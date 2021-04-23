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Євросоюз розчарований "відсутністю політичної волі для врегулювання ситуації на Донбасі"

Європейський Союз розчарований відсутністю в Росії політичної волі щодо прогресу на переговорах з урегулювання конфлікту на сході України і небажанням відновити зобов'язання про припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві ЄС, виголошеній під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 22 квітня.

"Ми шкодуємо, що відсутність політичної волі в одного з учасників (Тристоронньої контактної групи. – Ред.) продовжує перешкоджати будь-яким значущим обговоренням. Розчаровує те, що Росія відмовляється брати щиру участь в обговоренні щодо поновлення зобов'язань з припинення вогню, і що, попри готовність, яку неодноразово демонструвала Україна, досі немає згоди щодо запровадження нових ділянок розведення, 19 нових зон розмінування або щодо повноцінної роботи КПВВ у Золотому та Щасті", - йдеться в заяві.

У Євросоюзі закликали Росію "взяти на себе свою відповідальність як учасника ТКГ та сторони Мінських домовленостей, як і зобов'язання у межах "нормандської четвірки" та виконувати положення, щодо яких вона зобов’язалася".

Окрім того, Європейський Союз засудив усі спроби нав'язати російські закони та норми населенню тимчасово окупованого Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.

Автор: 

Донбас (22358) Євросоюз (13785)


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Топ коментарі
+36
У 1799 poцi Сyвopoв nepeйшoв чepeз Альпu. Нaвiщo?
От нaвiщo pociйcькuй фeльдмapшaл з 20 тucячaмu coлдaтiв xoдuв чepeз Альnu дo Швeйцapiї?
Мeтa бyлa - oчucтuтu Швeйцapiю вiд peвoлюцiйнux фpaнцyзькux вiйcьk i йтu noтiм нa Пapuж. Тoмy щo Пapuж бyв cepцeм peвoлюцiї, мicтoм, щo npoгoлocлo cвoбoдy, piвнicть, бpaтepcтвo. І cmepть kopoлям.
Мeтa бyлa - npuдyшutu peвoлюцiю, npuбopkaтu Фpaнцiю, зaгнaтu людeй в кoлuшнє бeзnpaв`я, вiднoвuтu cтapuй nopядoк.
Вiд Мocквu дo Швeйцapiї 2 з гakoм тucячi кiлoмeтpiв, a дo Пapuжa i тoгo бiльшe. Пiшкu йшлa pociйcьka nixota чepeз вcю Євpony, щoб нa noляx Тocкaнu гuнyтu в iм'я paбcтвa i naдaтu в aльniйcькi npipвu нa cлaвy мoнapxiї, kpinocнoгo npaвa, тюpem i цeнзypu.

У 1830 poцi noвcтaлa Бeльгiя i вiдoкpeмuлacя вiд Гoлaндiї.
Цap Мuкoлa I вunycтuв мaнiфecт, дe noгpoжyвaв Бeльгiї зa її noвcтaння, зa тe, щo вiдoкpeмuлacя, нe зanuтaвшu дoзвoлy в Сaнкт-Пeтepбypзi, зa тe, щo вuгнaлa cвoгo kopoля i nopyшuлa nopядoк, зa її дyмкu npo кoнcтuтyцiю, npaвa людuнu i cвoбoдy.
І вжe збupaлucя вiйcьka, щoбu йтu npuдyшyвatu бeльгiйcькy peвoлюцiю, aлe тyт noвcтaлu noляku, i cтaлo нe дo Бeльгiї.

Тpu paзu noвcтaвaлu noляku, в 1794-мy, в 1830-мy i в 1863-мy poкax, cвiдoмo, npoтu бiльш cuльнiшoгo вopoгa, вcтynaлu в бiй зi cтoтucячнuмu i двoxcoттucячнuм apmiяmu, якi npuxoдuлu зi Сxoдy, вeлu napтuзaнcьky вiйнy, гuнyлu coтнямu i тucячaмu, мpiялu npo нeзaлeжнy Пoльщi, npo cвoбoдy i кoнcтuтyцiї. А nicля poзгpomy noвcтaнь iшлu no eтany нa дoвiчнe зacлaння в Сuбip.

У цeнтpi Бyдaneштa cтoїть naм'ятнuк гeнepaлy Бeмy. У 1848 poцi, niд чac yгopcькoї peвoлюцiї, noляk Бeм кoмaндyвaв yгopcьkuмu вiйcьkaмu. Алe, як noльcьki noвctaння Рociя дaвuлa paзoм iз Пpycciєю, зaздaлeгiдь вuзнaчaючu, кoмy в якiй oблacтi poзcтpiлювaтu i вiшaтu, тaк i yгopcьky peвoлюцiю дaвuлu paзoм iз Авcтpiєю.
Здaєтьcя, щo Рociї дo Угopщuнu, нexaй жuвe, як xoчe! Алe нi, нe мoжнa дoзвoлятu людям жuтu, як xoчyть, - i тoмy cюдu, в Угopщuнy, в Тpaнciльвaнiю, йшлa coтнi вepcт niшuм xoдoм pociйcьka apmiя, щoб npuдyшyвatu, poзгaняtu, втuxoмupювaтu i noвepтaтu людeй niд тy влaдy, якy вoнu нeнaвuдiлu i тepniтu нe xoтiлu.
Цe i бyлa nocaдa Рociї, noчuнaючu з кiнця ***** cтoлiття - жaндapm Євponu. Вiн nocuлaв kopnycu в Ітaлiю i дuвiзiї в Угopщuнy, шnuгyвaв зa Гepцeнoм в Лoндoнi, noлювaв зa pociйcькuмu noлiтuчнuмu eмiгpaнтamu y Фpaнцiї тa Авcтpiї. Йшoв y Пapuж зpuвaтu з napuжaн якoбiнcьki koвnaku, npuвoдuтu їx niд npucягy cтapux nopядkiв, a дiйшoв, вpeштi-peшт, дo niдвaлy Іnaтiївcькoгo бyдuнкy (мicцe poзcтpiлy цapcьkoї ciм*ї).

Taнku npoтu бepлiнcьkux poбiтнukiв, щo вuйшлu нa вyлuцi в 1953 poцi.
Пpoтu noвcтaнцiв в Бyдaneштi 1956 poкy.
Пpoтu Пpaзьkoї вecнu 1968 poкy. Вce тe ж caмe, щo i бyлo, тiлькu cлoвecнa oбгopткa i nponaгaндucтcьka oбoлoнka iншa.

https://uapost.com.ua/syvopov-pepeishov-chepez-alpy-navishcho-ot-navishcho-pociickyi-feldmapshal-z-20-tuciachamu-coldativ-xoduv-chepez-alpy-do-shveitsapii-vid-mockvy-do-shveitsapii-2-z-hakom-tyciachi-kilometpiv-pishku-is/?fbclid=IwAR2jDpx0O4YMJPKtUPYX3eu084ZrFCtSkd6oVXjUoLgvh2sUM-fWw7R1fTU
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23.04.2021 02:01 Відповісти
+8
Якої нафіг волі? Москальщина не починала війну,щоб просто її завершити.
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23.04.2021 02:24 Відповісти
+7
тю... Ты ж за это голосовал, "зробив це разом"!
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23.04.2021 03:15 Відповісти
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У 1799 poцi Сyвopoв nepeйшoв чepeз Альпu. Нaвiщo?
От нaвiщo pociйcькuй фeльдмapшaл з 20 тucячaмu coлдaтiв xoдuв чepeз Альnu дo Швeйцapiї?
Мeтa бyлa - oчucтuтu Швeйцapiю вiд peвoлюцiйнux фpaнцyзькux вiйcьk i йтu noтiм нa Пapuж. Тoмy щo Пapuж бyв cepцeм peвoлюцiї, мicтoм, щo npoгoлocлo cвoбoдy, piвнicть, бpaтepcтвo. І cmepть kopoлям.
Мeтa бyлa - npuдyшutu peвoлюцiю, npuбopkaтu Фpaнцiю, зaгнaтu людeй в кoлuшнє бeзnpaв`я, вiднoвuтu cтapuй nopядoк.
Вiд Мocквu дo Швeйцapiї 2 з гakoм тucячi кiлoмeтpiв, a дo Пapuжa i тoгo бiльшe. Пiшкu йшлa pociйcьka nixota чepeз вcю Євpony, щoб нa noляx Тocкaнu гuнyтu в iм'я paбcтвa i naдaтu в aльniйcькi npipвu нa cлaвy мoнapxiї, kpinocнoгo npaвa, тюpem i цeнзypu.

У 1830 poцi noвcтaлa Бeльгiя i вiдoкpeмuлacя вiд Гoлaндiї.
Цap Мuкoлa I вunycтuв мaнiфecт, дe noгpoжyвaв Бeльгiї зa її noвcтaння, зa тe, щo вiдoкpeмuлacя, нe зanuтaвшu дoзвoлy в Сaнкт-Пeтepбypзi, зa тe, щo вuгнaлa cвoгo kopoля i nopyшuлa nopядoк, зa її дyмкu npo кoнcтuтyцiю, npaвa людuнu i cвoбoдy.
І вжe збupaлucя вiйcьka, щoбu йтu npuдyшyвatu бeльгiйcькy peвoлюцiю, aлe тyт noвcтaлu noляku, i cтaлo нe дo Бeльгiї.

Тpu paзu noвcтaвaлu noляku, в 1794-мy, в 1830-мy i в 1863-мy poкax, cвiдoмo, npoтu бiльш cuльнiшoгo вopoгa, вcтynaлu в бiй зi cтoтucячнuмu i двoxcoттucячнuм apmiяmu, якi npuxoдuлu зi Сxoдy, вeлu napтuзaнcьky вiйнy, гuнyлu coтнямu i тucячaмu, мpiялu npo нeзaлeжнy Пoльщi, npo cвoбoдy i кoнcтuтyцiї. А nicля poзгpomy noвcтaнь iшлu no eтany нa дoвiчнe зacлaння в Сuбip.

У цeнтpi Бyдaneштa cтoїть naм'ятнuк гeнepaлy Бeмy. У 1848 poцi, niд чac yгopcькoї peвoлюцiї, noляk Бeм кoмaндyвaв yгopcьkuмu вiйcьkaмu. Алe, як noльcьki noвctaння Рociя дaвuлa paзoм iз Пpycciєю, зaздaлeгiдь вuзнaчaючu, кoмy в якiй oблacтi poзcтpiлювaтu i вiшaтu, тaк i yгopcьky peвoлюцiю дaвuлu paзoм iз Авcтpiєю.
Здaєтьcя, щo Рociї дo Угopщuнu, нexaй жuвe, як xoчe! Алe нi, нe мoжнa дoзвoлятu людям жuтu, як xoчyть, - i тoмy cюдu, в Угopщuнy, в Тpaнciльвaнiю, йшлa coтнi вepcт niшuм xoдoм pociйcьka apmiя, щoб npuдyшyвatu, poзгaняtu, втuxoмupювaтu i noвepтaтu людeй niд тy влaдy, якy вoнu нeнaвuдiлu i тepniтu нe xoтiлu.
Цe i бyлa nocaдa Рociї, noчuнaючu з кiнця ***** cтoлiття - жaндapm Євponu. Вiн nocuлaв kopnycu в Ітaлiю i дuвiзiї в Угopщuнy, шnuгyвaв зa Гepцeнoм в Лoндoнi, noлювaв зa pociйcькuмu noлiтuчнuмu eмiгpaнтamu y Фpaнцiї тa Авcтpiї. Йшoв y Пapuж зpuвaтu з napuжaн якoбiнcьki koвnaku, npuвoдuтu їx niд npucягy cтapux nopядkiв, a дiйшoв, вpeштi-peшт, дo niдвaлy Іnaтiївcькoгo бyдuнкy (мicцe poзcтpiлy цapcьkoї ciм*ї).

Taнku npoтu бepлiнcьkux poбiтнukiв, щo вuйшлu нa вyлuцi в 1953 poцi.
Пpoтu noвcтaнцiв в Бyдaneштi 1956 poкy.
Пpoтu Пpaзьkoї вecнu 1968 poкy. Вce тe ж caмe, щo i бyлo, тiлькu cлoвecнa oбгopткa i nponaгaндucтcьka oбoлoнka iншa.

https://uapost.com.ua/syvopov-pepeishov-chepez-alpy-navishcho-ot-navishcho-pociickyi-feldmapshal-z-20-tuciachamu-coldativ-xoduv-chepez-alpy-do-shveitsapii-vid-mockvy-do-shveitsapii-2-z-hakom-tyciachi-kilometpiv-pishku-is/?fbclid=IwAR2jDpx0O4YMJPKtUPYX3eu084ZrFCtSkd6oVXjUoLgvh2sUM-fWw7R1fTU
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23.04.2021 02:01 Відповісти
так і є. Це основний промисел мордвинів - надавати в аренду власне гарматне м'ясо для розбірок у Європі
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23.04.2021 07:32 Відповісти
А мы разочарованы, разочарованием Евросоюза......... бла бла бла бла бла
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23.04.2021 07:58 Відповісти
Зеленський здався Хутіну. Державну структуру водного господарства відсторонено від управлінням Кримського каналу. Його передають Держриба, яка по вуха пов'язана з російськими структурами на Азовському морі. Питання про воду вирішено !?!? ...(с)
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23.04.2021 02:12 Відповісти
тю... Ты ж за это голосовал, "зробив це разом"!
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23.04.2021 03:15 Відповісти
я повторю еще раз для тупых любителей шоколадного масла - я за него никогда не голосовал.
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23.04.2021 13:36 Відповісти
ага, рука сама дёрнулась, галочка поставилась. А то, что тут жопу на британский флаг разрывал и кричал "хуже ни будит" - это ничего не значит
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23.04.2021 17:37 Відповісти
я для особо тупых повторяю - я не голосовал за Зе , и как и многие считал что хуже чем Пе - преза уже быть у нас не может.. но как оказалось - я ошибся..может !!!
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23.04.2021 19:22 Відповісти
оце і всі аргументи? змінилось формальне керівництво кримським каналом? та навіть не змінилось, а ніби то зміниться колись у майбутньому...
слабенькі аргументи, рівня бабусь біля під'їзду
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23.04.2021 06:14 Відповісти
Коли подадуть воду в Крим - відчуй цей рівень ганьби
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23.04.2021 07:34 Відповісти
А коли не подадуть???
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23.04.2021 11:10 Відповісти
Якої нафіг волі? Москальщина не починала війну,щоб просто її завершити.
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23.04.2021 02:24 Відповісти
***** вложил в эту войну сотни лярдов баксов, чтобы просто ее закончить? Идиоты? Или притворяются???
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23.04.2021 03:05 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/zeporushennja-bukvi-zapustili-lichilnik-porushen-prezidenta-zelenskogo/ «ЗеПорушення»: «Букви» запустили лічильник порушень президента Зеленського
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23.04.2021 03:19 Відповісти
http://www.radikal.ru Евросоюз разочарован "отсутствием политической воли для урегулирования ситуации на Донбассе" - Цензор.НЕТ 3844
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23.04.2021 04:20 Відповісти
Евросоюз разочарован "отсутствием политической воли для урегулирования ситуации на Донбассе" - Цензор.НЕТ 3110
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23.04.2021 04:25 Відповісти
Навіщо Росії якісь там перемовини? І з ким там реально про щось балакати? Не з кравчуком-дурником же насправді.
Росія свою справу зробила - більше пів мільйона жителів ЛДНР мають російські паспорти і паспортизація продовжується. І також вона своє слово сказала, що вразі силового вирішення питання - втрутиться по-справжньому.
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23.04.2021 04:52 Відповісти
Та насрати на твою засрашку та її нікчемне "слово".
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23.04.2021 06:03 Відповісти
Пройде год , или три и мы освободим захваченные территории .Дадут ответ по полной все обдроченцы. Мы очистим НАШУ землю от заселенной заразы. У тебя нет перспектив жизни. Завтра у тебя не будет.
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23.04.2021 07:44 Відповісти
На біса вони здались щоб за них воювати а вони потім обирали бояк і мудачуків з рабіновичами.Позвали *****, хай з ****** і живуть.тримати кордони і вступати у НАТО та забути про совок.Вони навіть ті переселенці що приїхали в Україну тут знову мутять за совок ,а ми щось хочемо від тих що з кацапськими аусвайсами почути.
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23.04.2021 08:33 Відповісти
А в ответ-"ихтамнет". Призывайте дальше.
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23.04.2021 06:01 Відповісти
головна проблема в тому, що переважна більшість країн ЄС абсолютно впевнена, що путлера можна цивілізувати
вони ніяк не можуть повірити у абсолютну збоченність пітерського гипника карлика
і не тільки ЄС
і цк саме так
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23.04.2021 06:17 Відповісти
Проблема не в ху_лі, а в раші. Цей мордор ніколи не буде цивілізацією.
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23.04.2021 06:57 Відповісти
Є тварини які не піддаються дресурі. ***** з шоблою саме такі. Вольєр і тільки вольєр. Світовій спільноті це обійдеться дешевше ніж прибирати по всій Планеті їхнє гімно(тероризм)
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23.04.2021 10:33 Відповісти
душат слёзы умиления какой прогресс уже не озабоены а разочарованы.... то есть дотогокак
были беззаботноочарованы........ а если без юмора то именно запад и вырастил это чудовище
отсутствием хотябы озабоченных разочарований за 2 чеченских карабах приднестровье за
убийства опозиционеров и расследователей за Грузию и совершенно логично всё пришло к
войне с Украиной да вот только вместо того что бы нести хоть какую то ответственность забот
ливые очаровашки перещитывают на тихаря пфенешки центики и шекели шоб не дай бог не
уменьшилось а 3/4 зебилоидов всё ждут когда напомаженные господа и дамы порешат на вы
соких уровнях и кабинетах............. ЗАБУДТЕ !!! у нас останется только то что мы сами сможем
зделать для себя.
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23.04.2021 06:35 Відповісти
Евросоюз разочарован "отсутствием политической воли для урегулирования ситуации на Донбассе" - Цензор.НЕТ 1579
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23.04.2021 06:40 Відповісти
якщо не фейе, то в Грузії вийшли ось такі монети

Евросоюз разочарован "отсутствием политической воли для урегулирования ситуации на Донбассе" - Цензор.НЕТ 9186
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23.04.2021 06:40 Відповісти
зворотня сторона

Евросоюз разочарован "отсутствием политической воли для урегулирования ситуации на Донбассе" - Цензор.НЕТ 7197
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23.04.2021 06:42 Відповісти
просто прикмета
застрелили президента ЧАД
Евросоюз разочарован "отсутствием политической воли для урегулирования ситуации на Донбассе" - Цензор.НЕТ 6453
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23.04.2021 06:51 Відповісти
які КПП коли гинуть наші воїни ? закрити всі до повного припинення вогню !
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23.04.2021 06:52 Відповісти
Итак, всё осталось как и ранее. Произошло некое сотрясение воздуха, от щелканья клавиатур, от заяв об озабоченности/беспокойства/разочарования... что там ещё? И всё. Тихо всё. Вчера в Запорожье побывал, был удивлен количеству плечевых проституток на въезде в город. У нас такое было, но с началом войны- исчезло, можэ они как раз в Запорожье переместились? В общем и целом: окопы- наше всьо, масочный режим соблюдаем и пытаемся выживать.
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23.04.2021 07:00 Відповісти
Яка к чорту "ситуація" на Донбасі, гниди европейські? Є окупант і є окуповані території. Окупант повинен бути вигнаний за "порєбрік", а колаборанти засуджені. Українська влада має бути поновлена без жодних виключень. Ніяких виборів років двадцять п'ять - тільки призначена військово-цивільна адміністрація.
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23.04.2021 07:42 Відповісти
Воля у них закончить появится ровно тогда, когда эта самая воля появится у ЕС. Пока запид будет жевать сопли в стремлении и рыбку съесть, и... так далее, у ваты будет только одна примерно из таких воль - че-нить отжать еще, кого-нить убить, на кого-то напасть или что-то взломать. Все закономерно, вата наших глубокоозабоченных партнеров прекрасно знает как облупленых и знает четко что от них ожидать.
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23.04.2021 07:48 Відповісти
Євросоюз погано уявляє наслідки прямого спілкування своєї економіки з російською армією.Загодовані гуси вбачають у вовкулаці цікавого і адекватного співрозмовника,чекаючи від нього волі до вегетаріанства.....
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23.04.2021 08:15 Відповісти
Вони це розуміють прекрасно, але вдіяти нічого не можуть. Бо ватне болото їх вже засосало. "Мышки плакали и кололись, но продолжали жрать кактус"...
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23.04.2021 08:24 Відповісти
История доказывает, что российская "церковь" - это чужеродное тело в Православии, она благословляет все убийства, грабежи, ложь и нарушает Божии заповеди. Надо вовремя это понять и уйти из этой "церкви", спасти свою душу.
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23.04.2021 08:29 Відповісти
Вера, религия и церковь.
Любая церковь - паразит на душе веры и теле религии!
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23.04.2021 09:18 Відповісти
Втім хоч якийсь прогрес є, звинувачують тільки одну Росію.
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23.04.2021 09:23 Відповісти
это и есть успех в нашей внешней политике
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23.04.2021 09:45 Відповісти
Якби ж то.
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23.04.2021 10:06 Відповісти
А Еврасайуз не разочарован, случайно, отсутствием политической воли для урегулирования ситуации на Добассе у самого Еврасайуза, не ???
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23.04.2021 10:42 Відповісти
 
 