На Хортице проведут масштабную реконструкцию
Горно-металлургическая компания Метинвест стала стратегическим партнером национального проекта трансформации острова Хортица.
23 апреля 2021 года в историко-культурном комплексе "Запорожская Сечь" состоялось подписание меморандума между Министерством культуры и информационной политики Украины, Запорожской областной государственной администрацией и комбинатом "Запорожсталь" Группы Метинвест.
Меморандум закрепил консолидацию усилий государства и бизнеса по комплексному восстановлению Хортицы. Первым шагом к масштабному возрождению Хортицы станет реконструкция Музея истории Запорожского казачества и Кургана единства на острове, которую планируют выполнить к 30-летию годовщины независимости Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Метинвеста.
Генеральный директор "Запорожстали" Метинвеста Александр Мироненко напомнил, что строительство главного туристического "магнита" Хортицы - историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" - когда-то профинансировал и построил "Запорожсталь".
"Новый проект реконструкции - это новый этап сотрудничества бизнеса и государства. Мы чувствуем особую связь с главной дестинацией Запорожья и стремимся сделать ее еще более величественной, привлекательной и комфортной для миллионов украинцев и гостей города", - отметил он.
Сообщается, что проект реконструкции Национального заповедника "Хортица" представляет полное обновление острова с максимально бережной реконструкцией инфраструктуры, с сохранением природного баланса и биоценоза заповедника. Ключевая задача проекта - восстановить и реконструировать существующие объекты, полностью исключая новые застройки.
"Не сомневаюсь, что этот проект станет примером успешного государственно-частного партнерства. Уверен, что синергия работы власти, крупного бизнеса, привлечения общественности даст результат, которым мы будем гордиться. Но считаю, что ключевое понятие здесь - ответственность каждого из нас. Именно поэтому мы инициировали проведение в Запорожье дискуссионной платформы "Хортица: выдающаяся история - большое будущее". Нам очень важно услышать все мнения, понять их и учесть", - заявил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.
Напомним, в 2007 году "Запорожсталь" полностью профинансировал создание историко-культурного комплекса "Запорожская Сечь" на о. Хортица, который воссоздает образ казацкой столицы и атмосферу времён казачества и является единым собирательным образом всех существовавших в старину Сечей. Здесь собраны самые интересные элементы архитектуры, культуры, быта и жизни запорожских казаков. При этом "Запорожсталь" Метинвеста также финансировал создание военной пушкарни, экспозиций "Казацкий лагерь", "Времена казацкие – Сечи запорожские", реконструкцию музейных студий заповедника и подводные археологические экспедиции по подъему со дна реки Днепр артефактов для музея.
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Такий шикарний край для туристів....Дніпрові кручі, плавні, Хортиця...
Натомість димлять заводи, повно алкашні і наркоманів. І реально немає нормального місця для відпочинку. Чим привабити людей.