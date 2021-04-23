90% загрязнения воздуха в Киеве приходится на выбросы от автомобилей, – эколог

Экологи отмечают: если и дальше игнорировать проблему выбросов вредных веществ от автотранспорта, состояние воздуха будет ухудшаться.

Киев несколько раз входил в десятку рейтинга самых грязных городов мира. С начала этого года антирекорды продолжаются, сообщается в сюжете "5 канала".

"Почему так произошло и происходит? Это уже не первый раз такое. Киев – и первое, и второе, и Киев в топ-5 входил. Это связано с таким источником загрязнения, как автотранспорт. Потому что на него приходится около 90%", – объясняет эколог Центра экологической инициативы "Экодія" Марина Ратушная.

Стоит заметить, что в столице мобильные приложения для отслеживания состояния окружающей среды почти постоянно показывают индексы загрязнения воздуха выше нормы.

Как известно, в Киеве действует 16 постов государственной системы мониторинга качества воздуха. Их установили еще в 70-х годах прошлого века. Поэтому система – не автоматизированная. При этом мало станций, которые отслеживают концентрацию твердых частиц в воздухе по последним технологиям. И лишь одна из них – вблизи автомагистрали. Следовательно, система определения источников загрязнения воздуха – несовершенна, констатируют специалисты.

В то же время экологи указывают: если и дальше игнорировать проблему выбросов вредных веществ от автотранспорта, состояние воздуха будет ухудшаться. Советуют обратить внимание на опыт европейских городов, где после усиления регулирования и ограничения выбросов от автотранспорта воздух стал значительно чище.