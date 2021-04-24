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"Укрзалізниця" збільшує кількість додаткових поїздів на великодні та травневі свята

Реагуючи на підвищений попит, "Укрзалізниця" продовжує додавати зручні рейси на період травневих вихідних. Зокрема, у відповідь на численні прохання пасажирів додаткові сполучення отримають Чернівці, Одеса, Ужгород і Волинь із Рівненщиною.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Тож оновлений перелік додаткових поїздів на свята має такий вигляд:

№249/250 Київ – Чернівці: відправлення з Києва 30.04, 3.05, 7.05, з Чернівців 1.05, 4.05, 9.05;

№202/201 Ковель – Київ: із Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, із Києва 30.04, 5.05, 10.05.

№248/247 Одеса – Ковель: із Одеси 30.04, з Ковеля 02.05;

№148/147 Одеса – Київ: із Одеси з 29.04 до 27.05 у непарні дні, із Києва з 30.04 до 28.05 у парні дні;

№242/241 Одеса – Дніпро: з Одеси 29.04, з Дніпра 30.04;

№26/25 Одеса – Ужгород: із Одеси 30.04, 02,08.05, з Ужгорода 1, 3, 9.05;

№207/208 Київ – Ужгород: 30.04 з Києва;

№235/236 Ужгород – Львів: 1.05 з Ужгорода.

Також на період великодніх та травневих свят змінено графік руху поїзда №7088/7087 сполученням Харків-Костянтинівка, який із 29 квітня до 10 травня курсуватиме щоденно. Відправлення з Костянтинівки – о 6:00, повернення з Харкова – о 15:55.

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Щоб поїздки на свята були максимально безпечними та приємними, "Укрзалізниця" закликає правильно носити маски, користуватися антисептиком та утриматися від подорожей у разі симптомів хвороби чи нещодавніх контактів із хворими.

Автор: 

залізниця (1532) Великдень (362) потяг (1992) свято (682) Укрзалізниця (6929) вихідний (78)


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24.04.2021 15:22 Відповісти
Ожидаем новую короновирусную волну, и новый локдаун. Долго ждать не придётся...
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24.04.2021 15:24 Відповісти
Індія щойно посвяткувала...

https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe
https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe
https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe Gheorghe Bandu @BoSS_Modpe https://mobile.twitter.com/BoSS_Modpe/status/1385908694140047360 1 ч

Ох, Індія палає...189 544 померлих.

"Укрзализныця" увеличивает количество дополнительных поездов на пасхальные и майские праздники - Цензор.НЕТ 7330
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24.04.2021 15:30 Відповісти
Укрзалізниця всіма можливостями розповсюджує заразу по всій Україні!!! замість того, щоб скоротити та унеможливити подальше її розповсюдження!!! А потім через місяць ..другий..будемо скиглити... заламувати рученьки... запроваджувати локдауни і дохнути...((((
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24.04.2021 15:37 Відповісти
На железке тырить уже нечего, надо в праздники подзаработать, какой карантин?
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24.04.2021 15:51 Відповісти
То сидіть вдома і нікуди не виходьте, то розносьте заразу поїздами у всі кінці.
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24.04.2021 16:39 Відповісти
 
 