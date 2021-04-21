Солі набувають величезної популярності, швидко витісняючи інші наркотики, - Преутеса

Солі PVP активно витісняють із внутрішнього ринку інші види наркотиків, завойовуючи особливу популярність у підлітків. Тому в разі встановлення споживачів таких наркотиків, правоохоронці готові передавати інформацію їхнім батькам, щоб наркозалежним вчасно була надана необхідна допомога.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів перший заступник начальника Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції Сергій Преутеса.

"Цей наркотик з’явився в Україні 3-4 роки тому. Завезли його з Китаю. Він впливає на імунну і мозкову систему людини, за короткий час фактично знищуючи організм. Солі набувають шаленої популярності, швидко витісняючи інші наркотики, наприклад, амфетамін. Фактично це його синтетичний аналог", - розповів він.

За словами поліцейського, цей наркотик в основному поширюється у нічних клубах, він характеризується психостимулюючим ефектом, швидко викликає залежність. Вживання солей ПВП швидко виснажує організм, вражає внутрішні органи і системи. Значна частина наркозалежних помирає упродовж першого року вживання, ті, що залишилися, страждають від важких патологій, які погіршують якість життя.

"Проблема в тому, що ці солі вживають школярі, студенти. Ми вже думали про те, щоб встановлювали неповнолітніх, які купують такі наркотики. Винятково аби повідомляти про це їхнім батькам", - розповів Преутеса.

Він також повідомив, що в лютому цього року Нацполіція провела спецоперацію в Харківській області, ліквідувавши 7 лабораторій з виробництва таких солей. Були затримані хіміки, які робили наркотик, і кур'єри, причетні до поширення. Також ліквідовано декілька великих інтернет-магазинів.

