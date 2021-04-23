У Житомирській області ексчиновник з підрядником блокують реалізацію проєктів регіонального розвитку, - "Дзеркало тижня"

У Житомирській області колишній начальник Департаменту дорожнього будівництва Житомирської ОДА Роман Крисюк разом з афілійованими з ним підрядниками через суди блокує проєкти регіонального розвитку, зокрема об'єкти дорожнього будівництва загальною протяжністю понад 100 км.

Про це повідомляє видання Дзеркало тижня.

Як ідеться в матеріалі, Господарський суд Житомирської області зобов'язав департамент регіонального розвитку ОДА за двома позовами виплатити 40,7 млн грн недобросовісному підряднику ТОВ "Житомирський автодор" за роботи, нібито виконані ним у 2019-2020 роках. Паралельно проводиться досудове розслідування щодо посадових осіб самого "Житомирського автодору" - за підозрою в розкраданні бюджетних коштів в особливо великих розмірах у тому ж 2019 році. При цьому компанія отримувала великі підряди, попри результати внутрішнього аудиту, за підсумками якого була визнана неблагонадійною.

Позовами обласну владу закидає ще один підрядник - ВКФ "Урарту" (власником фірми є Армен Сароян, а з 15 березня 2021 року саме Роман Крисюк став директором "Урарту". Крім "Урарту", зі статутним фондом 1000 гривень і відпрацювання державних грошей на ремонті і будівництві доріг, Армен Сароян - відомий власник престижного Rolls-Royce вартістю пів мільйона доларів). ВКФ "Урарту" тісно пов'язана з ТОВ "Житомирський автодор". За даними видання, будучи директором Департаменту дорожнього будівництва, саме Крисюк забезпечував перемоги вищезгаданих фірм у тендерах.

Наприклад, у 2019 році, незадовго до звільнення Крисюка, ТОВ "Житомирський автодор" і ВКФ "Урарту" перемогли в тендері на річне експлуатаційне утримання доріг області вартістю 320 млн грн. Уже через місяць третину робіт на папері "закрили" актами про виконані роботи, хоча на балансі "Житомирського автодору" навіть не було необхідної спецтехніки. Насправді підрядник "освоїв" бюджет, так і не виконавши дорожні роботи належним чином. Дороги розбиті: повторний ремонт знову фінансуватиме обласний бюджет.

"Зазначені компанії вирішили скористатися актами (про виконані роботи, - ред.) для судових позовів. Як результат, регіональний суд став на бік позивачів, а рахунки обласної адміністрації були заблоковані. Паралельно з цим юристи "Урарту" змогли домогтися через АМКУ повернення корумпованих компаній у дорожні тендери", - пише видання.

13 квітня Верховний Суд підтримав клопотання Житомирської ОДА і розблокував рахунки Департаменту регіонального розвитку, який має забезпечувати фінансування інфраструктурних проєктів за рахунок коштів ДФРР у поточному році на загальну суму понад 180 млн грн. Як зазначає видання, якщо регіональні суди Житомирщини і далі слідуватимуть "формальній логіці", область може залишитися без грошей, і всі проєкти Держфонду регіонального розвитку будуть зірвані. "Житомирський кейс показовий для всієї України - це підтвердження того, наскільки довгострокову небезпеку становлять корупційні зв'язки бізнесу та чиновників, коли навіть фактичне відсторонення не гарантує справедливості", - йдеться в матеріалі.