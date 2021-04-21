РУС
Наркотики часто пересылают в почтовых отправлениях, хотим изменить систему контроля, - Преутеса

Для распространения наркотиков часто используются почтовые отправления и специальные тайники. Отправители и получатели называют вымышленные фамилии и постоянно меняют карточки мобильных операторов, чтобы их нельзя было вычислить.

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал первый заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Сергей Преутеса.

"Отправляли с разных почтовых отделений. Причем люди одни и те же, а фамилии и номера телефонов разные", - отметил Преутеса.

По его словам, тайники используют разные, фасуют наркотики герметично в пленку, а потом в детские игрушки, упаковки с кофе или банки со спортивным питанием.

"Сейчас система построена так, что люди могут получать почтовое отправление, даже не показывая документов. На вымышленную фамилию. Достаточно лишь номера телефона. Мы сейчас работаем над предложениями, чтобы люди, которые отправляют и получают посылки, указывали свои паспортные данные. Также предлагаем привязать номера телефонов к конкретному почтовому отправлению, как это происходит, например, когда вы переводите деньги на карточку банка. То есть, чтобы человек, вводя определенный код, четко фиксировал номер телефона в системе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эта сеть обеспечивала деятельность многих групп, которые распространяли амфетамин и практически перекрывала по поставкам всю Украину, - Преутеса

Это позволит правоохранителям отслеживать распространителей наркотиков, если они и в дальнейшем будут использовать почтовый канал. Сейчас отсутствие контроля в почтовых отделениях усложняет нам работу и облегчает ее торговцам наркотиками", - подчеркнул он.

наркотики (2168) Нацполиция (16783) правоохранительные органы (2973) силовики (2802) Преутеса Сергей (4)
Топ комментарии
+10
Этого будет мало....надо по два мента в каждое отделение Новой почты..а лучше по три...и что бы вскрывали каждую посылку....а еще и карманы у получателя проверяли....
21.04.2021 17:44 Ответить
21.04.2021 17:44 Ответить
+9
когда вы перестанете дурку корчить , что вы не пре делах в наркообороте , тогда и начнёт что то меняться
21.04.2021 17:41 Ответить
21.04.2021 17:41 Ответить
+4
ну да может мне еще прикадут ложится 21:00 после програмы новостей по 1+1 ?
21.04.2021 17:39 Ответить
21.04.2021 17:39 Ответить
а адресочек, интересно какой указывают? ОП Ярмаку и вове до востребовання?
21.04.2021 17:38 Ответить
21.04.2021 17:38 Ответить
ну да может мне еще прикадут ложится 21:00 после програмы новостей по 1+1 ?
показать весь комментарий
21.04.2021 17:39 Ответить
да?))) я думал просто в аптеке можно купить ))))
21.04.2021 17:40 Ответить
21.04.2021 17:40 Ответить
когда вы перестанете дурку корчить , что вы не пре делах в наркообороте , тогда и начнёт что то меняться
показать весь комментарий
21.04.2021 17:41 Ответить
21.04.2021 17:41 Ответить
21.04.2021 17:41 Ответить
ой дибилы ..ну заказать курьера с Новой Почты на любой адрес дать ему 50 грн ..что б паспорт не показывать и все
21.04.2021 17:42 Ответить
21.04.2021 17:42 Ответить
Этого будет мало....надо по два мента в каждое отделение Новой почты..а лучше по три...и что бы вскрывали каждую посылку....а еще и карманы у получателя проверяли....
показать весь комментарий
21.04.2021 17:44 Ответить
Не подсказывайте им )
21.04.2021 23:15 Ответить
21.04.2021 23:15 Ответить
Уроды.
21.04.2021 17:48 Ответить
21.04.2021 17:48 Ответить
возьмутся серьезные люди, серьезными будут и последствия.
21.04.2021 17:53 Ответить
21.04.2021 17:53 Ответить
твари и сюда зеленые рученки сунут...
21.04.2021 17:56 Ответить
21.04.2021 17:56 Ответить
борьба с конкуентами так сказать
21.04.2021 18:25 Ответить
21.04.2021 18:25 Ответить
На НП камеры везде, кто отправил сразу видно
21.04.2021 19:02 Ответить
21.04.2021 19:02 Ответить
Новый комик вылезло
21.04.2021 19:07 Ответить
21.04.2021 19:07 Ответить
Очешуели? В магазине они не хотят паспорт спрашивать? Вот он тоталитарный контроль!!!

Во всех СМИ кричат о том, чтобы не доверять документы кому попало, так как невзеэначай по паспорту могут взять на тебя кредит, но заставляют их копии раздавать направо и налево!!! Защитить людей сначала от таких контор не хотите?

Нахрен надо, не буду тогда заказывать по почте, пусть экономика падает, я обойдусь с покупкой.
21.04.2021 19:09 Ответить
21.04.2021 19:09 Ответить
в метро уже предьявляют
21.04.2021 19:20 Ответить
21.04.2021 19:20 Ответить
у нас ( Днепр ) чурки продают наркотики практически в открытую , прикрывая фруктами - овощами , верх мазепы , ихняя вотчина , вплотную к 6й детской , чуть дальше школа , жилые дома , об этом знают все - не знает только полиция
нельзя-ли хоть от больницы эту точку передвинуть ( лучше закрыть ) , стоит на красной линии ( 3-5метров от проспекта ) , видно и днем и ночью
показать весь комментарий
21.04.2021 19:29 Ответить
Извините, а "чурки" это кто?
показать весь комментарий
22.04.2021 00:34 Ответить
В первую очередь нужно изолировать от общества химиков, который эти наркотики варят в Украине. То есть бить по нарколабораториям. Во-вторых, перекрыть наркоторговцам финансовые потоки. В третьих, контроль на границе с жесточайшим искоренением коррумпированных таможенников и пограничников.
21.04.2021 22:28 Ответить
21.04.2021 22:28 Ответить
Питання легко розрулити, треба повернути совкові норми про криміналізацію споживання (употребления) наркотиків.
21.04.2021 22:41 Ответить
21.04.2021 22:41 Ответить
ТАК УЖЕ РАСПЛОДИЛИ ЗА 6 ЛЕТ КУЧУ НАРИКОВ !!! ПОРА СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ВВОДИТЬ УЖЕ !!!
21.04.2021 23:35 Ответить
21.04.2021 23:35 Ответить
А как же они в Украину попадают? Телепортируются?
22.04.2021 00:59 Ответить
22.04.2021 00:59 Ответить
 
 