Євросоюз розчарований "відсутністю політичної волі для врегулювання ситуації на Донбасі"

Європейський Союз розчарований відсутністю в Росії політичної волі щодо прогресу на переговорах з урегулювання конфлікту на сході України і небажанням відновити зобов'язання про припинення вогню.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це йдеться в заяві ЄС, виголошеній під час онлайн-засідання Постійної ради ОБСЄ у четвер, 22 квітня.

"Ми шкодуємо, що відсутність політичної волі в одного з учасників (Тристоронньої контактної групи. – Ред.) продовжує перешкоджати будь-яким значущим обговоренням. Розчаровує те, що Росія відмовляється брати щиру участь в обговоренні щодо поновлення зобов'язань з припинення вогню, і що, попри готовність, яку неодноразово демонструвала Україна, досі немає згоди щодо запровадження нових ділянок розведення, 19 нових зон розмінування або щодо повноцінної роботи КПВВ у Золотому та Щасті", - йдеться в заяві.

У Євросоюзі закликали Росію "взяти на себе свою відповідальність як учасника ТКГ та сторони Мінських домовленостей, як і зобов'язання у межах "нормандської четвірки" та виконувати положення, щодо яких вона зобов’язалася".

Окрім того, Європейський Союз засудив усі спроби нав'язати російські закони та норми населенню тимчасово окупованого Криму та окремих районів Донецької та Луганської областей.