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Новости Агрессия России против Украины
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Высказывания Захаровой об объявлении "общей мобилизации" в Украине - очередной пример российской дезинформации, - МИД

Высказывания Захаровой об объявлении

Высказывания представителей министерства иностранных дел Российской Федерации об объявлении "общей мобилизации" в Украине - очередной пример дезинформации.

Об этом заявил спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Подписанный 21 апреля президентом Владимиром Зеленским закон призван усовершенствовать процедуру призыва резервистов в особый период. Ключевой элемент - речь идет о мерах реагирования на случай наступления критических угроз национальной безопасности", - сказал Николенко .

Он отметил, что единственным государством в мире, которое обвиняет Украину в "агрессивных милитаристских планах", является Российская Федерация.

"На фоне эскалации Россией ситуации с безопасностью наше государство получило беспрецедентную международную поддержку. Иностранные партнеры особо отмечают мудрую и взвешенную позицию руководства Украины", - указал спикер украинского МИД.

Николенко подчеркнул, что с самого начала украинская сторона четко заявила, что не будет поддаваться на российские провокации, и остается преданной политико-дипломатическому урегулированию вооруженного конфликта с Россией.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский "объявил всеобщую мобилизацию" и обвинила Киев в "агрессивных милитаристских планах".

Автор: 

дезинформация (346) МИД РФ (1678) Захарова Мария (381) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+20
Высказывания Захаровой об объявлении "общей мобилизации" в Украине - очередной пример российской дезинформации, - МИД - Цензор.НЕТ 2064
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22.04.2021 20:24 Ответить
+20
Высказывания Захаровой об объявлении "общей мобилизации" в Украине - очередной пример российской дезинформации, - МИД - Цензор.НЕТ 9073
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22.04.2021 20:28 Ответить
+12
Высказывания Захаровой об объявлении "общей мобилизации" в Украине - очередной пример российской дезинформации, - МИД - Цензор.НЕТ 8535
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22.04.2021 20:34 Ответить
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Высказывания Захаровой об объявлении "общей мобилизации" в Украине - очередной пример российской дезинформации, - МИД - Цензор.НЕТ 2064
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22.04.2021 20:24 Ответить
А шо там Байда куйлу перерізає?
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22.04.2021 20:45 Ответить
Кокаїновий розчин
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22.04.2021 21:10 Ответить
Не думаю.
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22.04.2021 21:14 Ответить
Крапельниця від Альцгеймера?
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22.04.2021 21:16 Ответить
Тут, скоріш, натяк на суперсанкції. Алк їх нема.
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22.04.2021 21:18 Ответить
Яких нема
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22.04.2021 21:21 Ответить
Таких, щоб каци навіть у наш бік глянути сцикували.
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23.04.2021 14:54 Ответить
наоборот - надо поддакивать - пускай боятся
армия в состоянии готовности обходится гораздо дороже
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22.04.2021 20:28 Ответить
Так Маша-Акашка ,у неё Белка давным-давно ...
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22.04.2021 20:28 Ответить
Высказывания Захаровой об объявлении "общей мобилизации" в Украине - очередной пример российской дезинформации, - МИД - Цензор.НЕТ 9073
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22.04.2021 20:28 Ответить
Маруська, попустись!
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22.04.2021 20:28 Ответить
"...особо отмечают мудрую и взвешенную позицию руководства Украины" - как дипломатично назвать факт того, что тупой квартальный лох просто обделавшийся профан
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22.04.2021 20:29 Ответить
кто гогочет громче гуся -
вечно пьяная маруся !
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22.04.2021 20:30 Ответить
На перехоплення Манькі Аблігаціі слід запускати Мандєльшу !!!)))
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22.04.2021 20:31 Ответить
Высказывания Захаровой об объявлении "общей мобилизации" в Украине - очередной пример российской дезинформации, - МИД - Цензор.НЕТ 8535
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22.04.2021 20:34 Ответить
Брехати там навчилась..
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22.04.2021 20:43 Ответить
сосалка года?
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22.04.2021 21:19 Ответить
Манька опять несвежего шмурдяка махонула?
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22.04.2021 20:33 Ответить
Замість коксу порошок "Лотос" нюханула
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22.04.2021 20:36 Ответить
А може, був такий в совдепії порошок "Новость"
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22.04.2021 21:01 Ответить
Новость - навіть краще
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22.04.2021 21:04 Ответить
Так ото ж... Манька знає шо нюхати
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22.04.2021 21:16 Ответить
Смотришь на Захарову ( нет, даже не слушаешь, а только смотришь).. Ну какой она спикер МИДа, уж скорей дЭвушка с объездной что ждет озабоченного дальнобойщика (дешевка). Не....,,, в Раше точно проблема с кадрами...
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22.04.2021 20:34 Ответить
Да , а на лаврова посмотреть , -- так только шпорами поддать . Насколько старикан дубовый . )
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22.04.2021 20:51 Ответить
Висловлювання Захарової про оголошення "загальної мобілізації" в Україні - черговий приклад російської дезінформації, - МЗС - Цензор.НЕТ 7687
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22.04.2021 20:40 Ответить
Алкаши
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22.04.2021 20:43 Ответить
Висловлювання Захарової про оголошення "загальної мобілізації" в Україні - черговий приклад російської дезінформації, - МЗС - Цензор.НЕТ 3478
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22.04.2021 20:44 Ответить
Думаю , что маша нивчёмневиновата , - доживёт до старости лет . ))
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22.04.2021 21:10 Ответить
Так вона вже стара кляча, куди ж...
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22.04.2021 21:22 Ответить
Норм. Президент уже б ввел военное положение сначала в приграничных областях. Потом где больше ваты и манкуртов. Эх. Про@ли 5 лет жизни из-за доверчивого ,мягко говоря, населения . Были б гражданими- не выбрали б инфантильного гундосящего наркомана- ссыкуна (((
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22.04.2021 21:16 Ответить
Висловлювання Захарової про оголошення "загальної мобілізації" в Україні - черговий приклад російської дезінформації, - МЗС - Цензор.НЕТ 7346
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22.04.2021 21:27 Ответить
Та не трогайте вы ту мурлин мурло---пусть поливает, пнёт буру любую. Нам же на руку. Они позорятся окончательно перед всеми по обе стороны океана. Пусть блеет и коняка с штыном лаврового листа.
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22.04.2021 21:33 Ответить
Таблетки забыла принять... или приняла не те.... Или всё-таки - те???? Фиг поймёшь... как можно такое пугало вообще выпускать в ящик, не говоря про МИД
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22.04.2021 21:37 Ответить
Если бы Машка Триппер была Пиноккио, ее нос обогнул бы планету Земля уже 18 раз.
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22.04.2021 21:44 Ответить
так как раз мобилизацию в таких случаях и надо проводить
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23.04.2021 05:50 Ответить
 
 