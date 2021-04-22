Висловлювання Захарової про оголошення "загальної мобілізації" в Україні - черговий приклад російської дезінформації, - МЗС

Висловлювання представників міністерства закордонних справ Російської Федерації про оголошення "загальної мобілізації" в Україні - черговий приклад дезінформації.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Підписаний 21 квітня президентом Володимиром Зеленським закон покликаний удосконалити процедуру призову резервістів в особливий період. Ключовий елемент - йдеться про заходи реагування на випадок настання критичних загроз національній безпеці", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що єдиною державою у світі, яка звинувачує Україну в "агресивних мілітаристських планах", є Російська Федерація.

"На тлі ескалації Росією безпекової ситуації наша держава отримала безпрецедентну міжнародну підтримку. Іноземні партнери особливо відзначають мудру і виважену позицію керівництва України", - зазначив речник українського МЗС.

Ніколенко наголосив, що від самого початку українська сторона чітко заявила, що не піддаватиметься на російські провокації і залишається відданою політико-дипломатичному врегулюванню збройного конфлікту з Росією.

Раніше офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що президент України Володимир Зеленський "оголосив загальну мобілізацію" і звинуватила Київ в "агресивних мілітаристських планах".