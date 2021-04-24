"Укрзалізниця" збільшує кількість додаткових поїздів на великодні та травневі свята

Реагуючи на підвищений попит, "Укрзалізниця" продовжує додавати зручні рейси на період травневих вихідних. Зокрема, у відповідь на численні прохання пасажирів додаткові сполучення отримають Чернівці, Одеса, Ужгород і Волинь із Рівненщиною.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі "Укрзалізниці".

Тож оновлений перелік додаткових поїздів на свята має такий вигляд:

№249/250 Київ – Чернівці: відправлення з Києва 30.04, 3.05, 7.05, з Чернівців 1.05, 4.05, 9.05;

№202/201 Ковель – Київ: із Ковеля 29.04, 4.05, 9.05, із Києва 30.04, 5.05, 10.05.

№248/247 Одеса – Ковель: із Одеси 30.04, з Ковеля 02.05;

№148/147 Одеса – Київ: із Одеси з 29.04 до 27.05 у непарні дні, із Києва з 30.04 до 28.05 у парні дні;

№242/241 Одеса – Дніпро: з Одеси 29.04, з Дніпра 30.04;

№26/25 Одеса – Ужгород: із Одеси 30.04, 02,08.05, з Ужгорода 1, 3, 9.05;

№207/208 Київ – Ужгород: 30.04 з Києва;

№235/236 Ужгород – Львів: 1.05 з Ужгорода.

Також на період великодніх та травневих свят змінено графік руху поїзда №7088/7087 сполученням Харків-Костянтинівка, який із 29 квітня до 10 травня курсуватиме щоденно. Відправлення з Костянтинівки – о 6:00, повернення з Харкова – о 15:55.

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Щоб поїздки на свята були максимально безпечними та приємними, "Укрзалізниця" закликає правильно носити маски, користуватися антисептиком та утриматися від подорожей у разі симптомів хвороби чи нещодавніх контактів із хворими.