Солі набувають величезної популярності, швидко витісняючи інші наркотики, - Преутеса
Солі PVP активно витісняють із внутрішнього ринку інші види наркотиків, завойовуючи особливу популярність у підлітків. Тому в разі встановлення споживачів таких наркотиків, правоохоронці готові передавати інформацію їхнім батькам, щоб наркозалежним вчасно була надана необхідна допомога.
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів перший заступник начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Сергій Преутеса.
"Цей наркотик з’явився в Україні 3-4 роки тому. Завезли його з Китаю. Він впливає на імунну і мозкову систему людини, за короткий час фактично знищуючи організм. Солі набувають шаленої популярності, швидко витісняючи інші наркотики, наприклад, амфетамін. Фактично це його синтетичний аналог", - розповів він.
За словами поліцейського, цей наркотик в основному поширюється у нічних клубах, він характеризується психостимулюючим ефектом, швидко викликає залежність. Вживання солей ПВП швидко виснажує організм, вражає внутрішні органи і системи. Значна частина наркозалежних помирає упродовж першого року вживання, ті, що залишилися, страждають від важких патологій, які погіршують якість життя.
"Проблема в тому, що ці солі вживають школярі, студенти. Ми вже думали про те, щоб встановлювали неповнолітніх, які купують такі наркотики. Винятково аби повідомляти про це їхнім батькам", - розповів Преутеса.
Він також повідомив, що в лютому цього року Нацполіція провела спецоперацію в Харківській області, ліквідувавши 7 лабораторій з виробництва таких солей. Були затримані хіміки, які робили наркотик, і кур'єри, причетні до поширення. Також ліквідовано декілька великих інтернет-магазинів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Может если Зеля на соли перейдет, его будет меньше колбасить на пресконференциях
Вы против: опия, солей или того и другого?
Нет, чтобы соточку водки, да под салко с огурчиком, чесночком, петрушечка, хлебушек черный. Красота же.
Іноді схиляюсь до думки - краще б вже легалізували ту коноплю, меньше би оту китайську отруту вживали...
Нужно легализовать СЭМ сахарный, виноградный. зерновой...
..и недай бог газ-конднсат или опилки...
Изготовление из опилок приравнять к тяжелым наркотикам...газовую хрень туда же
извините, но ВНЕЗАПНО кто то бы его застрелил - то нанес бы теневой экономике ущерб знатный))
читал поинтесовался ""трип "- чел там чуть не с ума сошел, хотя не раз это пробовал и любил - чуть не обосрался, писал.
я так понял шо эти соли вводят в вену., но блин - мусора поняно шо контролируют, так шо это лицо в новости как минимум уже виллу имеет, а недовольно потому шо карантин.
Мусора мрази
А то полиция делает вид что борется с наркотиками ловя студентов с марихуаной, в то время как стены исписаны рекламой солей.
И производить продукцию на экспорт.
Нам как раз есть куда экспортировать.
А з іншого боку, жеріть, менше гною - менше воні!