Наркотики часто пересилають у поштових відправленнях, хочемо змінити систему контролю, - Преутеса

Для поширення наркотиків часто використовуються поштові відправлення та спеціальні тайники. Відправники й одержувачі називають вигадані прізвища та постійно змінюють картки мобільних операторів, щоб їх не можна було вирахувати.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів перший заступник начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Сергій Преутеса.

"Відправляли з різних поштових відділень. Причому люди одні й ті ж, а прізвища та номери телефонів різні", - зазначив Преутеса.

За його словами, тайники використовують різні, фасують наркотики герметично в плівку, а потім в дитячі іграшки, упаковки з кавою або банки зі спортивним харчуванням.

Читайте також: Десяток наркоділків варили метамфетамін і поширювали в столиці за допомогою таксистів. ФОТО

"Зараз система побудована так, що люди можуть отримувати поштове відправлення, навіть не показуючи документів. На вигадане прізвище. Достатньо лише номера телефону. Ми зараз працюємо над пропозиціями, щоб люди, які відправляють і отримують посилки, вказували свої паспортні дані. Також пропонуємо прив'язати номери телефонів до конкретного поштового відправлення, як це відбувається, наприклад, коли ви переказуєте гроші на картку банку. Тобто, щоб людина, вводячи певний код, чітко фіксувала номер телефону в системі.

Це дозволить правоохоронцям відстежувати розповсюджувачів наркотиків, якщо вони і надалі будуть використовувати поштовий канал. Зараз відсутність контролю в поштових відділеннях ускладнює нам роботу і полегшує її торговцям наркотиками", - підкреслив він.