В ООО "Евротерминал" рассказали о социальных и благотворительных проектах компании

ООО "Евротерминал" уже несколько лет поддерживает знаковые мероприятия в Одессе, а также оказывает помощь социально незащищенным слоям населения.

ООО "Евротерминал" финансово и организационно поддерживает социально незащищенные семьи, участников Одесской Велосотки, музыкальный фестиваль "Золотые скрипки Одессы", образовательный онлайн-проект "Субботняя online STEM-школа", который был запущен совместно с Ришельевским лицеем.

Социальные инициативы ООО "Евротерминал"

С 2015 года "Евротерминал" сотрудничает с органами самоорганизации населения Хаджибеевского и Балтского районов. Компания взяла под опеку более 400 социально незащищенных семей, принимая непосредственное участие в решении бытовых и других проблем своих подшефных. Особенное внимание уделяется детям и пенсионерам.

Для своих маленьких подопечных сотрудники "Евротерминала" ежегодно организовывают театрализованные представления, раздачу подарков ко дню Святого Николая и Дню защиты детей. Прошлой весной в рамках карантинной акции "Оставайся дома" компания покупала и развозила продуктовые наборы пожилым людям и малообеспеченным семьям.

Одесская Велосотка

Последние четыре года "Евротерминал" выступает спонсором ежегодного Международного велоралли "100 километров по Поясу Славы за 10 часов". Выбор именно этого проекта для компании отнюдь не случаен.

Президент "Евротерминала" Павел Лисицин объясняет:

"Компания, будучи крупным транспортным узлом, обеспечивающим работу порта в Одессе, не может оставаться в стороне, когда речь идет об экологических проблемах региона".

Благодаря строительству накопительной площадки и грузового комплекса "Евротерминала" с улиц города удалось убрать поток большегрузных автомобилей, которые следовали в морской порт через исторический центр Одессы, ухудшая состояние воздуха и дорожного полотна. В январе "Евротерминал" воплотил в жизнь планы по строительству подъездных железнодорожных путей к порту, чтобы перенаправить автомобильные грузы на железную дорогу, так как данный вид транспорта является более чистым и экологичным.

Павел Лисицин отмечает:

"Поддерживая Велосотку, которая является знаковым мероприятием для местного велосообщества, мы стремимся показать наше приобщение к культуре велоспорта. Свой вклад в улучшение экологической ситуации может внести каждый. Помимо этого, ежегодный велопробег – это возможность отдать дань памяти героическому прошлому Одессы".

В 2021 году традиционное мероприятие, в котором участвуют сотни одесситов и гостей города, в связи с пандемией коронавируса пришлось перенести. Дата проведения велоралли, приуроченного ко Дню освобождения Одессы от фашистских захватчиков и проходящего обычно в апреле, была изменена на 25 сентября."

Мы надеемся, что осенью пробег все же состоится, – комментирует глава "Евротерминала". – И, возможно, именно пандемия даст многим шанс "открыть" для себя велосипед, как более экологичный и безопасный вид транспорта, являющийся альтернативой общественному и личному автомобильному транспорту".

Еще один важный для "Евротерминала" меценатский проект – субботняя онлайн STEM-школа, основанная в сотрудничестве с Ришельевским лицеем.

С февраля прошлого года на YouTube-канале "Richelieu lyceum" выходят научно-популярные лекции для школьников по классическим наукам. Также готовятся к публикации материалы по таким современным дисциплинам, как: программирование, нейробиология, кибербезопасность, сайтостроение, нейросети. На счету STEM-школы уже 17 мини-курсов и более 130 лекций.

"Евротерминал" взял на себя полное финансирование создания образовательного контента, закупил дополнительное оборудование для работы, обеспечил переезд в новую современную записывающую студию. К работе над проектом привлекли лекторов лучших одесских ВУЗов и специалистов IT-компаний из Великобритании, США, Сингапура.

"Цель проекта - развитие и популяризация современных технологий образования в Украине. Более 5 миллионов просмотров свидетельствуют об огромном интересе зрителей к такому формату подачи знаний. А значит, "Евротерминалу" уже удалось достичь задуманного", – отметил президент "Евротерминала" Павел Лисицин.

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