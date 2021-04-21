Соли приобретают огромную популярность, быстро вытесняя другие наркотики, - Преутеса
Соли PVP активно вытесняют с внутреннего рынка другие виды наркотиков, завоевывая особую популярность у подростков. Поэтому в случае установления потребителей таких наркотиков, правоохранители готовы передавать информацию их родителям, чтобы наркозависимым вовремя была оказана необходимая помощь.
Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Сергей Преутеса.
"Этот наркотик появился в Украине 3-4 года назад. Завезли его из Китая. Он влияет на иммунную и мозговую систему человека, за короткое время фактически уничтожая организм. Соли приобретают огромную популярность, быстро вытесняя другие наркотики, например, амфетамин. Фактически это его синтетический аналог", - рассказал он.
По словам полицейского, этот наркотик в основном распространяется в ночных клубах, он характеризуется психостимулирующим эффектом, в короткие сроки вызывает зависимость. Применение солей PVP быстро истощает организм, поражает внутренние органы и системы. Значительная часть наркозависимых умирает в течение первого года применения, остальные страдают от тяжелых патологий, которые ухудшают качество жизни.
"Проблема в том, что эти соли употребляют школьники, студенты. Мы уже думали о том, чтобы устанавливать несовершеннолетних, которые покупают такие наркотики. Исключительно чтобы сообщать об этом их родителям", - рассказал Преутеса.
Он также сообщил, что в феврале этого года Нацполиция провела спецоперацию в Харьковской области, ликвидировав 7 лабораторий по производству таких солей. Были задержаны химики, производившие наркотик, и курьеры, причастные к распространению. Также ликвидированы несколько крупных интернет-магазинов.
Может если Зеля на соли перейдет, его будет меньше колбасить на пресконференциях
Вы против: опия, солей или того и другого?
Нет, чтобы соточку водки, да под салко с огурчиком, чесночком, петрушечка, хлебушек черный. Красота же.
Іноді схиляюсь до думки - краще б вже легалізували ту коноплю, меньше би оту китайську отруту вживали...
Нужно легализовать СЭМ сахарный, виноградный. зерновой...
..и недай бог газ-конднсат или опилки...
Изготовление из опилок приравнять к тяжелым наркотикам...газовую хрень туда же
извините, но ВНЕЗАПНО кто то бы его застрелил - то нанес бы теневой экономике ущерб знатный))
читал поинтесовался ""трип "- чел там чуть не с ума сошел, хотя не раз это пробовал и любил - чуть не обосрался, писал.
я так понял шо эти соли вводят в вену., но блин - мусора поняно шо контролируют, так шо это лицо в новости как минимум уже виллу имеет, а недовольно потому шо карантин.
Мусора мрази
А то полиция делает вид что борется с наркотиками ловя студентов с марихуаной, в то время как стены исписаны рекламой солей.
И производить продукцию на экспорт.
Нам как раз есть куда экспортировать.
А з іншого боку, жеріть, менше гною - менше воні!