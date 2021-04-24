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"Укрзализныця" увеличивает количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники

Реагируя на повышенный спрос, "Укрзализныця" продолжает добавлять удобные рейсы на период майских выходных. В частности, в ответ на многочисленные просьбы пассажиров дополнительные сообщения получат Черновцы, Одесса, Ужгород и Волынь с Ривненщиной.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Таким образом, обновленный перечень дополнительных поездов на праздники выглядит следующим образом:

№ 249/250 Киев - Черновцы: отправление из Киева 30.04, 3.05, 7.05, из Черновцов 1.05, 4.05, 9.05;

№ 202/201 Ковель - Киев: из Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, из Киева 30.04, 5.05, 10.05.

№ 248/247 Одесса - Ковель: из Одессы 30.04, из Ковеля 02.05;

№ 148/147 Одесса - Киев: из Одессы с 29.04 по 27.05 по нечетным, из Киева с 30.04 по 28.05 по четным

№ 242/241 Одесса - Днепр: из Одессы 29.04, с Днепра 30.04;

№ 26/25 Одесса - Ужгород: из Одессы 30.04, 02,08.05, из Ужгорода 1, 3, 9.05;

№ 207/208 Киев - Ужгород: 30.04 из Киева;

№ 235/236 Ужгород - Львов: 01.05 из Ужгорода.

Также на период пасхальных и майских праздников изменен график движения поезда №7088/7087 сообщением Харьков - Константиновка, который с 29 апреля по 10 мая будет курсировать ежедневно. Отправление из Константиновки - в 6.00, возвращение из Харькова - в 15:55.

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Чтобы поездки на праздники были максимально безопасными и приятными, "Укрзализныця" призывает правильно носить маски, пользоваться антисептиком и воздержаться от путешествий в случае симптомов болезни или недавних контактов с заболевшими.

железная дорога (1417) Пасха (379) поезд (1032) праздник (1691) Укрзализныця (2766) выходной (126)


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карантин кажете?
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24.04.2021 15:22 Ответить
Ожидаем новую короновирусную волну, и новый локдаун. Долго ждать не придётся...
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24.04.2021 15:24 Ответить
Індія щойно посвяткувала...

https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe
https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe
https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu @BoSS_Modpe https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe/status/1385908694140047360 1 ч

Ох, Індія палає...189 544 померлих.

"Укрзализныця" увеличивает количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники - Цензор.НЕТ 7330
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24.04.2021 15:30 Ответить
Укрзалізниця всіма можливостями розповсюджує заразу по всій Україні!!! замість того, щоб скоротити та унеможливити подальше її розповсюдження!!! А потім через місяць ..другий..будемо скиглити... заламувати рученьки... запроваджувати локдауни і дохнути...((((
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24.04.2021 15:37 Ответить
На железке тырить уже нечего, надо в праздники подзаработать, какой карантин?
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24.04.2021 15:51 Ответить
То сидіть вдома і нікуди не виходьте, то розносьте заразу поїздами у всі кінці.
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24.04.2021 16:39 Ответить
 
 