Соли приобретают огромную популярность, быстро вытесняя другие наркотики, - Преутеса

Соли PVP активно вытесняют с внутреннего рынка другие виды наркотиков, завоевывая особую популярность у подростков. Поэтому в случае установления потребителей таких наркотиков, правоохранители готовы передавать информацию их родителям, чтобы наркозависимым вовремя была оказана необходимая помощь.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Сергей Преутеса.

"Этот наркотик появился в Украине 3-4 года назад. Завезли его из Китая. Он влияет на иммунную и мозговую систему человека, за короткое время фактически уничтожая организм. Соли приобретают огромную популярность, быстро вытесняя другие наркотики, например, амфетамин. Фактически это его синтетический аналог", - рассказал он.

По словам полицейского, этот наркотик в основном распространяется в ночных клубах, он характеризуется психостимулирующим эффектом, в короткие сроки вызывает зависимость. Применение солей PVP быстро истощает организм, поражает внутренние органы и системы. Значительная часть наркозависимых умирает в течение первого года применения, остальные страдают от тяжелых патологий, которые ухудшают качество жизни.

Читайте: Наркотики часто пересылают в почтовых отправлениях, хотим изменить систему контроля, - Преутеса

"Проблема в том, что эти соли употребляют школьники, студенты. Мы уже думали о том, чтобы устанавливать несовершеннолетних, которые покупают такие наркотики. Исключительно чтобы сообщать об этом их родителям", - рассказал Преутеса.

Он также сообщил, что в феврале этого года Нацполиция провела спецоперацию в Харьковской области, ликвидировав 7 лабораторий по производству таких солей. Были задержаны химики, производившие наркотик, и курьеры, причастные к распространению. Также ликвидированы несколько крупных интернет-магазинов.

Также читайте: Эта сеть обеспечивала деятельность многих групп, которые распространяли амфетамин и практически перекрывала по поставкам всю Украину, - Преутеса