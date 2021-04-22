Укрзализныця набирает темп в своем основном бизнесе – грузоперевозках, - Юрик

В течение апреля Укрзализныця увеличила объемы погрузки грузов. Суточная погрузка выросла более чем на 7%, сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"За период с 1 по 21 апреля среднесуточная погрузка составляет 731 тысяч тонн грузов, тогда как за соответствующий период марта этот показатель составлял 682 тысяч тонн", - отчитывается национальный перевозчик.

По сравнению с аналогичным периодом апреля прошлого года, среднесуточная погрузка увеличилась почти на 14% и вернулась к показателям доэпидемического периода.

Статистику среднесуточной погрузки грузов привел на своей странице в Facebook и.о. председателя правления Укрзализныци Иван Юрик. "Укрзализныця набирает темп в своем основном бизнесе!", - комментирует он.

Как отмечают в компании, таких результатов удалось достичь благодаря кардинальному усилению операционной деятельности и оперативным управленческим решениям. В компании прогнозируют дальнейший рост показателей нагрузки, что увеличит финансовую прибыль.