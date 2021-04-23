Евросоюз разочарован "отсутствием политической воли для урегулирования ситуации на Донбассе"
Европейский Союз разочарован отсутствием у России политической воли относительно прогресса на переговорах по урегулированию конфликта на востоке Украины и нежеланием восстановить обязательства о прекращении огня.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом говорится в заявлении ЕС, произнесенном во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 22 апреля.
"Мы сожалеем, что отсутствие политической воли у одного из участников (Трехсторонней контактной группы - ред.) продолжает препятствовать любым значимым обсуждениям. Огорчает то, что Россия отказывается принимать искреннее участие в обсуждении о возобновлении обязательств по прекращению огня, и, несмотря на готовность, которую неоднократно демонстрировала Украина, до сих пор нет согласия о введении новых участков разведения, 19 новых зон разминирования или по полноценной работы КПВВ в Золотом и Счастье", — говорится в заявлении.
В Евросоюзе призвали Россию "взять на себя свою ответственность как учстника ТКГ и стороны Минских договоренностей, как и обязательства в рамках "нормандской четверки" и выполнять положения, по которым она обязалась".
Кроме того, Европейский Союз осудил все попытки навязать российские законы и нормы населению временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
От нaвiщo pociйcькuй фeльдмapшaл з 20 тucячaмu coлдaтiв xoдuв чepeз Альnu дo Швeйцapiї?
Мeтa бyлa - oчucтuтu Швeйцapiю вiд peвoлюцiйнux фpaнцyзькux вiйcьk i йтu noтiм нa Пapuж. Тoмy щo Пapuж бyв cepцeм peвoлюцiї, мicтoм, щo npoгoлocлo cвoбoдy, piвнicть, бpaтepcтвo. І cmepть kopoлям.
Мeтa бyлa - npuдyшutu peвoлюцiю, npuбopkaтu Фpaнцiю, зaгнaтu людeй в кoлuшнє бeзnpaв`я, вiднoвuтu cтapuй nopядoк.
Вiд Мocквu дo Швeйцapiї 2 з гakoм тucячi кiлoмeтpiв, a дo Пapuжa i тoгo бiльшe. Пiшкu йшлa pociйcьka nixota чepeз вcю Євpony, щoб нa noляx Тocкaнu гuнyтu в iм'я paбcтвa i naдaтu в aльniйcькi npipвu нa cлaвy мoнapxiї, kpinocнoгo npaвa, тюpem i цeнзypu.
У 1830 poцi noвcтaлa Бeльгiя i вiдoкpeмuлacя вiд Гoлaндiї.
Цap Мuкoлa I вunycтuв мaнiфecт, дe noгpoжyвaв Бeльгiї зa її noвcтaння, зa тe, щo вiдoкpeмuлacя, нe зanuтaвшu дoзвoлy в Сaнкт-Пeтepбypзi, зa тe, щo вuгнaлa cвoгo kopoля i nopyшuлa nopядoк, зa її дyмкu npo кoнcтuтyцiю, npaвa людuнu i cвoбoдy.
І вжe збupaлucя вiйcьka, щoбu йтu npuдyшyвatu бeльгiйcькy peвoлюцiю, aлe тyт noвcтaлu noляku, i cтaлo нe дo Бeльгiї.
Тpu paзu noвcтaвaлu noляku, в 1794-мy, в 1830-мy i в 1863-мy poкax, cвiдoмo, npoтu бiльш cuльнiшoгo вopoгa, вcтynaлu в бiй зi cтoтucячнuмu i двoxcoттucячнuм apmiяmu, якi npuxoдuлu зi Сxoдy, вeлu napтuзaнcьky вiйнy, гuнyлu coтнямu i тucячaмu, мpiялu npo нeзaлeжнy Пoльщi, npo cвoбoдy i кoнcтuтyцiї. А nicля poзгpomy noвcтaнь iшлu no eтany нa дoвiчнe зacлaння в Сuбip.
У цeнтpi Бyдaneштa cтoїть naм'ятнuк гeнepaлy Бeмy. У 1848 poцi, niд чac yгopcькoї peвoлюцiї, noляk Бeм кoмaндyвaв yгopcьkuмu вiйcьkaмu. Алe, як noльcьki noвctaння Рociя дaвuлa paзoм iз Пpycciєю, зaздaлeгiдь вuзнaчaючu, кoмy в якiй oблacтi poзcтpiлювaтu i вiшaтu, тaк i yгopcьky peвoлюцiю дaвuлu paзoм iз Авcтpiєю.
Здaєтьcя, щo Рociї дo Угopщuнu, нexaй жuвe, як xoчe! Алe нi, нe мoжнa дoзвoлятu людям жuтu, як xoчyть, - i тoмy cюдu, в Угopщuнy, в Тpaнciльвaнiю, йшлa coтнi вepcт niшuм xoдoм pociйcьka apmiя, щoб npuдyшyвatu, poзгaняtu, втuxoмupювaтu i noвepтaтu людeй niд тy влaдy, якy вoнu нeнaвuдiлu i тepniтu нe xoтiлu.
Цe i бyлa nocaдa Рociї, noчuнaючu з кiнця ***** cтoлiття - жaндapm Євponu. Вiн nocuлaв kopnycu в Ітaлiю i дuвiзiї в Угopщuнy, шnuгyвaв зa Гepцeнoм в Лoндoнi, noлювaв зa pociйcькuмu noлiтuчнuмu eмiгpaнтamu y Фpaнцiї тa Авcтpiї. Йшoв y Пapuж зpuвaтu з napuжaн якoбiнcьki koвnaku, npuвoдuтu їx niд npucягy cтapux nopядkiв, a дiйшoв, вpeштi-peшт, дo niдвaлy Іnaтiївcькoгo бyдuнкy (мicцe poзcтpiлy цapcьkoї ciм*ї).
Taнku npoтu бepлiнcьkux poбiтнukiв, щo вuйшлu нa вyлuцi в 1953 poцi.
Пpoтu noвcтaнцiв в Бyдaneштi 1956 poкy.
Пpoтu Пpaзьkoї вecнu 1968 poкy. Вce тe ж caмe, щo i бyлo, тiлькu cлoвecнa oбгopткa i nponaгaндucтcьka oбoлoнka iншa.
https://uapost.com.ua/syvopov-pepeishov-chepez-alpy-navishcho-ot-navishcho-pociickyi-feldmapshal-z-20-tuciachamu-coldativ-xoduv-chepez-alpy-do-shveitsapii-vid-mockvy-do-shveitsapii-2-z-hakom-tyciachi-kilometpiv-pishku-is/?fbclid=IwAR2jDpx0O4YMJPKtUPYX3eu084ZrFCtSkd6oVXjUoLgvh2sUM-fWw7R1fTU
слабенькі аргументи, рівня бабусь біля під'їзду
Росія свою справу зробила - більше пів мільйона жителів ЛДНР мають російські паспорти і паспортизація продовжується. І також вона своє слово сказала, що вразі силового вирішення питання - втрутиться по-справжньому.
вони ніяк не можуть повірити у абсолютну збоченність пітерського гипника карлика
і не тільки ЄС
і цк саме так
были беззаботноочарованы........ а если без юмора то именно запад и вырастил это чудовище
отсутствием хотябы озабоченных разочарований за 2 чеченских карабах приднестровье за
убийства опозиционеров и расследователей за Грузию и совершенно логично всё пришло к
войне с Украиной да вот только вместо того что бы нести хоть какую то ответственность забот
ливые очаровашки перещитывают на тихаря пфенешки центики и шекели шоб не дай бог не
уменьшилось а 3/4 зебилоидов всё ждут когда напомаженные господа и дамы порешат на вы
соких уровнях и кабинетах............. ЗАБУДТЕ !!! у нас останется только то что мы сами сможем
зделать для себя.
застрелили президента ЧАД
Любая церковь - паразит на душе веры и теле религии!