16 693 46

Соли приобретают огромную популярность, быстро вытесняя другие наркотики, - Преутеса

Соли PVP активно вытесняют с внутреннего рынка другие виды наркотиков, завоевывая особую популярность у подростков. Поэтому в случае установления потребителей таких наркотиков, правоохранители готовы передавать информацию их родителям, чтобы наркозависимым вовремя была оказана необходимая помощь.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Сергей Преутеса.

"Этот наркотик появился в Украине 3-4 года назад. Завезли его из Китая. Он влияет на иммунную и мозговую систему человека, за короткое время фактически уничтожая организм. Соли приобретают огромную популярность, быстро вытесняя другие наркотики, например, амфетамин. Фактически это его синтетический аналог", - рассказал он.

По словам полицейского, этот наркотик в основном распространяется в ночных клубах, он характеризуется психостимулирующим эффектом, в короткие сроки вызывает зависимость. Применение солей PVP быстро истощает организм, поражает внутренние органы и системы. Значительная часть наркозависимых умирает в течение первого года применения, остальные страдают от тяжелых патологий, которые ухудшают качество жизни.

Читайте: Наркотики часто пересылают в почтовых отправлениях, хотим изменить систему контроля, - Преутеса

"Проблема в том, что эти соли употребляют школьники, студенты. Мы уже думали о том, чтобы устанавливать несовершеннолетних, которые покупают такие наркотики. Исключительно чтобы сообщать об этом их родителям", - рассказал Преутеса.

Он также сообщил, что в феврале этого года Нацполиция провела спецоперацию в Харьковской области, ликвидировав 7 лабораторий по производству таких солей. Были задержаны химики, производившие наркотик, и курьеры, причастные к распространению. Также ликвидированы несколько крупных интернет-магазинов.

Также читайте: Эта сеть обеспечивала деятельность многих групп, которые распространяли амфетамин и практически перекрывала по поставкам всю Украину, - Преутеса

наркотики (2168) Нацполиция (16783) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) Преутеса Сергей (4)
+21
"в случае установления потребителей таких наркотиков, правоохранители готовы передавать информацию их родителям" - вот и звякните в Кривой Рог маме Риме . она гляди не знает на чем ее сынок сидит
21.04.2021 18:45 Ответить
+20
Новость на правах рекламы?
21.04.2021 18:41 Ответить
+17
Блин, сколько гадости жрут.
Нет, чтобы соточку водки, да под салко с огурчиком, чесночком, петрушечка, хлебушек черный. Красота же.
21.04.2021 18:52 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Новость на правах рекламы?
21.04.2021 18:41 Ответить
ну а нет
21.04.2021 18:49 Ответить
Харків це нарко-столиця України, бо все кришує Аваков.
21.04.2021 18:57 Ответить
всі дома загиджені надписами з адресами телеграм-каналів ...закрашуємо...через пару днів - нові надписи...це пиз*ць якийсь...
21.04.2021 19:02 Ответить
Ага для ОП стараются, а то там только кокс, советуют к новому тренду прислушаться.
Может если Зеля на соли перейдет, его будет меньше колбасить на пресконференциях
21.04.2021 18:54 Ответить
Ну треба ж якось просувати свій продукт.😀
21.04.2021 19:22 Ответить
чумакам новый компас выдайте...
21.04.2021 18:43 Ответить
"в случае установления потребителей таких наркотиков, правоохранители готовы передавать информацию их родителям" - вот и звякните в Кривой Рог маме Риме . она гляди не знает на чем ее сынок сидит
21.04.2021 18:45 Ответить
Там вряд ли дешевкой плебейской балуется.
21.04.2021 18:55 Ответить
так вроде ролик был, я не смотрел даже если это ролик был - это как смотреть тот клип "пороблено" - издеваются бл.
21.04.2021 19:03 Ответить
Наркомани на городі./ Мефедрон (соли, мяу-мяу ) был разработан в Израиле. Мефедрон провоцирует высокую смертность. Израиль вошел в число мировых лидеров по количеству сидящих на кокаине граждан 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды, более половины израильских военных употребляют наркотики , марихуана легализована. Употребление т.н. дизайнерских наркотиков в любой миг может закончиться летальным исходом. В их состав входят дозы крысиного яда
21.04.2021 18:51 Ответить
Мефедрон, метилон - синтетические психостимуляторы, аналоги амфетаминов. Мефедрон стал широко известен в 2008 году, а впервые был обнаружен на год раньше полицией Франции в таблетках «Neo Doves», которые продавались под видом экстази. Лаборатории по его производству находились в основном в Китае, а сейчас, предположительно, в Кении. Второй препарат - метилон - был изобретен американскими химиками-фармакологами Пейтоном Джейкобом и Александром Шульгиным в 1996 году как антидепрессант.
21.04.2021 20:03 Ответить
Все знают: самые выдающиеся открытия сделаны в Израиле. В Израиле больше всего лауреатов нобелевской премии. Израильское-значит лучшее.И мефедрон был разработан в Израиле с целью заменить экстази. Гуглим : Гашиш от Хизболлы и соль от израильских ученых. Люди не становятся наркоманами на пустом месте.
21.04.2021 23:35 Ответить
Ну не знаю. С Зелей они накосячили
22.04.2021 01:25 Ответить
Как то не грамотно. Амфетамин - синтетический стимулятор центральной нервной системы и анорексигенное средство, производное фенилэтиламина. Теперь его цитата-"другие наркотики, например, амфетамин. Фактически это его синтетический аналог", Я противник этой фигни но то что наркотиком стали называть все нормальное из чего можно сделать настоящий наркотик -фигня еще большая. Ацетон заменили какой то вонючей гадостью, которой нельзя ни краску развести , не обезжирить. Достали вы с этими неркоманами и наркотой.
21.04.2021 18:52 Ответить
"Я противник этой фигни но то что наркотиком стали называть все нормальное из чего можно сделать настоящий наркотик-фигня еще большая"

Вы против: опия, солей или того и другого?
21.04.2021 20:53 Ответить
особенно рейды - то не купишь соляной,почистить ржавчину,ни ацетона,про марганцовку вообще молчу...Кому надо забодяжить -все найдет и купит...
21.04.2021 21:34 Ответить
Ржавчину можно удалить лимонной кислотой. Продается в любом супермаркете. Вместо ацетона используйте 646 растворитель. Лучше чистого ацетона краску растворяет. Перманганат калия тоже можно заменить в зависимости от его назначения. Советуйтесь с химиками.
21.04.2021 22:14 Ответить
Юрчик,да я сам на химика когда то учился,- ой ,менты на учет поставят ....
22.04.2021 08:10 Ответить
Блин, сколько гадости жрут.
Нет, чтобы соточку водки, да под салко с огурчиком, чесночком, петрушечка, хлебушек черный. Красота же.
21.04.2021 18:52 Ответить
Все добре якщо в міру.
Іноді схиляюсь до думки - краще б вже легалізували ту коноплю, меньше би оту китайську отруту вживали...
21.04.2021 20:43 Ответить
Так любой алкоголь это такой же ЯД и наркотик , как и все остальные .🤪
21.04.2021 21:02 Ответить
Да и секс запретить надо....правда и кожвендиспансеры закроются....
21.04.2021 21:36 Ответить
Водка та же соль, за ней следом шмурдяк неизвестнго происхождения....
Нужно легализовать СЭМ сахарный, виноградный. зерновой...
..и недай бог газ-конднсат или опилки...
Изготовление из опилок приравнять к тяжелым наркотикам...газовую хрень туда же
21.04.2021 23:45 Ответить
А поговорить потом.....
22.04.2021 08:11 Ответить
Поддерживаю по аналогии: 0.5 пива раз в недельку, под жареную картошку и салат.
22.04.2021 09:17 Ответить
Соли приобретают огромную популярность, быстро вытесняя другие наркотики, - Преутеса - Цензор.НЕТ 2788
21.04.2021 18:58 Ответить
Реклама солей
21.04.2021 18:59 Ответить
Согласен -впервые услышал,ищу технологию в даркнет
21.04.2021 21:37 Ответить
Фотка мусора - "доставляет"
извините, но ВНЕЗАПНО кто то бы его застрелил - то нанес бы теневой экономике ущерб знатный))
читал поинтесовался ""трип "- чел там чуть не с ума сошел, хотя не раз это пробовал и любил - чуть не обосрался, писал.
я так понял шо эти соли вводят в вену., но блин - мусора поняно шо контролируют, так шо это лицо в новости как минимум уже виллу имеет, а недовольно потому шо карантин.
21.04.2021 18:59 Ответить
Соли - зло. В телеге полно видео с солевыми космонавтами. Печальное зрелище. В США сейчас все заполонили фентанилом, а у нас солями.
21.04.2021 19:11 Ответить
"Поэтому в случае установления потребителей таких наркотиков, правоохранители готовы передавать информацию их родителям,..." - наркозалежного балбеса мєнти можуть вичислити, а наркоторговців чомусь ні.
21.04.2021 19:20 Ответить
Этот мусорок типа не знает кто торгует ?
Мусора мрази
21.04.2021 19:24 Ответить
Надо снизить наказание за легкие наркотики и направить все силы на борьбу с тяжелыми.
А то полиция делает вид что борется с наркотиками ловя студентов с марихуаной, в то время как стены исписаны рекламой солей.
21.04.2021 19:39 Ответить
Соли приобретают огромную популярность, быстро вытесняя другие наркотики, - Преутеса - Цензор.НЕТ 7404
21.04.2021 20:04 Ответить
а на параше крепостные последний сушёный конский кутак без соли доедают ))))))))
21.04.2021 20:14 Ответить
Так надо солями помочь
21.04.2021 21:39 Ответить
Надо такие лаборатории и людей привлекать к сотрудничеству с государством.
И производить продукцию на экспорт.
Нам как раз есть куда экспортировать.
21.04.2021 20:19 Ответить
Альфа-пирролидиновалерофенон, или альфа-ПВП (alfa-PVP) был впервые обнаружен таможенниками в почтовом отправлении в Украине еще в 2008 году. Тогда же появились в Украине в нелегальном обороте и синтетические каннабиноиды. И только в 2010 году их внесли в контролируемые списки согласно ПКМУ № 770.
21.04.2021 22:07 Ответить
Я например слышал про *соль* в 2014 году, вот такой поц в нацполиции сидит(
21.04.2021 23:09 Ответить
Соли реально огромная проблема и с ними надо бороться. Мало кто знает, но среди современных молодых людей в последние годы находят огромное количество бесплодных. Т.е. сперматозоидов очень мало вплоть до осутствия и они незрелые. Таким чувачкам крайне сложно будет завести генетически своего ребенка. Пока наука не знает ответ, но одна из гипотез соли. У людей старшего возраста 40-50 с фертильностью гораздо лучше чем у 25 летних. Похоже на соли. Соли в отличии о фена очень быстро истощают неврную систему и гораздо токсичней. Но тем не менне никто не умирает от них за один год и вообще массово не умираю,т тем более молодые. Это бред тупой и непрофессиональный. Бороться с солят ними невозможно, тогда надо запретить интернет, телеграм и Новую почту. Так во всем мире обстоит дело не только у нас. Единственный выход - вернуть в аптеки медицинские амфетамины. Понимаю что это нереально, но это единственный способ никакие полиции не помогут.
21.04.2021 23:16 Ответить
Хотел написать, что надо жестко садить солевиков и торговцев тяжелыми наркотиками, но в конце таки написал правду, садить их безусловно надо, но не сильно поможет. Добавлю, что давно пора декриминализировать коноплю, есть сорта лечебные и лечебно-прущие, вот их точно надо разрешить. В конце концов, в Израиле онкологи прямым текстом говорят больным зачем и почему надо употреблять коноплю, особенно если у них начальная стадия. У каннабиола (не путать с ТГК), который успокаивает, но не дает опьянения - невероятные лечебные эффекты. Вот наш спикер, офицер полиции Преутес, наверняка об этом гораздо больше знает, их хорошо обучают, но не говорит, хотя сам может по праздникам и подлечивается)
21.04.2021 23:37 Ответить
ОН БАРЫГА !!!
22.04.2021 05:38 Ответить
Дермократична влада до солі спокійна!
А з іншого боку, жеріть, менше гною - менше воні!
22.04.2021 07:04 Ответить
да... ментам мало было возглавить наркотрафик... но, очевидно, спрос начал падать и они решили дать рекламу на цензоре и других каналах...
22.04.2021 07:05 Ответить
 
 