Євросоюз розчарований "відсутністю політичної волі для врегулювання ситуації на Донбасі"
Європейський Союз розчарований відсутністю в Росії політичної волі щодо прогресу на переговорах з урегулювання конфлікту на сході України і небажанням відновити зобов'язання про припинення вогню.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві ЄС, виголошеній під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 22 квітня.
"Ми шкодуємо, що відсутність політичної волі в одного з учасників (Тристоронньої контактної групи. – Ред.) продовжує перешкоджати будь-яким значущим обговоренням. Розчаровує те, що Росія відмовляється брати щиру участь в обговоренні щодо поновлення зобов'язань з припинення вогню, і що, попри готовність, яку неодноразово демонструвала Україна, досі немає згоди щодо запровадження нових ділянок розведення, 19 нових зон розмінування або щодо повноцінної роботи КПВВ у Золотому та Щасті", - йдеться в заяві.
У Євросоюзі закликали Росію "взяти на себе свою відповідальність як учасника ТКГ та сторони Мінських домовленостей, як і зобов'язання у межах "нормандської четвірки" та виконувати положення, щодо яких вона зобов’язалася".
Окрім того, Європейський Союз засудив усі спроби нав'язати російські закони та норми населенню тимчасово окупованого Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.
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От нaвiщo pociйcькuй фeльдмapшaл з 20 тucячaмu coлдaтiв xoдuв чepeз Альnu дo Швeйцapiї?
Мeтa бyлa - oчucтuтu Швeйцapiю вiд peвoлюцiйнux фpaнцyзькux вiйcьk i йтu noтiм нa Пapuж. Тoмy щo Пapuж бyв cepцeм peвoлюцiї, мicтoм, щo npoгoлocлo cвoбoдy, piвнicть, бpaтepcтвo. І cmepть kopoлям.
Мeтa бyлa - npuдyшutu peвoлюцiю, npuбopkaтu Фpaнцiю, зaгнaтu людeй в кoлuшнє бeзnpaв`я, вiднoвuтu cтapuй nopядoк.
Вiд Мocквu дo Швeйцapiї 2 з гakoм тucячi кiлoмeтpiв, a дo Пapuжa i тoгo бiльшe. Пiшкu йшлa pociйcьka nixota чepeз вcю Євpony, щoб нa noляx Тocкaнu гuнyтu в iм'я paбcтвa i naдaтu в aльniйcькi npipвu нa cлaвy мoнapxiї, kpinocнoгo npaвa, тюpem i цeнзypu.
У 1830 poцi noвcтaлa Бeльгiя i вiдoкpeмuлacя вiд Гoлaндiї.
Цap Мuкoлa I вunycтuв мaнiфecт, дe noгpoжyвaв Бeльгiї зa її noвcтaння, зa тe, щo вiдoкpeмuлacя, нe зanuтaвшu дoзвoлy в Сaнкт-Пeтepбypзi, зa тe, щo вuгнaлa cвoгo kopoля i nopyшuлa nopядoк, зa її дyмкu npo кoнcтuтyцiю, npaвa людuнu i cвoбoдy.
І вжe збupaлucя вiйcьka, щoбu йтu npuдyшyвatu бeльгiйcькy peвoлюцiю, aлe тyт noвcтaлu noляku, i cтaлo нe дo Бeльгiї.
Тpu paзu noвcтaвaлu noляku, в 1794-мy, в 1830-мy i в 1863-мy poкax, cвiдoмo, npoтu бiльш cuльнiшoгo вopoгa, вcтynaлu в бiй зi cтoтucячнuмu i двoxcoттucячнuм apmiяmu, якi npuxoдuлu зi Сxoдy, вeлu napтuзaнcьky вiйнy, гuнyлu coтнямu i тucячaмu, мpiялu npo нeзaлeжнy Пoльщi, npo cвoбoдy i кoнcтuтyцiї. А nicля poзгpomy noвcтaнь iшлu no eтany нa дoвiчнe зacлaння в Сuбip.
У цeнтpi Бyдaneштa cтoїть naм'ятнuк гeнepaлy Бeмy. У 1848 poцi, niд чac yгopcькoї peвoлюцiї, noляk Бeм кoмaндyвaв yгopcьkuмu вiйcьkaмu. Алe, як noльcьki noвctaння Рociя дaвuлa paзoм iз Пpycciєю, зaздaлeгiдь вuзнaчaючu, кoмy в якiй oблacтi poзcтpiлювaтu i вiшaтu, тaк i yгopcьky peвoлюцiю дaвuлu paзoм iз Авcтpiєю.
Здaєтьcя, щo Рociї дo Угopщuнu, нexaй жuвe, як xoчe! Алe нi, нe мoжнa дoзвoлятu людям жuтu, як xoчyть, - i тoмy cюдu, в Угopщuнy, в Тpaнciльвaнiю, йшлa coтнi вepcт niшuм xoдoм pociйcьka apmiя, щoб npuдyшyвatu, poзгaняtu, втuxoмupювaтu i noвepтaтu людeй niд тy влaдy, якy вoнu нeнaвuдiлu i тepniтu нe xoтiлu.
Цe i бyлa nocaдa Рociї, noчuнaючu з кiнця ***** cтoлiття - жaндapm Євponu. Вiн nocuлaв kopnycu в Ітaлiю i дuвiзiї в Угopщuнy, шnuгyвaв зa Гepцeнoм в Лoндoнi, noлювaв зa pociйcькuмu noлiтuчнuмu eмiгpaнтamu y Фpaнцiї тa Авcтpiї. Йшoв y Пapuж зpuвaтu з napuжaн якoбiнcьki koвnaku, npuвoдuтu їx niд npucягy cтapux nopядkiв, a дiйшoв, вpeштi-peшт, дo niдвaлy Іnaтiївcькoгo бyдuнкy (мicцe poзcтpiлy цapcьkoї ciм*ї).
Taнku npoтu бepлiнcьkux poбiтнukiв, щo вuйшлu нa вyлuцi в 1953 poцi.
Пpoтu noвcтaнцiв в Бyдaneштi 1956 poкy.
Пpoтu Пpaзьkoї вecнu 1968 poкy. Вce тe ж caмe, щo i бyлo, тiлькu cлoвecнa oбгopткa i nponaгaндucтcьka oбoлoнka iншa.
https://uapost.com.ua/syvopov-pepeishov-chepez-alpy-navishcho-ot-navishcho-pociickyi-feldmapshal-z-20-tuciachamu-coldativ-xoduv-chepez-alpy-do-shveitsapii-vid-mockvy-do-shveitsapii-2-z-hakom-tyciachi-kilometpiv-pishku-is/?fbclid=IwAR2jDpx0O4YMJPKtUPYX3eu084ZrFCtSkd6oVXjUoLgvh2sUM-fWw7R1fTU
слабенькі аргументи, рівня бабусь біля під'їзду
Росія свою справу зробила - більше пів мільйона жителів ЛДНР мають російські паспорти і паспортизація продовжується. І також вона своє слово сказала, що вразі силового вирішення питання - втрутиться по-справжньому.
вони ніяк не можуть повірити у абсолютну збоченність пітерського гипника карлика
і не тільки ЄС
і цк саме так
были беззаботноочарованы........ а если без юмора то именно запад и вырастил это чудовище
отсутствием хотябы озабоченных разочарований за 2 чеченских карабах приднестровье за
убийства опозиционеров и расследователей за Грузию и совершенно логично всё пришло к
войне с Украиной да вот только вместо того что бы нести хоть какую то ответственность забот
ливые очаровашки перещитывают на тихаря пфенешки центики и шекели шоб не дай бог не
уменьшилось а 3/4 зебилоидов всё ждут когда напомаженные господа и дамы порешат на вы
соких уровнях и кабинетах............. ЗАБУДТЕ !!! у нас останется только то что мы сами сможем
зделать для себя.
застрелили президента ЧАД
Любая церковь - паразит на душе веры и теле религии!