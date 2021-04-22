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Укрзалізниця набирає темп у своєму основному бізнесі – вантажоперевезеннях, - Юрик

Укрзалізниця набирає темп у своєму основному бізнесі – вантажоперевезеннях, - Юрик

Протягом квітня Укразалізниця збільшила обсяги навантаження вантажів. Добове навантаження зросло на понад 7%, повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

"За період з 1 по 21 квітня середньодобове навантаження становить 731 тисячу тонн вантажів, тоді як за відповідний період березня цей показник становив 682 тисячі тонн", - звітує національний перевізник.

В порівнянні з аналогічним періодом квітня минулого року, середньодобове навантаження збільшилось майже на 14% і повернулось до показників доепідемічного періоду.

Статистику середньодобового навантаження вантажів навів на своїй сторінці у Facebook в.о. голови правління Укрзалізниці Іван Юрик. "Укрзалізниця набирає темп у своєму основному бізнесі!", - коментує він.

Укрзалізниця набирає темп у своєму основному бізнесі – вантажоперевезеннях, - Юрик 01

Як зазначають в компанії, таких результатів вдалося досягти завдяки кардинальному підсиленню операційної діяльності та оперативним управлінським рішенням. В компанії прогнозують подальше зростання показників навантаження, що збільшить фінансовий прибуток.

Автор: 

Укрзалізниця (6927) Іван Юрик (40)


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Скільки можна терпіти це бездарне керівництво Укрзалізниці ????
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22.04.2021 17:45 Відповісти
Убыток 15 млрд, а так всё хорошо
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22.04.2021 17:45 Відповісти
Хто покриває цих посіпак в керівництві Укрзалізниці ???????
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22.04.2021 17:46 Відповісти
Украине нужен большой экспорт товаров, чтобы войти в топ стран экспортеров и стать богатейшей страной. А для этого нужно загружать перевозками все виды транспорта - железные дороги, корабли, самолеты, грузовики... И на перевозках можно зарабатывать почти в цены товара. Выгодный бизнес тоже.
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22.04.2021 18:48 Відповісти
дебіли. Перезавантаження
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22.04.2021 23:13 Відповісти
 
 