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На Хортице проведут масштабную реконструкцию

На Хортице проведут масштабную реконструкцию

Горно-металлургическая компания Метинвест стала стратегическим партнером национального проекта трансформации острова Хортица.

23 апреля 2021 года в историко-культурном комплексе "Запорожская Сечь" состоялось подписание меморандума между Министерством культуры и информационной политики Украины, Запорожской областной государственной администрацией и комбинатом "Запорожсталь" Группы Метинвест.

Меморандум закрепил консолидацию усилий государства и бизнеса по комплексному восстановлению Хортицы. Первым шагом к масштабному возрождению Хортицы станет реконструкция Музея истории Запорожского казачества и Кургана единства на острове, которую планируют выполнить к 30-летию годовщины независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.

Генеральный директор "Запорожстали" Метинвеста Александр Мироненко напомнил, что строительство главного туристического "магнита" Хортицы - историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" - когда-то профинансировал и построил "Запорожсталь".

"Новый проект реконструкции - это новый этап сотрудничества бизнеса и государства. Мы чувствуем особую связь с главной дестинацией Запорожья и стремимся сделать ее еще более величественной, привлекательной и комфортной для миллионов украинцев и гостей города", - отметил он.

Сообщается, что проект реконструкции Национального заповедника "Хортица" представляет полное обновление острова с максимально бережной реконструкцией инфраструктуры, с сохранением природного баланса и биоценоза заповедника. Ключевая задача проекта - восстановить и реконструировать существующие объекты, полностью исключая новые застройки.

"Не сомневаюсь, что этот проект станет примером успешного государственно-частного партнерства. Уверен, что синергия работы власти, крупного бизнеса, привлечения общественности даст результат, которым мы будем гордиться. Но считаю, что ключевое понятие здесь - ответственность каждого из нас. Именно поэтому мы инициировали проведение в Запорожье дискуссионной платформы "Хортица: выдающаяся история - большое будущее". Нам очень важно услышать все мнения, понять их и учесть", - заявил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.

Напомним, в 2007 году "Запорожсталь" полностью профинансировал создание историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" на о. Хортица, который воссоздает образ казацкой столицы и атмосферу времён казачества и является единым собирательным образом всех существовавших в старину Сечей. Здесь собраны самые интересные элементы архитектуры, культуры, быта и жизни запорожских казаков. При этом "Запорожсталь" Метинвеста также финансировал создание военной пушкарни, экспозиций "Казацкий лагерь", "Времена казацкие – Сечи запорожские", реконструкцию музейных студий заповедника и подводные археологические экспедиции по подъему со дна реки Днепр артефактов для музея.




Автор: 

металлургия (449) Метинвест (186)


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Топ комментарии
+4
пока не решат вопрос с екологией - мало кто туда ездить будет, там тупо дышать изза ахметовских комбинатов нечем.
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23.04.2021 16:24 Ответить
+4
Под шумок земельки украдут долю немалую.
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23.04.2021 16:26 Ответить
+3
Екологія в Запоріжжі питання номер один.
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23.04.2021 16:27 Ответить
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На Хортиці проведуть масштабну реконструкцію - Цензор.НЕТ 1105
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23.04.2021 16:24 Ответить
пока не решат вопрос с екологией - мало кто туда ездить будет, там тупо дышать изза ахметовских комбинатов нечем.
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23.04.2021 16:24 Ответить
на парковке хортицы за полдня полумилиметровый слой черной пыли на капоте.
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23.04.2021 16:25 Ответить
Под шумок земельки украдут долю немалую.
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23.04.2021 16:26 Ответить
Екологія в Запоріжжі питання номер один.
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23.04.2021 16:27 Ответить
Буде пам'ятник кримським татарам на хортиці
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23.04.2021 16:50 Ответить
Єко-жадібність. Хроніка
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23.04.2021 21:29 Ответить
донецкая херабора террорестическая от них рак у людей изза дыма..донецкие твари захватили все
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23.04.2021 21:36 Ответить
музей был там классный, я его еще помню... потом по х ерили его, зато деревянных сарайцев настроили... и что там про Сечь написали? мне вот интересно, чей там ресторан Січ? один из самых элитных в Запорожье. сам 1 раз там всего был, давно очень. Остров Хортица... даже не знаю... ему не реконструкция нужна, а оставить его в покое: очистить Днепр от выбросов + воздух нормальный дать, а не постоянную кучу грязи в воздухе...
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23.04.2021 22:33 Ответить
Очень хорошая новость, еще хотел обратить внимание на проблему "Скифского стана", который заливает фекалиями. Уже есть и постановление Кабмина убрать отсюда полностью дырявые трубы полей фильтрации объединенной канализации Хортицы, но воз и ныне там
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23.04.2021 22:41 Ответить
Запоріжжя зовсім занедбали. Порівнюючи з Дніпром - це село.
Такий шикарний край для туристів....Дніпрові кручі, плавні, Хортиця...
Натомість димлять заводи, повно алкашні і наркоманів. І реально немає нормального місця для відпочинку. Чим привабити людей.
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24.04.2021 08:20 Ответить
 
 