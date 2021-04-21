Чернівецька область з 22 квітня виходить із "червоної" зони карантину, - Немчінов

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні в середу вивела Чернівецьку область з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.

Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Державна комісія вирішила скасувати з 00 годин 00 хвилин 22 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.

