони отримують за роботу, навіть коли відповідний запит направила Тимчасова слідча комісія з УЗ, яку створила Верховна Рада.

Про це написала у своєму телеграм-каналі голова ТСК Юлія Гришина.

"Чи знаєте Ви, яку зарплату отримують члени правління та Спостережної Ради при мільярдних збитках "Укрзалізниці"? В межах перевірки ефективності діяльності Наглядової ради та правління ми направили відповідний запит. У відповідь почули, що інформація - конфіденційна. І не може розголошуватися навіть народним депутатам", - написала Гришина.

Вона також запитала, хто дав право керівникам "Укрзалізниці" приховувати від українців, своїх роботодавців, як використовуються їхні кошти. Тим більше враховуючи, що компанія зазнає мільярдних збитків, що свідчить про неефективність роботи Наглядової ради. "І суспільство, і ТСК, можливо, не цікавилися б цим питанням (доходами Наглядової ради. - Ред.), якщо б "Укрзалізниця" демонструвала нам економічне диво. Але ні, щороку - мільярдні збитки, а в 2020 році вже докотилися до мінус 12 млрд грн і взяття кредитів на виплату зарплат! І це нормальна робота державного монополіста?" - обурена голова ТСК.

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Окремий інтерес у неї викликає коефіцієнт корисної дії Наглядової Ради та правління "Укрзалізниці". "Чому результативність роботи і розмір зарплат ніяк не пов'язані між собою? Як так сталося, що державне підприємство, яким вони керують, дедалі більше йде "в мінус", а щорічні зарплати досягають мільйонів?" - дивується Гришина. За словами Гришиної, неприпустимо, щоб у державній залізниці були мільярдні втрати, залізничники не мали гідних зарплат, а пасажири - гідних послуг, зате правління і Наглядова Рада щороку отримували мільйони, а також розважалися, користувалися літаками і готелями за рахунок українців. Крім того, як заявила Гришина, у ТСК є законні підстави отримати відповіді, тому комісія запитуватиме інформацію, поки не отримає відповідь, а також рекомендуватиме до ухвалення законопроєкт, який заборонить членам Наглядової ради приховувати свої доходи. "Ми направили запити і будемо направляти їх доти, доки не отримаємо відповіді і не проінформуємо суспільство. Ми дізнаємося, скільки отримують люди, що керують стратегічним підприємством, яке зараз у кризовому стані.

Крім того, Руслан Стефанчук, мій колега по фракції, вже зареєстрував законопроєкт, яким забороняється обмежувати доступ до інформації про розміри оплати праці, винагород та додаткового блага керівників держпідприємств, а також членів правління і наглядової ради компаній, в яких 50+% акцій належать державі", - повідомила голова ТСК. Нагадаємо, раніше економіст Борис Кушнірук порахував, що зарплати членів Наглядової ради УЗ перевищують норму в 30-40 разів. Так, Сергій Лещенко та Олег Журавльов задекларували по 332 000 гривень за лютий 2021 року. При цьому середньомісячна зарплата працівника УЗ за попередній квартал становила 12,5 тисячі гривень у січні 2020 року. Тобто, Лещенко і Журавльов отримали в 29,3 раза більше норми.

А екснардеп Борислав Береза ​​повідомив, що Укрзалізниця витратила понад 5 млн гривень за два роки на авіаперельоти членів Наглядової ради компанії. Ще 2 млн було витрачено за цей час на їхнє харчування. Також у розпорядженні УЗ є теплохід "Хвиля", на якому неодноразово здійснювали вояжі члени спостережної ради. Кожен такий вояж, що супроводжувався дорогими віскі, сигарами і фуршетом, коштував УЗ понад 600 тисяч гривень.