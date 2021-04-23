Евросоюз разочарован "отсутствием политической воли для урегулирования ситуации на Донбассе"

Европейский Союз разочарован отсутствием у России политической воли относительно прогресса на переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины и нежеланием восстановить обязательства о прекращении огня.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении ЕС, произнесенном во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 22 апреля.

"Мы сожалеем, что отсутствие политической воли у одного из участников (Трехсторонней контактной группы - ред.) продолжает препятствовать любым значимым обсуждениям. Огорчает то, что Россия отказывается принимать искреннее участие в обсуждении о возобновлении обязательств по прекращению огня, и, несмотря на готовность, которую неоднократно демонстрировала Украина, до сих пор нет согласия о введении новых участков разведения, 19 новых зон разминирования или по полноценной работы КПВВ в Золотом и Счастье", — говорится в заявлении.

В Евросоюзе призвали Россию "взять на себя свою ответственность как учстника ТКГ и стороны Минских договоренностей, как и обязательства в рамках "нормандской четверки" и выполнять положения, по которым она обязалась".

Кроме того, Европейский Союз осудил все попытки навязать российские законы и нормы населению временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.