УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10706 відвідувачів онлайн
Новини
16 693 46

Солі набувають величезної популярності, швидко витісняючи інші наркотики, - Преутеса

Солі набувають величезної популярності, швидко витісняючи інші наркотики, - Преутеса

Солі PVP активно витісняють із внутрішнього ринку інші види наркотиків, завойовуючи особливу популярність у підлітків. Тому в разі встановлення споживачів таких наркотиків, правоохоронці готові передавати інформацію їхнім батькам, щоб наркозалежним вчасно була надана необхідна допомога.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів перший заступник начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Сергій Преутеса.

"Цей наркотик з’явився в Україні 3-4 роки тому. Завезли його з Китаю. Він впливає на імунну і мозкову систему людини, за короткий час фактично знищуючи організм. Солі набувають шаленої популярності, швидко витісняючи інші наркотики, наприклад, амфетамін. Фактично це його синтетичний аналог", - розповів він.

За словами поліцейського, цей наркотик в основному поширюється у нічних клубах, він характеризується психостимулюючим ефектом, швидко викликає залежність. Вживання солей ПВП швидко виснажує організм, вражає внутрішні органи і системи. Значна частина наркозалежних помирає упродовж першого року вживання, ті, що залишилися, страждають від важких патологій, які погіршують якість життя.

Читайте також: Наркотики часто пересилають у поштових відправленнях, хочемо змінити систему контролю, - Преутеса

"Проблема в тому, що ці солі вживають школярі, студенти. Ми вже думали про те, щоб встановлювали неповнолітніх, які купують такі наркотики. Винятково аби повідомляти про це їхнім батькам", - розповів Преутеса.

Він також повідомив, що в лютому цього року Нацполіція провела спецоперацію в Харківській області, ліквідувавши 7 лабораторій з виробництва таких солей. Були затримані хіміки, які робили наркотик, і кур'єри, причетні до поширення. Також ліквідовано декілька великих інтернет-магазинів.

Дивіться також: Десяток наркоділків варили метамфетамін і поширювали в столиці за допомогою таксистів. ФОТО

Автор: 

наркотики (1474) Нацполіція (15512) Правоохоронні органи (2712) силовики (2518) Преутеса Сергій (4)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+21
"в случае установления потребителей таких наркотиков, правоохранители готовы передавать информацию их родителям" - вот и звякните в Кривой Рог маме Риме . она гляди не знает на чем ее сынок сидит
показати весь коментар
21.04.2021 18:45 Відповісти
+20
Новость на правах рекламы?
показати весь коментар
21.04.2021 18:41 Відповісти
+17
Блин, сколько гадости жрут.
Нет, чтобы соточку водки, да под салко с огурчиком, чесночком, петрушечка, хлебушек черный. Красота же.
показати весь коментар
21.04.2021 18:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новость на правах рекламы?
показати весь коментар
21.04.2021 18:41 Відповісти
ну а нет
показати весь коментар
21.04.2021 18:49 Відповісти
Харків це нарко-столиця України, бо все кришує Аваков.
показати весь коментар
21.04.2021 18:57 Відповісти
всі дома загиджені надписами з адресами телеграм-каналів ...закрашуємо...через пару днів - нові надписи...це пиз*ць якийсь...
показати весь коментар
21.04.2021 19:02 Відповісти
Ага для ОП стараются, а то там только кокс, советуют к новому тренду прислушаться.
Может если Зеля на соли перейдет, его будет меньше колбасить на пресконференциях
показати весь коментар
21.04.2021 18:54 Відповісти
Ну треба ж якось просувати свій продукт.😀
показати весь коментар
21.04.2021 19:22 Відповісти
чумакам новый компас выдайте...
показати весь коментар
21.04.2021 18:43 Відповісти
"в случае установления потребителей таких наркотиков, правоохранители готовы передавать информацию их родителям" - вот и звякните в Кривой Рог маме Риме . она гляди не знает на чем ее сынок сидит
показати весь коментар
21.04.2021 18:45 Відповісти
Там вряд ли дешевкой плебейской балуется.
показати весь коментар
21.04.2021 18:55 Відповісти
так вроде ролик был, я не смотрел даже если это ролик был - это как смотреть тот клип "пороблено" - издеваются бл.
показати весь коментар
21.04.2021 19:03 Відповісти
Наркомани на городі./ Мефедрон (соли, мяу-мяу ) был разработан в Израиле. Мефедрон провоцирует высокую смертность. Израиль вошел в число мировых лидеров по количеству сидящих на кокаине граждан 45% людей от 15 до 20 лет употребляют каннабиноиды, более половины израильских военных употребляют наркотики , марихуана легализована. Употребление т.н. дизайнерских наркотиков в любой миг может закончиться летальным исходом. В их состав входят дозы крысиного яда
показати весь коментар
21.04.2021 18:51 Відповісти
Мефедрон, метилон - синтетические психостимуляторы, аналоги амфетаминов. Мефедрон стал широко известен в 2008 году, а впервые был обнаружен на год раньше полицией Франции в таблетках «Neo Doves», которые продавались под видом экстази. Лаборатории по его производству находились в основном в Китае, а сейчас, предположительно, в Кении. Второй препарат - метилон - был изобретен американскими химиками-фармакологами Пейтоном Джейкобом и Александром Шульгиным в 1996 году как антидепрессант.
показати весь коментар
21.04.2021 20:03 Відповісти
Все знают: самые выдающиеся открытия сделаны в Израиле. В Израиле больше всего лауреатов нобелевской премии. Израильское-значит лучшее.И мефедрон был разработан в Израиле с целью заменить экстази. Гуглим : Гашиш от Хизболлы и соль от израильских ученых. Люди не становятся наркоманами на пустом месте.
показати весь коментар
21.04.2021 23:35 Відповісти
Ну не знаю. С Зелей они накосячили
показати весь коментар
22.04.2021 01:25 Відповісти
Как то не грамотно. Амфетамин - синтетический стимулятор центральной нервной системы и анорексигенное средство, производное фенилэтиламина. Теперь его цитата-"другие наркотики, например, амфетамин. Фактически это его синтетический аналог", Я противник этой фигни но то что наркотиком стали называть все нормальное из чего можно сделать настоящий наркотик -фигня еще большая. Ацетон заменили какой то вонючей гадостью, которой нельзя ни краску развести , не обезжирить. Достали вы с этими неркоманами и наркотой.
показати весь коментар
21.04.2021 18:52 Відповісти
"Я противник этой фигни но то что наркотиком стали называть все нормальное из чего можно сделать настоящий наркотик-фигня еще большая"

Вы против: опия, солей или того и другого?
показати весь коментар
21.04.2021 20:53 Відповісти
особенно рейды - то не купишь соляной,почистить ржавчину,ни ацетона,про марганцовку вообще молчу...Кому надо забодяжить -все найдет и купит...
показати весь коментар
21.04.2021 21:34 Відповісти
Ржавчину можно удалить лимонной кислотой. Продается в любом супермаркете. Вместо ацетона используйте 646 растворитель. Лучше чистого ацетона краску растворяет. Перманганат калия тоже можно заменить в зависимости от его назначения. Советуйтесь с химиками.
показати весь коментар
21.04.2021 22:14 Відповісти
Юрчик,да я сам на химика когда то учился,- ой ,менты на учет поставят ....
показати весь коментар
22.04.2021 08:10 Відповісти
Блин, сколько гадости жрут.
Нет, чтобы соточку водки, да под салко с огурчиком, чесночком, петрушечка, хлебушек черный. Красота же.
показати весь коментар
21.04.2021 18:52 Відповісти
Все добре якщо в міру.
Іноді схиляюсь до думки - краще б вже легалізували ту коноплю, меньше би оту китайську отруту вживали...
показати весь коментар
21.04.2021 20:43 Відповісти
Так любой алкоголь это такой же ЯД и наркотик , как и все остальные .🤪
показати весь коментар
21.04.2021 21:02 Відповісти
Да и секс запретить надо....правда и кожвендиспансеры закроются....
показати весь коментар
21.04.2021 21:36 Відповісти
Водка та же соль, за ней следом шмурдяк неизвестнго происхождения....
Нужно легализовать СЭМ сахарный, виноградный. зерновой...
..и недай бог газ-конднсат или опилки...
Изготовление из опилок приравнять к тяжелым наркотикам...газовую хрень туда же
показати весь коментар
21.04.2021 23:45 Відповісти
А поговорить потом.....
показати весь коментар
22.04.2021 08:11 Відповісти
Поддерживаю по аналогии: 0.5 пива раз в недельку, под жареную картошку и салат.
показати весь коментар
22.04.2021 09:17 Відповісти
Соли приобретают огромную популярность, быстро вытесняя другие наркотики, - Преутеса - Цензор.НЕТ 2788
показати весь коментар
21.04.2021 18:58 Відповісти
Реклама солей
показати весь коментар
21.04.2021 18:59 Відповісти
Согласен -впервые услышал,ищу технологию в даркнет
показати весь коментар
21.04.2021 21:37 Відповісти
Фотка мусора - "доставляет"
извините, но ВНЕЗАПНО кто то бы его застрелил - то нанес бы теневой экономике ущерб знатный))
читал поинтесовался ""трип "- чел там чуть не с ума сошел, хотя не раз это пробовал и любил - чуть не обосрался, писал.
я так понял шо эти соли вводят в вену., но блин - мусора поняно шо контролируют, так шо это лицо в новости как минимум уже виллу имеет, а недовольно потому шо карантин.
показати весь коментар
21.04.2021 18:59 Відповісти
Соли - зло. В телеге полно видео с солевыми космонавтами. Печальное зрелище. В США сейчас все заполонили фентанилом, а у нас солями.
показати весь коментар
21.04.2021 19:11 Відповісти
"Поэтому в случае установления потребителей таких наркотиков, правоохранители готовы передавать информацию их родителям,..." - наркозалежного балбеса мєнти можуть вичислити, а наркоторговців чомусь ні.
показати весь коментар
21.04.2021 19:20 Відповісти
Этот мусорок типа не знает кто торгует ?
Мусора мрази
показати весь коментар
21.04.2021 19:24 Відповісти
Надо снизить наказание за легкие наркотики и направить все силы на борьбу с тяжелыми.
А то полиция делает вид что борется с наркотиками ловя студентов с марихуаной, в то время как стены исписаны рекламой солей.
показати весь коментар
21.04.2021 19:39 Відповісти
Соли приобретают огромную популярность, быстро вытесняя другие наркотики, - Преутеса - Цензор.НЕТ 7404
показати весь коментар
21.04.2021 20:04 Відповісти
а на параше крепостные последний сушёный конский кутак без соли доедают ))))))))
показати весь коментар
21.04.2021 20:14 Відповісти
Так надо солями помочь
показати весь коментар
21.04.2021 21:39 Відповісти
Надо такие лаборатории и людей привлекать к сотрудничеству с государством.
И производить продукцию на экспорт.
Нам как раз есть куда экспортировать.
показати весь коментар
21.04.2021 20:19 Відповісти
Альфа-пирролидиновалерофенон, или альфа-ПВП (alfa-PVP) был впервые обнаружен таможенниками в почтовом отправлении в Украине еще в 2008 году. Тогда же появились в Украине в нелегальном обороте и синтетические каннабиноиды. И только в 2010 году их внесли в контролируемые списки согласно ПКМУ № 770.
показати весь коментар
21.04.2021 22:07 Відповісти
Я например слышал про *соль* в 2014 году, вот такой поц в нацполиции сидит(
показати весь коментар
21.04.2021 23:09 Відповісти
Соли реально огромная проблема и с ними надо бороться. Мало кто знает, но среди современных молодых людей в последние годы находят огромное количество бесплодных. Т.е. сперматозоидов очень мало вплоть до осутствия и они незрелые. Таким чувачкам крайне сложно будет завести генетически своего ребенка. Пока наука не знает ответ, но одна из гипотез соли. У людей старшего возраста 40-50 с фертильностью гораздо лучше чем у 25 летних. Похоже на соли. Соли в отличии о фена очень быстро истощают неврную систему и гораздо токсичней. Но тем не менне никто не умирает от них за один год и вообще массово не умираю,т тем более молодые. Это бред тупой и непрофессиональный. Бороться с солят ними невозможно, тогда надо запретить интернет, телеграм и Новую почту. Так во всем мире обстоит дело не только у нас. Единственный выход - вернуть в аптеки медицинские амфетамины. Понимаю что это нереально, но это единственный способ никакие полиции не помогут.
показати весь коментар
21.04.2021 23:16 Відповісти
Хотел написать, что надо жестко садить солевиков и торговцев тяжелыми наркотиками, но в конце таки написал правду, садить их безусловно надо, но не сильно поможет. Добавлю, что давно пора декриминализировать коноплю, есть сорта лечебные и лечебно-прущие, вот их точно надо разрешить. В конце концов, в Израиле онкологи прямым текстом говорят больным зачем и почему надо употреблять коноплю, особенно если у них начальная стадия. У каннабиола (не путать с ТГК), который успокаивает, но не дает опьянения - невероятные лечебные эффекты. Вот наш спикер, офицер полиции Преутес, наверняка об этом гораздо больше знает, их хорошо обучают, но не говорит, хотя сам может по праздникам и подлечивается)
показати весь коментар
21.04.2021 23:37 Відповісти
ОН БАРЫГА !!!
показати весь коментар
22.04.2021 05:38 Відповісти
Дермократична влада до солі спокійна!
А з іншого боку, жеріть, менше гною - менше воні!
показати весь коментар
22.04.2021 07:04 Відповісти
да... ментам мало было возглавить наркотрафик... но, очевидно, спрос начал падать и они решили дать рекламу на цензоре и других каналах...
показати весь коментар
22.04.2021 07:05 Відповісти
 
 