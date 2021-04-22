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У Наглядовій раді УЗ відмовилися розповісти ТСК про свої зарплати, - Гришина

У Наглядовій раді УЗ відмовилися розповісти ТСК про свої зарплати, - Гришина

У Наглядовій раді "Укрзалізниці" відмовилися розкривати дані про те, скільки грошей вони отримують за роботу, навіть коли відповідний запит направила Тимчасова слідча комісія з УЗ, яку створила Верховна Рада.

Про це написала у своєму телеграм-каналі голова ТСК Юлія Гришина.

"Чи знаєте Ви, яку зарплату отримують члени правління та Спостережної Ради при мільярдних збитках "Укрзалізниці"? В межах перевірки ефективності діяльності Наглядової ради та правління ми направили відповідний запит. У відповідь почули, що інформація - конфіденційна. І не може розголошуватися навіть народним депутатам", - написала Гришина.

Вона також запитала, хто дав право керівникам "Укрзалізниці" приховувати від українців, своїх роботодавців, як використовуються їхні кошти. Тим більше враховуючи, що компанія зазнає мільярдних збитків, що свідчить про неефективність роботи Наглядової ради. "І суспільство, і ТСК, можливо, не цікавилися б цим питанням (доходами Наглядової ради. - Ред.), якщо б "Укрзалізниця" демонструвала нам економічне диво. Але ні, щороку - мільярдні збитки, а в 2020 році вже докотилися до мінус 12 млрд грн і взяття кредитів на виплату зарплат! І це нормальна робота державного монополіста?" - обурена голова ТСК.

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Окремий інтерес у неї викликає коефіцієнт корисної дії Наглядової Ради та правління "Укрзалізниці". "Чому результативність роботи і розмір зарплат ніяк не пов'язані між собою? Як так сталося, що державне підприємство, яким вони керують, дедалі більше йде "в мінус", а щорічні зарплати досягають мільйонів?" - дивується Гришина. За словами Гришиної, неприпустимо, щоб у державній залізниці були мільярдні втрати, залізничники не мали гідних зарплат, а пасажири - гідних послуг, зате правління і Наглядова Рада щороку отримували мільйони, а також розважалися, користувалися літаками і готелями за рахунок українців. Крім того, як заявила Гришина, у ТСК є законні підстави отримати відповіді, тому комісія запитуватиме інформацію, поки не отримає відповідь, а також рекомендуватиме до ухвалення законопроєкт, який заборонить членам Наглядової ради приховувати свої доходи. "Ми направили запити і будемо направляти їх доти, доки не отримаємо відповіді і не проінформуємо суспільство. Ми дізнаємося, скільки отримують люди, що керують стратегічним підприємством, яке зараз у кризовому стані.

Крім того, Руслан Стефанчук, мій колега по фракції, вже зареєстрував законопроєкт, яким забороняється обмежувати доступ до інформації про розміри оплати праці, винагород та додаткового блага керівників держпідприємств, а також членів правління і наглядової ради компаній, в яких 50+% акцій належать державі", - повідомила голова ТСК. Нагадаємо, раніше економіст Борис Кушнірук порахував, що зарплати членів Наглядової ради УЗ перевищують норму в 30-40 разів. Так, Сергій Лещенко та Олег Журавльов задекларували по 332 000 гривень за лютий 2021 року. При цьому середньомісячна зарплата працівника УЗ за попередній квартал становила 12,5 тисячі гривень у січні 2020 року. Тобто, Лещенко і Журавльов отримали в 29,3 раза більше норми.

А екснардеп Борислав Береза ​​повідомив, що Укрзалізниця витратила понад 5 млн гривень за два роки на авіаперельоти членів Наглядової ради компанії. Ще 2 млн було витрачено за цей час на їхнє харчування. Також у розпорядженні УЗ є теплохід "Хвиля", на якому неодноразово здійснювали вояжі члени спостережної ради. Кожен такий вояж, що супроводжувався дорогими віскі, сигарами і фуршетом, коштував УЗ понад 600 тисяч гривень.

Автор: 

Укрзалізниця (6928) Гришина Юлія (41)


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Топ коментарі
+7
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22.04.2021 17:28 Відповісти
+6
С приходом к власти клоуна из квартала95, любой чиновник может грабить сколько угодно страну и ничего ему за это не будет. Ведь зечмо тоже дорвался до власти грабить, вот поэтому никому и не мешает делать тоже самое.
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22.04.2021 17:32 Відповісти
+6
В Наблюдательном совете УЗ отказались рассказать ВСК о своих зарплатах, - Гришина - Цензор.НЕТ 5768
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22.04.2021 17:34 Відповісти
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22.04.2021 17:28 Відповісти
Серожа! Не колісь!
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22.04.2021 17:29 Відповісти
нашли себе кормушку
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22.04.2021 17:30 Відповісти
"В Наблюдательном совете "Укрзализныци" отказались раскрывать данные о том, сколько денег ни получают за работу"
Источник: https://censor.net/ru/n3261452
Возможны два варианта:
1. "они получают"
2. "не получают"
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22.04.2021 17:30 Відповісти
Тре іф варіант - вона настільки мізерна що людЯм просто соромно за державу. 😔
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22.04.2021 17:44 Відповісти
С приходом к власти клоуна из квартала95, любой чиновник может грабить сколько угодно страну и ничего ему за это не будет. Ведь зечмо тоже дорвался до власти грабить, вот поэтому никому и не мешает делать тоже самое.
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22.04.2021 17:32 Відповісти
А шо, так можно было???!
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22.04.2021 17:33 Відповісти
Ну, так пусть в НАЗК спрашивают декларации. Они же деньги госпредприятия "осваивают" по бездонным карманам. Должны декларации подавать!
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22.04.2021 17:34 Відповісти
так обнулили їх зебіли. Знав би Вітя Ростовський, в ноги поклонивя за науку. А так правду сказав. "Кинули як лоха"
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22.04.2021 17:37 Відповісти
В Наблюдательном совете УЗ отказались рассказать ВСК о своих зарплатах, - Гришина - Цензор.НЕТ 5768
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22.04.2021 17:34 Відповісти
Ще хоч трішки хочуть порулити мабуть за 2 млн зарплати
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22.04.2021 17:35 Відповісти
"Но нет, каждый год -миллиардные убытки..."

Шо ты трындишь, за 2019г. 2,5 млрд. дохода
https://www.uz.gov.ua/files/file/about/investors/%D0%90%D0%A2-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F-%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0-%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%BD%D0%B0-31-%D0%B3....pdf Ссылка
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22.04.2021 17:39 Відповісти
так то было при бАрыгах, а при "новых, честных лицах" - стали одни убытки..
собственно, именно с приходом назначенцев от вислюка оманського и борцунов типа сереги лещенка - УЗ в 2020 году уже докатилась до минус 12 млрд грн УБЫТКА и взятие кредитов на выплату зарплат
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22.04.2021 18:18 Відповісти
з кобьілєва почалося, як наслідок скасування нагляду прокуратури...
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22.04.2021 17:43 Відповісти
"Вам не мало? Вы не нажрались??"(с) Коля-"Котлета"
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22.04.2021 17:46 Відповісти
Ви ж влада то розберіться і поставте їх на місце бо інакше навіщо вас обирали і міняли шило на мило.? У нас такі і до вас були.
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22.04.2021 17:49 Відповісти
Что значит отказались ? Наверное неправильно спрашивали , без паяльника .
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22.04.2021 17:54 Відповісти
Вот бы закрыть границы и все страг.предприятия назад до держави, а жти все наб.советы на нары, но видать третья революция будет
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22.04.2021 18:22 Відповісти
сирожа лещ зацікавлений в збереженні цієї таємниці, так само як і гарячий пуштун, сірожа отримує більше як гнусавий поц чи стефанчук. Коли суддівський вовк вимагав хабарі більші чим в прокуратурі чи ОП, то поц аж позеленів від злості І ліквідував суд. Пора б і зайнятись сірожою лещом та гарячим пуштуном, але в них міцний дах -зять кучми і сам МВС
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22.04.2021 19:01 Відповісти
Раньше писал, что хотим, то и делаем, пошли все на .............. Слугам закон не писан.
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22.04.2021 19:10 Відповісти
Може пора весь цей збрід відправити за грати? Кримінальна стаття є. Вони навіть уже не "іли рибний суп" - це більше, нахабніше. Конфіскувати майно у "родичів" також. І відправити це лайно відбувати свій законний строк. При совку їх розстріляли без всякого довгого слідства. Таких покидьків давно пора утилізовувати.
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22.04.2021 20:12 Відповісти
Я не зрозумів?! УЗ це державна компанія, яке вони мають право не надавати звіт?
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22.04.2021 20:52 Відповісти
А вы сначала заведите на них уголовные дела за растраты и хищения,а в рамках уголовного производства быстро получите всю информацию. Не стесняйтесь,эти люди СПОСОБСТВУЮТ многомиллиардным убыткам. Это не в бирюльки играть. Пусть ОТВЕТЯТ за КАЖДУЮ КОПЕЙКУ!
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23.04.2021 06:33 Відповісти
ЗАШКВАР !!!! ЦЕ - УЗАКОНЕНА КОРУПЦІЯ !! Громадяни України мають найнижчі доходи в Європи . Іде війна. При цьому чиновники отримують захмарні виплати . Необхідний закон про обмеження максимальних виплат чиновникам , привязати до доходів громадян бо це показник успішності дій влади.
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23.04.2021 11:24 Відповісти
 
 