Чернівецька область з 22 квітня виходить із "червоної" зони карантину, - Немчінов
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні в середу вивела Чернівецьку область з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки.
Про це повідомив міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Державна комісія вирішила скасувати з 00 годин 00 хвилин 22 квітня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Чернівецької області та застосувати на території Чернівецької області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для "жовтого" рівня епідемічної небезпеки", - написав Немчінов.
