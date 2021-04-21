Черновицкая область может выйти из "красной" зоны уже завтра
Черновицкая область 22 апреля может выйти из "красной зоны" карантина и перейти в "желтую".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.
"В 18 часов состоится заседание госкомиссии в Киеве. Нам уже сбросили проект решения комиссии, и с завтрашнего дня, с полуночи, наша область будет выведена из красной зоны в желтую", - отметил он.
Напомним, об этом ранее сообщал Минздрав.
