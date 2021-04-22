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Новини Агресія Росії проти України
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Висловлювання Захарової про оголошення "загальної мобілізації" в Україні - черговий приклад російської дезінформації, - МЗС

Висловлювання Захарової про оголошення

Висловлювання представників міністерства закордонних справ Російської Федерації про оголошення "загальної мобілізації" в Україні - черговий приклад дезінформації.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Підписаний 21 квітня президентом Володимиром Зеленським закон покликаний удосконалити процедуру призову резервістів в особливий період. Ключовий елемент - йдеться про заходи реагування на випадок настання критичних загроз національній безпеці", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що єдиною державою у світі, яка звинувачує Україну в "агресивних мілітаристських планах", є Російська Федерація.

"На тлі ескалації Росією безпекової ситуації наша держава отримала безпрецедентну міжнародну підтримку. Іноземні партнери особливо відзначають мудру і виважену позицію керівництва України", - зазначив речник українського МЗС.

Ніколенко наголосив, що від самого початку українська сторона чітко заявила, що не піддаватиметься на російські провокації і залишається відданою політико-дипломатичному врегулюванню збройного конфлікту з Росією.

Раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що президент України Володимир Зеленський "оголосив загальну мобілізацію" і звинуватила Київ в "агресивних мілітаристських планах".

Автор: 

дезінформація (345) МЗС рф (972) Захарова Марія (362) Ніколенко Олег (365)


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Топ коментарі
+20
Высказывания Захаровой об объявлении "общей мобилизации" в Украине - очередной пример российской дезинформации, - МИД - Цензор.НЕТ 2064
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22.04.2021 20:24 Відповісти
+20
Высказывания Захаровой об объявлении "общей мобилизации" в Украине - очередной пример российской дезинформации, - МИД - Цензор.НЕТ 9073
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22.04.2021 20:28 Відповісти
+12
Высказывания Захаровой об объявлении "общей мобилизации" в Украине - очередной пример российской дезинформации, - МИД - Цензор.НЕТ 8535
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22.04.2021 20:34 Відповісти
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Высказывания Захаровой об объявлении "общей мобилизации" в Украине - очередной пример российской дезинформации, - МИД - Цензор.НЕТ 2064
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22.04.2021 20:24 Відповісти
А шо там Байда куйлу перерізає?
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22.04.2021 20:45 Відповісти
Кокаїновий розчин
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22.04.2021 21:10 Відповісти
Не думаю.
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22.04.2021 21:14 Відповісти
Крапельниця від Альцгеймера?
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22.04.2021 21:16 Відповісти
Тут, скоріш, натяк на суперсанкції. Алк їх нема.
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22.04.2021 21:18 Відповісти
Яких нема
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22.04.2021 21:21 Відповісти
Таких, щоб каци навіть у наш бік глянути сцикували.
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23.04.2021 14:54 Відповісти
наоборот - надо поддакивать - пускай боятся
армия в состоянии готовности обходится гораздо дороже
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22.04.2021 20:28 Відповісти
Так Маша-Акашка ,у неё Белка давным-давно ...
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22.04.2021 20:28 Відповісти
Высказывания Захаровой об объявлении "общей мобилизации" в Украине - очередной пример российской дезинформации, - МИД - Цензор.НЕТ 9073
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22.04.2021 20:28 Відповісти
Маруська, попустись!
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22.04.2021 20:28 Відповісти
"...особо отмечают мудрую и взвешенную позицию руководства Украины" - как дипломатично назвать факт того, что тупой квартальный лох просто обделавшийся профан
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22.04.2021 20:29 Відповісти
кто гогочет громче гуся -
вечно пьяная маруся !
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22.04.2021 20:30 Відповісти
На перехоплення Манькі Аблігаціі слід запускати Мандєльшу !!!)))
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22.04.2021 20:31 Відповісти
Высказывания Захаровой об объявлении "общей мобилизации" в Украине - очередной пример российской дезинформации, - МИД - Цензор.НЕТ 8535
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22.04.2021 20:34 Відповісти
Брехати там навчилась..
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22.04.2021 20:43 Відповісти
сосалка года?
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22.04.2021 21:19 Відповісти
Манька опять несвежего шмурдяка махонула?
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22.04.2021 20:33 Відповісти
Замість коксу порошок "Лотос" нюханула
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22.04.2021 20:36 Відповісти
А може, був такий в совдепії порошок "Новость"
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22.04.2021 21:01 Відповісти
Новость - навіть краще
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22.04.2021 21:04 Відповісти
Так ото ж... Манька знає шо нюхати
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22.04.2021 21:16 Відповісти
Смотришь на Захарову ( нет, даже не слушаешь, а только смотришь).. Ну какой она спикер МИДа, уж скорей дЭвушка с объездной что ждет озабоченного дальнобойщика (дешевка). Не....,,, в Раше точно проблема с кадрами...
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22.04.2021 20:34 Відповісти
Да , а на лаврова посмотреть , -- так только шпорами поддать . Насколько старикан дубовый . )
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22.04.2021 20:51 Відповісти
Висловлювання Захарової про оголошення "загальної мобілізації" в Україні - черговий приклад російської дезінформації, - МЗС - Цензор.НЕТ 7687
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22.04.2021 20:40 Відповісти
Алкаши
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22.04.2021 20:43 Відповісти
Висловлювання Захарової про оголошення "загальної мобілізації" в Україні - черговий приклад російської дезінформації, - МЗС - Цензор.НЕТ 3478
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22.04.2021 20:44 Відповісти
Думаю , что маша нивчёмневиновата , - доживёт до старости лет . ))
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22.04.2021 21:10 Відповісти
Так вона вже стара кляча, куди ж...
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22.04.2021 21:22 Відповісти
Норм. Президент уже б ввел военное положение сначала в приграничных областях. Потом где больше ваты и манкуртов. Эх. Про@ли 5 лет жизни из-за доверчивого ,мягко говоря, населения . Были б гражданими- не выбрали б инфантильного гундосящего наркомана- ссыкуна (((
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22.04.2021 21:16 Відповісти
Висловлювання Захарової про оголошення "загальної мобілізації" в Україні - черговий приклад російської дезінформації, - МЗС - Цензор.НЕТ 7346
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22.04.2021 21:27 Відповісти
Та не трогайте вы ту мурлин мурло---пусть поливает, пнёт буру любую. Нам же на руку. Они позорятся окончательно перед всеми по обе стороны океана. Пусть блеет и коняка с штыном лаврового листа.
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22.04.2021 21:33 Відповісти
Таблетки забыла принять... или приняла не те.... Или всё-таки - те???? Фиг поймёшь... как можно такое пугало вообще выпускать в ящик, не говоря про МИД
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22.04.2021 21:37 Відповісти
Если бы Машка Триппер была Пиноккио, ее нос обогнул бы планету Земля уже 18 раз.
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22.04.2021 21:44 Відповісти
так как раз мобилизацию в таких случаях и надо проводить
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23.04.2021 05:50 Відповісти
 
 