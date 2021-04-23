В Житомирской области экс-чиновник с подрядчиком блокируют реализацию проектов регионального развития, - "Зеркало недели"

В Житомирской области бывший начальник Департамента дорожного строительства Житомирской ОГА Роман Крысюк вместе с аффилированными с ним подрядчиками через суды блокирует проекты регионального развития, в том числе объекты дорожного строительства общей протяженностью более 100 км.

Об этом сообщает издание Зеркало недели.

Как говорится в материале, Хозяйственный суд Житомирской области обязал департамент регионального развития ОГА по двум искам выплатить 40,7 млн грн недобросовестному подрядчику ООО "Житомирский автодор" за работы, якобы выполненные им в 2019-2020 годах. Параллельно проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц самого "Житомирского автодора" - по подозрению в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах в том же 2019 году. При этом компания получала крупные подряды, несмотря на результаты внутреннего аудита, по итогам которого была признана неблагонадежной.

Исками областную власть забрасывает еще один подрядчик - ПКФ "Урарту" (владельцем фирмы является Армен Сароян, а с 15 марта 2021 именно Роман Крысюк стал директором "Урарту". Кроме "Урарту", с уставным фондом 1000 гривен и отработки государственных денег на ремонте и строительстве дорог, Армен Сароян - известный владелец престижного Rolls-Royce стоимостью полмиллиона долларов). ПКФ "Урарту" тесно связана с ООО "Житомирский автодор". По данным издания, будучи директором Департамента дорожного строительства, именно Крысюк обеспечивал победы вышеупомянутых фирм в тендерах.

К примеру, в 2019 году, незадолго до увольнения Крысюка, ООО "Житомирский автодор" и ПКФ "Урарту" победили в тендере на годовое эксплуатационное содержание дорог области стоимостью 320 млн грн. Уже через месяц треть работ на бумаге "закрыли" актами о выполненных работах, хотя на балансе "Житомирского автодора" даже не было необходимой спецтехники. В действительности подрядчик "освоил" бюджет, так и не выполнив дорожные работы должным образом. Дороги разбиты: повторный ремонт будет снова финансировать областной бюджет.

"Указанные компании решили воспользоваться актами (о выполненных работах, - ред.) для судебных исков. Как результат, региональный суд стал на сторону истцов, а счета областной администрации были заблокированы. Параллельно с этим юристы "Урарту" смогли добиться через АМКУ возврата коррумпированных компаний в дорожные тендеры", - пишет издание.

13 апреля Верховный Суд поддержал ходатайство Житомирской ОГА и разблокировал счета Департамента регионального развития, который должен обеспечивать финансирование инфраструктурных проектов за счет средств ГФРР в текущем году на общую сумму свыше 180 млн грн. Как отмечает издание, если региональные суды Житомирщины и далее будут следовать "формальной логике", область может остаться без денег, и все проекты Госфонда регионального развития будут сорваны. "Житомирский кейс показательный для всей Украины - это подтверждение того, насколько долгосрочную опасность представляют коррупционные связи бизнеса и чиновников, когда даже фактическое отстранение не гарантирует справедливости", - говорится в материале.