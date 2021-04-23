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Новини
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На Хортиці проведуть масштабну реконструкцію

На Хортиці проведуть масштабну реконструкцію

Гірничо-металургійна компанія Метінвест стала стратегічним партнером національного проєкту трансформації острова Хортиця.


23 квітня 2021 року в історико-культурному комплексі "Запорізька Січ" відбулося підписання Меморандуму між Міністерством культури та інформаційної політики України, Запорізькою обласною державною адміністрацією та комбінатом "Запоріжсталь" Групи Метінвест.

Меморандум закріпив консолідацію зусиль держави і бізнесу з комплексного відновлення Хортиці. Першим кроком до масштабного відродження Хортиці стане реконструкція Музею історії запорізького козацтва та кургану єдності на острові, яку планують виконати до 30-річчя річниці Незалежності України.

Про це повідомляє пресслужба Метінвесту.

Генеральний директор Запоріжсталі Метінвесту Олександр Мироненко нагадав, що будівництво головного туристичного "магніту" Хортиці - історико-культурного комплексу "Запорізька Січ" - колись профінансував і побудував "Запоріжсталь".

"Новий проєкт реконструкції - це новий етап співпраці бізнесу і держави. Ми відчуваємо особливий зв'язок з головною дестинацією Запоріжжя і прагнемо зробити її ще більш величною, привабливою і комфортною для мільйонів українців і гостей міста", - зазначив він.

Повідомляється, що проєкт реконструкції Національного заповідника "Хортиця" представляє повне оновлення острова з максимально дбайливою реконструкцією інфраструктури, зі збереженням природного балансу і біоценозу заповідника. Ключове завдання проєкту-відновити і реконструювати існуючі об'єкти, повністю виключаючи нові забудови.

"Не сумніваюся, що цей проєкт стане прикладом успішного державно-приватного партнерства. Упевнений, що синергія роботи влади, великого бізнесу, залучення громадськості дасть результат, яким ми будемо пишатися. Але вважаю, що ключове поняття тут - відповідальність кожного з нас. Саме тому ми ініціювали проведення в Запоріжжі дискусійної платформи "Хортиця: видатна історія - велике майбутнє". Нам дуже важливо почути всі думки, зрозуміти їх і врахувати", - заявив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.

Нагадаємо, у 2007 році "Запоріжсталь" повністю профінансував створення історико-культурного комплексу "Запорізька Січ" на о.Хортиця, який відтворює образ козацької столиці та атмосферу часів козацтва і є єдиним збірним образом усіх Січей, що існували за старих часів. Тут зібрані найцікавіші елементи архітектури, культури, побуту та життя запорізьких козаків. При цьому Запоріжсталь Метінвесту також фінансував створення військової пушкарні, експозицій "Козацький табір", "Часи козацькі – Січі запорізькі", реконструкцію музейних студій заповідника та підводні археологічні експедиції з підйому з дна річки Дніпро артефактів для музею.




Автор: 

металургія (1242) Метінвест (969)


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Топ коментарі
+4
пока не решат вопрос с екологией - мало кто туда ездить будет, там тупо дышать изза ахметовских комбинатов нечем.
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23.04.2021 16:24 Відповісти
+4
Под шумок земельки украдут долю немалую.
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23.04.2021 16:26 Відповісти
+3
Екологія в Запоріжжі питання номер один.
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23.04.2021 16:27 Відповісти
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На Хортиці проведуть масштабну реконструкцію - Цензор.НЕТ 1105
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23.04.2021 16:24 Відповісти
пока не решат вопрос с екологией - мало кто туда ездить будет, там тупо дышать изза ахметовских комбинатов нечем.
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23.04.2021 16:24 Відповісти
на парковке хортицы за полдня полумилиметровый слой черной пыли на капоте.
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23.04.2021 16:25 Відповісти
Под шумок земельки украдут долю немалую.
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23.04.2021 16:26 Відповісти
Екологія в Запоріжжі питання номер один.
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23.04.2021 16:27 Відповісти
Буде пам'ятник кримським татарам на хортиці
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23.04.2021 16:50 Відповісти
Єко-жадібність. Хроніка
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23.04.2021 21:29 Відповісти
донецкая херабора террорестическая от них рак у людей изза дыма..донецкие твари захватили все
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23.04.2021 21:36 Відповісти
музей был там классный, я его еще помню... потом по х ерили его, зато деревянных сарайцев настроили... и что там про Сечь написали? мне вот интересно, чей там ресторан Січ? один из самых элитных в Запорожье. сам 1 раз там всего был, давно очень. Остров Хортица... даже не знаю... ему не реконструкция нужна, а оставить его в покое: очистить Днепр от выбросов + воздух нормальный дать, а не постоянную кучу грязи в воздухе...
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23.04.2021 22:33 Відповісти
Очень хорошая новость, еще хотел обратить внимание на проблему "Скифского стана", который заливает фекалиями. Уже есть и постановление Кабмина убрать отсюда полностью дырявые трубы полей фильтрации объединенной канализации Хортицы, но воз и ныне там
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23.04.2021 22:41 Відповісти
Запоріжжя зовсім занедбали. Порівнюючи з Дніпром - це село.
Такий шикарний край для туристів....Дніпрові кручі, плавні, Хортиця...
Натомість димлять заводи, повно алкашні і наркоманів. І реально немає нормального місця для відпочинку. Чим привабити людей.
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24.04.2021 08:20 Відповісти
 
 