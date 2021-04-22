Укрзалізниця набирає темп у своєму основному бізнесі – вантажоперевезеннях, - Юрик

Протягом квітня Укразалізниця збільшила обсяги навантаження вантажів. Добове навантаження зросло на понад 7%, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"За період з 1 по 21 квітня середньодобове навантаження становить 731 тисячу тонн вантажів, тоді як за відповідний період березня цей показник становив 682 тисячі тонн", - звітує національний перевізник.

В порівнянні з аналогічним періодом квітня минулого року, середньодобове навантаження збільшилось майже на 14% і повернулось до показників доепідемічного періоду.

Статистику середньодобового навантаження вантажів навів на своїй сторінці у Facebook в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик. "Укрзалізниця набирає темп у своєму основному бізнесі!", - коментує він.

Як зазначають в компанії, таких результатів вдалося досягти завдяки кардинальному підсиленню операційної діяльності та оперативним управлінським рішенням. В компанії прогнозують подальше зростання показників навантаження, що збільшить фінансовий прибуток.