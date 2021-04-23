У ТОВ "Євротермінал" розповіли про соціальні та благодійні проєкти компанії

ТОВ "Євротермінал" вже кілька років підтримує знакові заходи в Одесі, а також надає допомогу соціально незахищеним верствам населення.

ТОВ "Євротермінал" фінансово й організаційно підтримує соціально незахищені сім'ї, учасників Одеської Велосотки, музичний фестиваль "Золоті скрипки Одеси", освітній онлайн-проєкт "Суботня online STEM-школа", який був запущений спільно з Рішельєвським ліцеєм.

Соціальні ініціативи ТОВ "Євротермінал"

Із 2015 року "Євротермінал" співпрацює з органами самоорганізації населення Хаджибейського та Балтського районів. Компанія взяла під опіку понад 400 соціально незахищених сімей, беручи безпосередню участь у вирішенні побутових та інших проблем своїх підшефних. Особлива увага приділяється дітям та пенсіонерам.

Для своїх маленьких підопічних співробітники "Євротермінал" щорічно організовують театралізовані вистави, роздачу подарунків до дня Святого Миколая та Дня захисту дітей. Минулої весни в межах карантинної акції "Залишайся вдома" компанія купувала і розвозила продуктові набори літнім людям і малозабезпеченим сім'ям.

Одеська Велосотка

Протягом останніх чотирьох років "Євротермінал" виступає спонсором щорічного Міжнародного велораллі "100 кілометрів по Поясу Слави за 10 годин". Вибір саме цього проєкту для компанії аж ніяк не випадковий.

Президент "Євротерміналу" Павло Лисицин пояснює:

"Компанія, будучи великим транспортним вузлом, що забезпечує роботу порту в Одесі, не може залишатися осторонь, коли йдеться про екологічні проблеми регіону".

Завдяки будівництву накопичувального майданчика і вантажного комплексу "Євротерміналу" з вулиць міста вдалося прибрати потік великовантажних автомобілів, які прямували в морський порт через історичний центр Одеси, погіршуючи стан повітря і дорожнього полотна. У січні "Євротермінал" втілив у життя плани з будівництва під'їзних залізничних колій до порту, щоб перенаправити автомобільні вантажі на залізницю, оскільки цей вид транспорту є більш чистим та екологічним.

Павло Лисицин зазначає:

"Підтримуючи Велосотку, яка є знаковим заходом для місцевої велоспільноти, ми прагнемо показати наше залучення до культури велоспорту. Свій внесок у покращення екологічної ситуації може зробити кожен. Крім цього, щорічний велопробіг - це можливість віддати данину пам'яті героїчному минулому Одеси".

У 2021 році традиційний захід, у якому беруть участь сотні одеситів і гостей міста, у зв'язку з пандемією коронавірусу довелося перенести. Дата проведення велораллі, приуроченого до Дня визволення Одеси від фашистських загарбників і проходить зазвичай у квітні, була змінена на 25 вересня".

Ми сподіваємося, що восени пробіг все ж відбудеться, - коментує глава "Євротерміналу". - І, можливо, саме пандемія дасть багатьом шанс "відкрити" для себе велосипед як більш екологічний і безпечний вид транспорту, який є альтернативою громадському і особистому автомобільному транспорту".

Ще один важливий для "Євротерміналу" меценатський проєкт - суботня онлайн STEM-школа, заснована у співпраці з Рішельєвським ліцеєм.

З лютого минулого року на YouTube-каналі "Richelieu lyceum" виходять науково-популярні лекції для школярів з класичних наук. Також готуються до публікації матеріали з таких сучасних дисциплін, як: програмування, нейробіологія, кібербезпека, сайтобудування, нейромережі. На рахунку STEM-школи вже 17 мінікурсів і понад 130 лекцій.

"Євротермінал" взяв на себе повне фінансування створення освітнього контенту, закупив додаткове обладнання для роботи, забезпечив переїзд у нову сучасну студію запису. До роботи над проєктом залучили лекторів найкращих одеських вишів і фахівців IT-компаній із Великої Британії, США, Сінгапуру.

"Мета проєкту - розвиток і популяризація сучасних технологій освіти в Україні. Понад 5 мільйонів переглядів свідчать про величезний інтерес глядачів до такого формату подачі знань. А значить, "Євротерміналу" вже вдалося досягти задуманого", - зазначив президент "Євротерміналу" Павло Лисицин.

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