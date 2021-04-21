Чернівецька область може вийти з "червоної" зони вже завтра

Чернівецька область 22 квітня може вийти з "червоної зони" карантину і перейти в "жовту".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це заявив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"О 18 годині відбудеться засідання держкомісії в Києві. Нам вже скинули проєкт рішення комісії, і з завтрашнього дня, з півночі, наша область буде виведена з червоної зони в жовту", - зазначив він.

Нагадаємо, про це раніше повідомляв МОЗ.

