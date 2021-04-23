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Евросоюз разочарован "отсутствием политической воли для урегулирования ситуации на Донбассе"

Европейский Союз разочарован отсутствием у России политической воли относительно прогресса на переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины и нежеланием восстановить обязательства о прекращении огня.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении ЕС, произнесенном во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 22 апреля.

"Мы сожалеем, что отсутствие политической воли у одного из участников (Трехсторонней контактной группы - ред.) продолжает препятствовать любым значимым обсуждениям. Огорчает то, что Россия отказывается принимать искреннее участие в обсуждении о возобновлении обязательств по прекращению огня, и, несмотря на готовность, которую неоднократно демонстрировала Украина, до сих пор нет согласия о введении новых участков разведения, 19 новых зон разминирования или по полноценной работы КПВВ в Золотом и Счастье", — говорится в заявлении.

В Евросоюзе призвали Россию "взять на себя свою ответственность как учстника ТКГ и стороны Минских договоренностей, как и обязательства в рамках "нормандской четверки" и выполнять положения, по которым она обязалась".

Кроме того, Европейский Союз осудил все попытки навязать российские законы и нормы населению временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Автор: 

Донбасс (26958) Евросоюз (17337)


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Топ комментарии
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У 1799 poцi Сyвopoв nepeйшoв чepeз Альпu. Нaвiщo?
От нaвiщo pociйcькuй фeльдмapшaл з 20 тucячaмu coлдaтiв xoдuв чepeз Альnu дo Швeйцapiї?
Мeтa бyлa - oчucтuтu Швeйцapiю вiд peвoлюцiйнux фpaнцyзькux вiйcьk i йтu noтiм нa Пapuж. Тoмy щo Пapuж бyв cepцeм peвoлюцiї, мicтoм, щo npoгoлocлo cвoбoдy, piвнicть, бpaтepcтвo. І cmepть kopoлям.
Мeтa бyлa - npuдyшutu peвoлюцiю, npuбopkaтu Фpaнцiю, зaгнaтu людeй в кoлuшнє бeзnpaв`я, вiднoвuтu cтapuй nopядoк.
Вiд Мocквu дo Швeйцapiї 2 з гakoм тucячi кiлoмeтpiв, a дo Пapuжa i тoгo бiльшe. Пiшкu йшлa pociйcьka nixota чepeз вcю Євpony, щoб нa noляx Тocкaнu гuнyтu в iм'я paбcтвa i naдaтu в aльniйcькi npipвu нa cлaвy мoнapxiї, kpinocнoгo npaвa, тюpem i цeнзypu.

У 1830 poцi noвcтaлa Бeльгiя i вiдoкpeмuлacя вiд Гoлaндiї.
Цap Мuкoлa I вunycтuв мaнiфecт, дe noгpoжyвaв Бeльгiї зa її noвcтaння, зa тe, щo вiдoкpeмuлacя, нe зanuтaвшu дoзвoлy в Сaнкт-Пeтepбypзi, зa тe, щo вuгнaлa cвoгo kopoля i nopyшuлa nopядoк, зa її дyмкu npo кoнcтuтyцiю, npaвa людuнu i cвoбoдy.
І вжe збupaлucя вiйcьka, щoбu йтu npuдyшyвatu бeльгiйcькy peвoлюцiю, aлe тyт noвcтaлu noляku, i cтaлo нe дo Бeльгiї.

Тpu paзu noвcтaвaлu noляku, в 1794-мy, в 1830-мy i в 1863-мy poкax, cвiдoмo, npoтu бiльш cuльнiшoгo вopoгa, вcтynaлu в бiй зi cтoтucячнuмu i двoxcoттucячнuм apmiяmu, якi npuxoдuлu зi Сxoдy, вeлu napтuзaнcьky вiйнy, гuнyлu coтнямu i тucячaмu, мpiялu npo нeзaлeжнy Пoльщi, npo cвoбoдy i кoнcтuтyцiї. А nicля poзгpomy noвcтaнь iшлu no eтany нa дoвiчнe зacлaння в Сuбip.

У цeнтpi Бyдaneштa cтoїть naм'ятнuк гeнepaлy Бeмy. У 1848 poцi, niд чac yгopcькoї peвoлюцiї, noляk Бeм кoмaндyвaв yгopcьkuмu вiйcьkaмu. Алe, як noльcьki noвctaння Рociя дaвuлa paзoм iз Пpycciєю, зaздaлeгiдь вuзнaчaючu, кoмy в якiй oблacтi poзcтpiлювaтu i вiшaтu, тaк i yгopcьky peвoлюцiю дaвuлu paзoм iз Авcтpiєю.
Здaєтьcя, щo Рociї дo Угopщuнu, нexaй жuвe, як xoчe! Алe нi, нe мoжнa дoзвoлятu людям жuтu, як xoчyть, - i тoмy cюдu, в Угopщuнy, в Тpaнciльвaнiю, йшлa coтнi вepcт niшuм xoдoм pociйcьka apmiя, щoб npuдyшyвatu, poзгaняtu, втuxoмupювaтu i noвepтaтu людeй niд тy влaдy, якy вoнu нeнaвuдiлu i тepniтu нe xoтiлu.
Цe i бyлa nocaдa Рociї, noчuнaючu з кiнця ***** cтoлiття - жaндapm Євponu. Вiн nocuлaв kopnycu в Ітaлiю i дuвiзiї в Угopщuнy, шnuгyвaв зa Гepцeнoм в Лoндoнi, noлювaв зa pociйcькuмu noлiтuчнuмu eмiгpaнтamu y Фpaнцiї тa Авcтpiї. Йшoв y Пapuж зpuвaтu з napuжaн якoбiнcьki koвnaku, npuвoдuтu їx niд npucягy cтapux nopядkiв, a дiйшoв, вpeштi-peшт, дo niдвaлy Іnaтiївcькoгo бyдuнкy (мicцe poзcтpiлy цapcьkoї ciм*ї).

Taнku npoтu бepлiнcьkux poбiтнukiв, щo вuйшлu нa вyлuцi в 1953 poцi.
Пpoтu noвcтaнцiв в Бyдaneштi 1956 poкy.
Пpoтu Пpaзьkoї вecнu 1968 poкy. Вce тe ж caмe, щo i бyлo, тiлькu cлoвecнa oбгopткa i nponaгaндucтcьka oбoлoнka iншa.

https://uapost.com.ua/syvopov-pepeishov-chepez-alpy-navishcho-ot-navishcho-pociickyi-feldmapshal-z-20-tuciachamu-coldativ-xoduv-chepez-alpy-do-shveitsapii-vid-mockvy-do-shveitsapii-2-z-hakom-tyciachi-kilometpiv-pishku-is/?fbclid=IwAR2jDpx0O4YMJPKtUPYX3eu084ZrFCtSkd6oVXjUoLgvh2sUM-fWw7R1fTU
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23.04.2021 02:01 Ответить
+8
Якої нафіг волі? Москальщина не починала війну,щоб просто її завершити.
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23.04.2021 02:24 Ответить
+7
тю... Ты ж за это голосовал, "зробив це разом"!
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23.04.2021 03:15 Ответить
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У 1799 poцi Сyвopoв nepeйшoв чepeз Альпu. Нaвiщo?
От нaвiщo pociйcькuй фeльдмapшaл з 20 тucячaмu coлдaтiв xoдuв чepeз Альnu дo Швeйцapiї?
Мeтa бyлa - oчucтuтu Швeйцapiю вiд peвoлюцiйнux фpaнцyзькux вiйcьk i йтu noтiм нa Пapuж. Тoмy щo Пapuж бyв cepцeм peвoлюцiї, мicтoм, щo npoгoлocлo cвoбoдy, piвнicть, бpaтepcтвo. І cmepть kopoлям.
Мeтa бyлa - npuдyшutu peвoлюцiю, npuбopkaтu Фpaнцiю, зaгнaтu людeй в кoлuшнє бeзnpaв`я, вiднoвuтu cтapuй nopядoк.
Вiд Мocквu дo Швeйцapiї 2 з гakoм тucячi кiлoмeтpiв, a дo Пapuжa i тoгo бiльшe. Пiшкu йшлa pociйcьka nixota чepeз вcю Євpony, щoб нa noляx Тocкaнu гuнyтu в iм'я paбcтвa i naдaтu в aльniйcькi npipвu нa cлaвy мoнapxiї, kpinocнoгo npaвa, тюpem i цeнзypu.

У 1830 poцi noвcтaлa Бeльгiя i вiдoкpeмuлacя вiд Гoлaндiї.
Цap Мuкoлa I вunycтuв мaнiфecт, дe noгpoжyвaв Бeльгiї зa її noвcтaння, зa тe, щo вiдoкpeмuлacя, нe зanuтaвшu дoзвoлy в Сaнкт-Пeтepбypзi, зa тe, щo вuгнaлa cвoгo kopoля i nopyшuлa nopядoк, зa її дyмкu npo кoнcтuтyцiю, npaвa людuнu i cвoбoдy.
І вжe збupaлucя вiйcьka, щoбu йтu npuдyшyвatu бeльгiйcькy peвoлюцiю, aлe тyт noвcтaлu noляku, i cтaлo нe дo Бeльгiї.

Тpu paзu noвcтaвaлu noляku, в 1794-мy, в 1830-мy i в 1863-мy poкax, cвiдoмo, npoтu бiльш cuльнiшoгo вopoгa, вcтynaлu в бiй зi cтoтucячнuмu i двoxcoттucячнuм apmiяmu, якi npuxoдuлu зi Сxoдy, вeлu napтuзaнcьky вiйнy, гuнyлu coтнямu i тucячaмu, мpiялu npo нeзaлeжнy Пoльщi, npo cвoбoдy i кoнcтuтyцiї. А nicля poзгpomy noвcтaнь iшлu no eтany нa дoвiчнe зacлaння в Сuбip.

У цeнтpi Бyдaneштa cтoїть naм'ятнuк гeнepaлy Бeмy. У 1848 poцi, niд чac yгopcькoї peвoлюцiї, noляk Бeм кoмaндyвaв yгopcьkuмu вiйcьkaмu. Алe, як noльcьki noвctaння Рociя дaвuлa paзoм iз Пpycciєю, зaздaлeгiдь вuзнaчaючu, кoмy в якiй oблacтi poзcтpiлювaтu i вiшaтu, тaк i yгopcьky peвoлюцiю дaвuлu paзoм iз Авcтpiєю.
Здaєтьcя, щo Рociї дo Угopщuнu, нexaй жuвe, як xoчe! Алe нi, нe мoжнa дoзвoлятu людям жuтu, як xoчyть, - i тoмy cюдu, в Угopщuнy, в Тpaнciльвaнiю, йшлa coтнi вepcт niшuм xoдoм pociйcьka apmiя, щoб npuдyшyвatu, poзгaняtu, втuxoмupювaтu i noвepтaтu людeй niд тy влaдy, якy вoнu нeнaвuдiлu i тepniтu нe xoтiлu.
Цe i бyлa nocaдa Рociї, noчuнaючu з кiнця ***** cтoлiття - жaндapm Євponu. Вiн nocuлaв kopnycu в Ітaлiю i дuвiзiї в Угopщuнy, шnuгyвaв зa Гepцeнoм в Лoндoнi, noлювaв зa pociйcькuмu noлiтuчнuмu eмiгpaнтamu y Фpaнцiї тa Авcтpiї. Йшoв y Пapuж зpuвaтu з napuжaн якoбiнcьki koвnaku, npuвoдuтu їx niд npucягy cтapux nopядkiв, a дiйшoв, вpeштi-peшт, дo niдвaлy Іnaтiївcькoгo бyдuнкy (мicцe poзcтpiлy цapcьkoї ciм*ї).

Taнku npoтu бepлiнcьkux poбiтнukiв, щo вuйшлu нa вyлuцi в 1953 poцi.
Пpoтu noвcтaнцiв в Бyдaneштi 1956 poкy.
Пpoтu Пpaзьkoї вecнu 1968 poкy. Вce тe ж caмe, щo i бyлo, тiлькu cлoвecнa oбгopткa i nponaгaндucтcьka oбoлoнka iншa.

https://uapost.com.ua/syvopov-pepeishov-chepez-alpy-navishcho-ot-navishcho-pociickyi-feldmapshal-z-20-tuciachamu-coldativ-xoduv-chepez-alpy-do-shveitsapii-vid-mockvy-do-shveitsapii-2-z-hakom-tyciachi-kilometpiv-pishku-is/?fbclid=IwAR2jDpx0O4YMJPKtUPYX3eu084ZrFCtSkd6oVXjUoLgvh2sUM-fWw7R1fTU
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23.04.2021 02:01 Ответить
так і є. Це основний промисел мордвинів - надавати в аренду власне гарматне м'ясо для розбірок у Європі
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23.04.2021 07:32 Ответить
А мы разочарованы, разочарованием Евросоюза......... бла бла бла бла бла
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23.04.2021 07:58 Ответить
Зеленський здався Хутіну. Державну структуру водного господарства відсторонено від управлінням Кримського каналу. Його передають Держриба, яка по вуха пов'язана з російськими структурами на Азовському морі. Питання про воду вирішено !?!? ...(с)
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23.04.2021 02:12 Ответить
тю... Ты ж за это голосовал, "зробив це разом"!
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23.04.2021 03:15 Ответить
я повторю еще раз для тупых любителей шоколадного масла - я за него никогда не голосовал.
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23.04.2021 13:36 Ответить
ага, рука сама дёрнулась, галочка поставилась. А то, что тут жопу на британский флаг разрывал и кричал "хуже ни будит" - это ничего не значит
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23.04.2021 17:37 Ответить
я для особо тупых повторяю - я не голосовал за Зе , и как и многие считал что хуже чем Пе - преза уже быть у нас не может.. но как оказалось - я ошибся..может !!!
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23.04.2021 19:22 Ответить
оце і всі аргументи? змінилось формальне керівництво кримським каналом? та навіть не змінилось, а ніби то зміниться колись у майбутньому...
слабенькі аргументи, рівня бабусь біля під'їзду
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23.04.2021 06:14 Ответить
Коли подадуть воду в Крим - відчуй цей рівень ганьби
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23.04.2021 07:34 Ответить
А коли не подадуть???
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23.04.2021 11:10 Ответить
Якої нафіг волі? Москальщина не починала війну,щоб просто її завершити.
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23.04.2021 02:24 Ответить
***** вложил в эту войну сотни лярдов баксов, чтобы просто ее закончить? Идиоты? Или притворяются???
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23.04.2021 03:05 Ответить
https://bykvu.com/ua/bukvy/zeporushennja-bukvi-zapustili-lichilnik-porushen-prezidenta-zelenskogo/ «ЗеПорушення»: «Букви» запустили лічильник порушень президента Зеленського
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23.04.2021 03:19 Ответить
http://www.radikal.ru Евросоюз разочарован "отсутствием политической воли для урегулирования ситуации на Донбассе" - Цензор.НЕТ 3844
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23.04.2021 04:20 Ответить
Евросоюз разочарован "отсутствием политической воли для урегулирования ситуации на Донбассе" - Цензор.НЕТ 3110
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23.04.2021 04:25 Ответить
Навіщо Росії якісь там перемовини? І з ким там реально про щось балакати? Не з кравчуком-дурником же насправді.
Росія свою справу зробила - більше пів мільйона жителів ЛДНР мають російські паспорти і паспортизація продовжується. І також вона своє слово сказала, що вразі силового вирішення питання - втрутиться по-справжньому.
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23.04.2021 04:52 Ответить
Та насрати на твою засрашку та її нікчемне "слово".
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23.04.2021 06:03 Ответить
Пройде год , или три и мы освободим захваченные территории .Дадут ответ по полной все обдроченцы. Мы очистим НАШУ землю от заселенной заразы. У тебя нет перспектив жизни. Завтра у тебя не будет.
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23.04.2021 07:44 Ответить
На біса вони здались щоб за них воювати а вони потім обирали бояк і мудачуків з рабіновичами.Позвали *****, хай з ****** і живуть.тримати кордони і вступати у НАТО та забути про совок.Вони навіть ті переселенці що приїхали в Україну тут знову мутять за совок ,а ми щось хочемо від тих що з кацапськими аусвайсами почути.
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23.04.2021 08:33 Ответить
А в ответ-"ихтамнет". Призывайте дальше.
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23.04.2021 06:01 Ответить
головна проблема в тому, що переважна більшість країн ЄС абсолютно впевнена, що путлера можна цивілізувати
вони ніяк не можуть повірити у абсолютну збоченність пітерського гипника карлика
і не тільки ЄС
і цк саме так
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23.04.2021 06:17 Ответить
Проблема не в ху_лі, а в раші. Цей мордор ніколи не буде цивілізацією.
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23.04.2021 06:57 Ответить
Є тварини які не піддаються дресурі. ***** з шоблою саме такі. Вольєр і тільки вольєр. Світовій спільноті це обійдеться дешевше ніж прибирати по всій Планеті їхнє гімно(тероризм)
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23.04.2021 10:33 Ответить
душат слёзы умиления какой прогресс уже не озабоены а разочарованы.... то есть дотогокак
были беззаботноочарованы........ а если без юмора то именно запад и вырастил это чудовище
отсутствием хотябы озабоченных разочарований за 2 чеченских карабах приднестровье за
убийства опозиционеров и расследователей за Грузию и совершенно логично всё пришло к
войне с Украиной да вот только вместо того что бы нести хоть какую то ответственность забот
ливые очаровашки перещитывают на тихаря пфенешки центики и шекели шоб не дай бог не
уменьшилось а 3/4 зебилоидов всё ждут когда напомаженные господа и дамы порешат на вы
соких уровнях и кабинетах............. ЗАБУДТЕ !!! у нас останется только то что мы сами сможем
зделать для себя.
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23.04.2021 06:35 Ответить
Евросоюз разочарован "отсутствием политической воли для урегулирования ситуации на Донбассе" - Цензор.НЕТ 1579
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23.04.2021 06:40 Ответить
якщо не фейе, то в Грузії вийшли ось такі монети

Евросоюз разочарован "отсутствием политической воли для урегулирования ситуации на Донбассе" - Цензор.НЕТ 9186
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23.04.2021 06:40 Ответить
зворотня сторона

Евросоюз разочарован "отсутствием политической воли для урегулирования ситуации на Донбассе" - Цензор.НЕТ 7197
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23.04.2021 06:42 Ответить
просто прикмета
застрелили президента ЧАД
Евросоюз разочарован "отсутствием политической воли для урегулирования ситуации на Донбассе" - Цензор.НЕТ 6453
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23.04.2021 06:51 Ответить
які КПП коли гинуть наші воїни ? закрити всі до повного припинення вогню !
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23.04.2021 06:52 Ответить
Итак, всё осталось как и ранее. Произошло некое сотрясение воздуха, от щелканья клавиатур, от заяв об озабоченности/беспокойства/разочарования... что там ещё? И всё. Тихо всё. Вчера в Запорожье побывал, был удивлен количеству плечевых проституток на въезде в город. У нас такое было, но с началом войны- исчезло, можэ они как раз в Запорожье переместились? В общем и целом: окопы- наше всьо, масочный режим соблюдаем и пытаемся выживать.
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23.04.2021 07:00 Ответить
Яка к чорту "ситуація" на Донбасі, гниди европейські? Є окупант і є окуповані території. Окупант повинен бути вигнаний за "порєбрік", а колаборанти засуджені. Українська влада має бути поновлена без жодних виключень. Ніяких виборів років двадцять п'ять - тільки призначена військово-цивільна адміністрація.
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23.04.2021 07:42 Ответить
Воля у них закончить появится ровно тогда, когда эта самая воля появится у ЕС. Пока запид будет жевать сопли в стремлении и рыбку съесть, и... так далее, у ваты будет только одна примерно из таких воль - че-нить отжать еще, кого-нить убить, на кого-то напасть или что-то взломать. Все закономерно, вата наших глубокоозабоченных партнеров прекрасно знает как облупленых и знает четко что от них ожидать.
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23.04.2021 07:48 Ответить
Євросоюз погано уявляє наслідки прямого спілкування своєї економіки з російською армією.Загодовані гуси вбачають у вовкулаці цікавого і адекватного співрозмовника,чекаючи від нього волі до вегетаріанства.....
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23.04.2021 08:15 Ответить
Вони це розуміють прекрасно, але вдіяти нічого не можуть. Бо ватне болото їх вже засосало. "Мышки плакали и кололись, но продолжали жрать кактус"...
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23.04.2021 08:24 Ответить
История доказывает, что российская "церковь" - это чужеродное тело в Православии, она благословляет все убийства, грабежи, ложь и нарушает Божии заповеди. Надо вовремя это понять и уйти из этой "церкви", спасти свою душу.
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23.04.2021 08:29 Ответить
Вера, религия и церковь.
Любая церковь - паразит на душе веры и теле религии!
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23.04.2021 09:18 Ответить
Втім хоч якийсь прогрес є, звинувачують тільки одну Росію.
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23.04.2021 09:23 Ответить
это и есть успех в нашей внешней политике
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23.04.2021 09:45 Ответить
Якби ж то.
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23.04.2021 10:06 Ответить
А Еврасайуз не разочарован, случайно, отсутствием политической воли для урегулирования ситуации на Добассе у самого Еврасайуза, не ???
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23.04.2021 10:42 Ответить
 
 