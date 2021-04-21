Наркотики часто пересылают в почтовых отправлениях, хотим изменить систему контроля, - Преутеса

Для распространения наркотиков часто используются почтовые отправления и специальные тайники. Отправители и получатели называют вымышленные фамилии и постоянно меняют карточки мобильных операторов, чтобы их нельзя было вычислить.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Сергей Преутеса.

"Отправляли с разных почтовых отделений. Причем люди одни и те же, а фамилии и номера телефонов разные", - отметил Преутеса.

По его словам, тайники используют разные, фасуют наркотики герметично в пленку, а потом в детские игрушки, упаковки с кофе или банки со спортивным питанием.

"Сейчас система построена так, что люди могут получать почтовое отправление, даже не показывая документов. На вымышленную фамилию. Достаточно лишь номера телефона. Мы сейчас работаем над предложениями, чтобы люди, которые отправляют и получают посылки, указывали свои паспортные данные. Также предлагаем привязать номера телефонов к конкретному почтовому отправлению, как это происходит, например, когда вы переводите деньги на карточку банка. То есть, чтобы человек, вводя определенный код, четко фиксировал номер телефона в системе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эта сеть обеспечивала деятельность многих групп, которые распространяли амфетамин и практически перекрывала по поставкам всю Украину, - Преутеса

Это позволит правоохранителям отслеживать распространителей наркотиков, если они и в дальнейшем будут использовать почтовый канал. Сейчас отсутствие контроля в почтовых отделениях усложняет нам работу и облегчает ее торговцам наркотиками", - подчеркнул он.