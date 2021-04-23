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90% загрязнения воздуха в Киеве приходится на выбросы от автомобилей, – эколог

Экологи отмечают: если и дальше игнорировать проблему выбросов вредных веществ от автотранспорта, состояние воздуха будет ухудшаться.

Киев несколько раз входил в десятку рейтинга самых грязных городов мира. С начала этого года антирекорды продолжаются, сообщается в сюжете "5 канала".

"Почему так произошло и происходит? Это уже не первый раз такое. Киев – и первое, и второе, и Киев в топ-5 входил. Это связано с таким источником загрязнения, как автотранспорт. Потому что на него приходится около 90%", – объясняет эколог Центра экологической инициативы "Экодія" Марина Ратушная.

Стоит заметить, что в столице мобильные приложения для отслеживания состояния окружающей среды почти постоянно показывают индексы загрязнения воздуха выше нормы.

Как известно, в Киеве действует 16 постов государственной системы мониторинга качества воздуха. Их установили еще в 70-х годах прошлого века. Поэтому система – не автоматизированная. При этом мало станций, которые отслеживают концентрацию твердых частиц в воздухе по последним технологиям. И лишь одна из них – вблизи автомагистрали. Следовательно, система определения источников загрязнения воздуха – несовершенна, констатируют специалисты.

В то же время экологи указывают: если и дальше игнорировать проблему выбросов вредных веществ от автотранспорта, состояние воздуха будет ухудшаться. Советуют обратить внимание на опыт европейских городов, где после усиления регулирования и ограничения выбросов от автотранспорта воздух стал значительно чище.

Автор: 

загрязнение (256) экология (1611)


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Топ комментарии
+7
Мне до робота в Копенгагене 10 км и я езжу на велосипеде.
Почему ?
Потому что бы воздух был чистый и я не хочу участвовать в его загрязнение .
Я один такой ?
Нет !
Нас тысячи таких в Копенгагене.
Но у вас другая философия, пускай сосед на велосипеде едет, а я машине , не ?
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23.04.2021 17:53 Ответить
+7
Что бы воздух стал чище надо нормально организовать работу общественного транспорта! Надо убрать маршрутки которые не выполняют никаких экологических норм, надо закупить троллейбусы и трамваи и заставить их ходить строго по графику... а все остальное это балабольство!
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23.04.2021 18:27 Ответить
+5
Навезли это гавно на бляхах, теперь нюхайте
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23.04.2021 17:33 Ответить
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23.04.2021 17:32 Ответить
Мне до робота в Копенгагене 10 км и я езжу на велосипеде.
Почему ?
Потому что бы воздух был чистый и я не хочу участвовать в его загрязнение .
Я один такой ?
Нет !
Нас тысячи таких в Копенгагене.
Но у вас другая философия, пускай сосед на велосипеде едет, а я машине , не ?
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23.04.2021 17:53 Ответить
Ничего, что площадь Копенгагена в 10 раз меньше площади Киева? А много там таких горочек как в Киеве? Сравнение не корректное.
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23.04.2021 18:25 Ответить
Что значит площадь Киева и Копенгагена ? Причём тут площадь к велосипеду ? Вы же не рачке ползите ?
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23.04.2021 18:58 Ответить
Ты дебил?
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23.04.2021 21:50 Ответить
одно дело проехать по ровной дороге 10 км на велосипеде, а другое проехать 30 по горкам и мостам... а вечером обратно... Хочу на вас посмотреть как вы будете с левого берега ехать в район Лукьяновки каждый день ))
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23.04.2021 22:32 Ответить
У вас и траву скоро косить не будут, чтобы пчелке было что кушать! А у нас лебедей стреляют, камыш палят , где птица гнездится, рыбу ловят в нерест и зимней спячке, деревья пиляют безнаказанно и т.д. Философия варваров!
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23.04.2021 18:34 Ответить
Помню удивлялся городским немцам без машины которую в Германии образно бомж купить может. Говорят в городе она нам не нужна, лишняя забота. Если переедем в частный дом или появится ребенок тогда да. А у нас пока понты дороже прагматизма. Тяжкое наследие нищего совка.
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23.04.2021 18:41 Ответить
киев построен по дибильному, транзитный транспорт едет через город , вместо обходных магистралей... отсюда и зашрязнения, уберите из киева транзит, уберутся и загрязнения, в нвропе почти у каждого есть машина, все куда то едут , в украине, машина это роскошь, а вот транзитный транспорт ... едет постоянно , так что толку то от того что много киевлян едут на общественном транспорте, конечно немаловажно, что автопарк маршруток не выдерживает ниодного экоконтроля , богданчик коптящий как трактор восьмидесятых и камазы на объездной... это ужас... и маленький бензиновый фольксваген гольф тут непричем... основная проблема это старые коптящие дизеля в том числе и поезда... ненужно сюда приплетать бензиновые машины и машины на газу , которые в основном выкидывают в атмосферу углекислый газ и водный пар
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23.04.2021 19:05 Ответить
а детей мне на багажнику возить?
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23.04.2021 20:42 Ответить
Кронпринцесса Дании везет детей в детский сад. На велосипеде. Зимой.

90% загрязнения воздуха в Киеве приходится на выбросы от автомобилей, – эколог - Цензор.НЕТ 1565
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23.04.2021 21:24 Ответить
Звучит как "поднимем штрафы за парковку" )))
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23.04.2021 17:33 Ответить
Навезли это гавно на бляхах, теперь нюхайте
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23.04.2021 17:33 Ответить
О, эколоХи карманный всплыли!
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23.04.2021 17:41 Ответить
Ну да - киевскую промышленность порошенко и уничтожил. Например на Рыбальском острове на месте приватизирнованных государственных заводов теперь построен "6 элемент" и строится элитный жилой микрорайон для казнокрадов и коррупционеров. Поэтому конечно - заводов нет и воздух в Киеве теперь загрязняют только автомобили - заводы и фабрики развалили постсоветские казнокрады и коррупционеры.
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23.04.2021 17:42 Ответить
На Рыбальском строится элитный дом терпимости. Там нормальный человек жить не будет - рядом автомобильная магистраль, железная дорога и отсутсвует инфраструктура.
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23.04.2021 19:50 Ответить
Сміття більше стало, а так ніяких особливих змін. Хіба вонює більше. Але не машинами, а каналізацією.
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23.04.2021 17:44 Ответить
В москве в 4 раза больше машин, в каире в 5 раз больше машин (при меньшей площади города), но почему-то в топе загрязнения киев
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23.04.2021 17:48 Ответить
ну так нужно что-то делать. Показатели действительно пугают...
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23.04.2021 17:51 Ответить
Киев - давно понятие растяжимое.
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23.04.2021 18:19 Ответить
А на яких машинах катаються чисельні депутати-міністри і іхня прислуга? Невже на Ліфах?
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23.04.2021 18:24 Ответить
Что бы воздух стал чище надо нормально организовать работу общественного транспорта! Надо убрать маршрутки которые не выполняют никаких экологических норм, надо закупить троллейбусы и трамваи и заставить их ходить строго по графику... а все остальное это балабольство!
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23.04.2021 18:27 Ответить
Можливо Ви і праві та тільки наші новенькі ,,Богдани,,згнивають швидше ніж виплачують за них кредити.А ходова частина як тільки,,Богдани,,сходять з конвеєра не перестає диринчати та виходити із ладу.
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23.04.2021 22:07 Ответить
Так пускай эколог начнет с себя и пересядет с лексуса в метро,или слабо?
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23.04.2021 18:38 Ответить
Остальные 10% загрязнения дают курильщики!
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23.04.2021 18:40 Ответить
отопление печное
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23.04.2021 19:19 Ответить
Экология,так стимулируйте ощутимо владельцев электромобилей.Отмените для них ввозные пошлины,сделайте для них бесплатными стоянки дайте им дешевое электричество для зарядки своих каров.А то борьба за экологию сводится только в увеличении поборов из автомобилистов.
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23.04.2021 18:43 Ответить
Так большинство авто уже на газу работают,
или они тоже загрязняют?
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23.04.2021 19:13 Ответить
Загрязнения это пол-вопроса. Мне еще нравятся парковки на газонах, тротуарах и под подъездами. Аборигены).
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23.04.2021 19:56 Ответить
Капитан очевидность. Пердящие бляхи, Богданы и камазы
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23.04.2021 22:54 Ответить
В Киеве не менее 1,5 млн авто. А каждому на своём ылитном корыте надо проехать.
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24.04.2021 06:34 Ответить
ПОРА РАЗРЕШИТЬ АВТО В КИЕВЕ - ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КИЕВА !!!
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24.04.2021 07:23 Ответить
А сколько ******** заплатил?
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26.04.2021 21:53 Ответить
 
 