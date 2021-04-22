Ликвидирован канал сбыта наркотиков осужденным в колонии на Херсонщине, - Нацполиция

Правоохранители пресекли деятельность организованной преступной группировки, организатор которой распространял преступное влияние среди осужденных, а также наладил канал поставки и сбыта наркотических веществ в государственном исправительном учреждении.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в Отделе коммуникации полиции Херсонской области

В сообщении отмечается: "Деятельность преступной организации установили оперативники Управления стратегических расследований в Херсонской области совместно с сотрудниками Управления службы безопасности Украины. Вместе со следователями областного главка полиции, под процессуальным руководством Херсонской областной прокуратуры и силовой поддержке спецподразделения полиции КОРД было проведено 8 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов, в их автомобилях и в местах лишения свободы.

Правоохранители установили, что один из заключенных исправительного учреждения, который причисляет себя к "смотрящим", осуществляет преступное влияние как на территории данного учреждения, так и за его пределами. Он организовал канал поставки наркотиков на территорию исправительного учреждения. Для этого "смотрящий" подстрекал еще одного осужденного и нескольких человек на свободе, которые перебрасывали и принимали опасные вещества через охраняемое ограждение. Всего в состав группировки входило 7 человек.

, 22 апреля, во время обысков в камерах подозреваемых и по месту жительства их сообщников на свободе правоохранители изъяли наркотические средства и посуду, в которой изготовлялись наркотические средства, шприцы, наперстки для курения наркотиков, мобильные телефоны, банковские карты, "черновые" записи с об осужденных и сбор с них денежных средств.

Открыты уголовные производства по ч.2 ст.255-1 Уголовного кодекса Украины "Установка или распространение преступного влияния" и по ч.2 ст.307 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов "Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам может грозить лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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