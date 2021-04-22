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Укрзализныця набирает темп в своем основном бизнесе – грузоперевозках, - Юрик

Укрзализныця набирает темп в своем основном бизнесе – грузоперевозках, - Юрик

В течение апреля Укрзализныця увеличила объемы погрузки грузов. Суточная погрузка выросла более чем на 7%, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"За период с 1 по 21 апреля среднесуточная погрузка составляет 731 тысяч тонн грузов, тогда как за соответствующий период марта этот показатель составлял 682 тысяч тонн", - отчитывается национальный перевозчик.

По сравнению с аналогичным периодом апреля прошлого года, среднесуточная погрузка увеличилась почти на 14% и вернулась к показателям доэпидемического периода.

Статистику среднесуточной погрузки грузов привел на своей странице в Facebook и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик. "Укрзализныця набирает темп в своем основном бизнесе!", - комментирует он.

Укрзализныця набирает темп в своем основном бизнесе – грузоперевозках, - Юрик 01

Как отмечают в компании, таких результатов удалось достичь благодаря кардинальному усилению операционной деятельности и оперативным управленческим решениям. В компании прогнозируют дальнейший рост показателей нагрузки, что увеличит финансовую прибыль.

Автор: 

Укрзализныця (2766) Иван Юрик (38)


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Скільки можна терпіти це бездарне керівництво Укрзалізниці ????
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22.04.2021 17:45 Ответить
Убыток 15 млрд, а так всё хорошо
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22.04.2021 17:45 Ответить
Хто покриває цих посіпак в керівництві Укрзалізниці ???????
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22.04.2021 17:46 Ответить
Украине нужен большой экспорт товаров, чтобы войти в топ стран экспортеров и стать богатейшей страной. А для этого нужно загружать перевозками все виды транспорта - железные дороги, корабли, самолеты, грузовики... И на перевозках можно зарабатывать почти в цены товара. Выгодный бизнес тоже.
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22.04.2021 18:48 Ответить
дебіли. Перезавантаження
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22.04.2021 23:13 Ответить
 
 