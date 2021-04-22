У зв'язку з поліпшенням епідситуації "Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів у Чернівецьку область, - Криклій

У Чернівецькій області скасували "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 і відновили курсування поїздів далекого прямування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій у Telegram.

"Укрзалізниця" відновлює курсування поїздів далекого сполучення з/до Чернівецької області у зв’язку з поліпшенням епідеміологічної ситуації з 22 квітня. Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій скасувала червоний рівень епідемічної небезпеки у регіоні", - написав Криклій у телеграм-каналі.

Зокрема, відновлюється курсування за повноцінним маршрутом: №7/8 Київ-Чернівці-Київ; №117/118 Київ-Чернівці-Київ; №135/136 Одеса-Чернівці-Одеса; №357/358 Київ-Рахів-Київ.



Міністр зазначив, що продаж квитків на ці напрямки вже відкрито.

