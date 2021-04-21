Наркотики часто пересилають у поштових відправленнях, хочемо змінити систему контролю, - Преутеса
Для поширення наркотиків часто використовуються поштові відправлення та спеціальні тайники. Відправники й одержувачі називають вигадані прізвища та постійно змінюють картки мобільних операторів, щоб їх не можна було вирахувати.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів перший заступник начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Сергій Преутеса.
"Відправляли з різних поштових відділень. Причому люди одні й ті ж, а прізвища та номери телефонів різні", - зазначив Преутеса.
За його словами, тайники використовують різні, фасують наркотики герметично в плівку, а потім в дитячі іграшки, упаковки з кавою або банки зі спортивним харчуванням.
"Зараз система побудована так, що люди можуть отримувати поштове відправлення, навіть не показуючи документів. На вигадане прізвище. Достатньо лише номера телефону. Ми зараз працюємо над пропозиціями, щоб люди, які відправляють і отримують посилки, вказували свої паспортні дані. Також пропонуємо прив'язати номери телефонів до конкретного поштового відправлення, як це відбувається, наприклад, коли ви переказуєте гроші на картку банку. Тобто, щоб людина, вводячи певний код, чітко фіксувала номер телефону в системі.
Це дозволить правоохоронцям відстежувати розповсюджувачів наркотиків, якщо вони і надалі будуть використовувати поштовий канал. Зараз відсутність контролю в поштових відділеннях ускладнює нам роботу і полегшує її торговцям наркотиками", - підкреслив він.
Во всех СМИ кричат о том, чтобы не доверять документы кому попало, так как невзеэначай по паспорту могут взять на тебя кредит, но заставляют их копии раздавать направо и налево!!! Защитить людей сначала от таких контор не хотите?
Нахрен надо, не буду тогда заказывать по почте, пусть экономика падает, я обойдусь с покупкой.
нельзя-ли хоть от больницы эту точку передвинуть ( лучше закрыть ) , стоит на красной линии ( 3-5метров от проспекта ) , видно и днем и ночью