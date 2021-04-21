УКР
Новини
4 220 23

Наркотики часто пересилають у поштових відправленнях, хочемо змінити систему контролю, - Преутеса

Для поширення наркотиків часто використовуються поштові відправлення та спеціальні тайники. Відправники й одержувачі називають вигадані прізвища та постійно змінюють картки мобільних операторів, щоб їх не можна було вирахувати.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів перший заступник начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Сергій Преутеса.

"Відправляли з різних поштових відділень. Причому люди одні й ті ж, а прізвища та номери телефонів різні", - зазначив Преутеса.

За його словами, тайники використовують різні, фасують наркотики герметично в плівку, а потім в дитячі іграшки, упаковки з кавою або банки зі спортивним харчуванням.

Читайте також: Десяток наркоділків варили метамфетамін і поширювали в столиці за допомогою таксистів. ФОТО

"Зараз система побудована так, що люди можуть отримувати поштове відправлення, навіть не показуючи документів. На вигадане прізвище. Достатньо лише номера телефону. Ми зараз працюємо над пропозиціями, щоб люди, які відправляють і отримують посилки, вказували свої паспортні дані. Також пропонуємо прив'язати номери телефонів до конкретного поштового відправлення, як це відбувається, наприклад, коли ви переказуєте гроші на картку банку. Тобто, щоб людина, вводячи певний код, чітко фіксувала номер телефону в системі.

Це дозволить правоохоронцям відстежувати розповсюджувачів наркотиків, якщо вони і надалі будуть використовувати поштовий канал. Зараз відсутність контролю в поштових відділеннях ускладнює нам роботу і полегшує її торговцям наркотиками", - підкреслив він.

Автор: 

наркотики (1474) Нацполіція (15512) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) Преутеса Сергій (4)
Топ коментарі
+10
Этого будет мало....надо по два мента в каждое отделение Новой почты..а лучше по три...и что бы вскрывали каждую посылку....а еще и карманы у получателя проверяли....
показати весь коментар
21.04.2021 17:44 Відповісти
+9
когда вы перестанете дурку корчить , что вы не пре делах в наркообороте , тогда и начнёт что то меняться
показати весь коментар
21.04.2021 17:41 Відповісти
+4
ну да может мне еще прикадут ложится 21:00 после програмы новостей по 1+1 ?
показати весь коментар
21.04.2021 17:39 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
а адресочек, интересно какой указывают? ОП Ярмаку и вове до востребовання?
показати весь коментар
21.04.2021 17:38 Відповісти
ну да может мне еще прикадут ложится 21:00 после програмы новостей по 1+1 ?
показати весь коментар
21.04.2021 17:39 Відповісти
да?))) я думал просто в аптеке можно купить ))))
показати весь коментар
21.04.2021 17:40 Відповісти
когда вы перестанете дурку корчить , что вы не пре делах в наркообороте , тогда и начнёт что то меняться
показати весь коментар
21.04.2021 17:41 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2021 17:41 Відповісти
ой дибилы ..ну заказать курьера с Новой Почты на любой адрес дать ему 50 грн ..что б паспорт не показывать и все
показати весь коментар
21.04.2021 17:42 Відповісти
Этого будет мало....надо по два мента в каждое отделение Новой почты..а лучше по три...и что бы вскрывали каждую посылку....а еще и карманы у получателя проверяли....
показати весь коментар
21.04.2021 17:44 Відповісти
Не подсказывайте им )
показати весь коментар
21.04.2021 23:15 Відповісти
Уроды.
показати весь коментар
21.04.2021 17:48 Відповісти
возьмутся серьезные люди, серьезными будут и последствия.
показати весь коментар
21.04.2021 17:53 Відповісти
твари и сюда зеленые рученки сунут...
показати весь коментар
21.04.2021 17:56 Відповісти
борьба с конкуентами так сказать
показати весь коментар
21.04.2021 18:25 Відповісти
На НП камеры везде, кто отправил сразу видно
показати весь коментар
21.04.2021 19:02 Відповісти
Новый комик вылезло
показати весь коментар
21.04.2021 19:07 Відповісти
Очешуели? В магазине они не хотят паспорт спрашивать? Вот он тоталитарный контроль!!!

Во всех СМИ кричат о том, чтобы не доверять документы кому попало, так как невзеэначай по паспорту могут взять на тебя кредит, но заставляют их копии раздавать направо и налево!!! Защитить людей сначала от таких контор не хотите?

Нахрен надо, не буду тогда заказывать по почте, пусть экономика падает, я обойдусь с покупкой.
показати весь коментар
21.04.2021 19:09 Відповісти
в метро уже предьявляют
показати весь коментар
21.04.2021 19:20 Відповісти
у нас ( Днепр ) чурки продают наркотики практически в открытую , прикрывая фруктами - овощами , верх мазепы , ихняя вотчина , вплотную к 6й детской , чуть дальше школа , жилые дома , об этом знают все - не знает только полиция
нельзя-ли хоть от больницы эту точку передвинуть ( лучше закрыть ) , стоит на красной линии ( 3-5метров от проспекта ) , видно и днем и ночью
показати весь коментар
21.04.2021 19:29 Відповісти
Извините, а "чурки" это кто?
показати весь коментар
22.04.2021 00:34 Відповісти
В первую очередь нужно изолировать от общества химиков, который эти наркотики варят в Украине. То есть бить по нарколабораториям. Во-вторых, перекрыть наркоторговцам финансовые потоки. В третьих, контроль на границе с жесточайшим искоренением коррумпированных таможенников и пограничников.
показати весь коментар
21.04.2021 22:28 Відповісти
Питання легко розрулити, треба повернути совкові норми про криміналізацію споживання (употребления) наркотиків.
показати весь коментар
21.04.2021 22:41 Відповісти
ТАК УЖЕ РАСПЛОДИЛИ ЗА 6 ЛЕТ КУЧУ НАРИКОВ !!! ПОРА СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ВВОДИТЬ УЖЕ !!!
показати весь коментар
21.04.2021 23:35 Відповісти
А как же они в Украину попадают? Телепортируются?
показати весь коментар
22.04.2021 00:59 Відповісти
 
 