Черновицкая область может выйти из "красной" зоны уже завтра

Черновицкая область может выйти из "красной" зоны уже завтра

Черновицкая область 22 апреля может выйти из "красной зоны" карантина и перейти в "желтую".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

"В 18 часов состоится заседание госкомиссии в Киеве. Нам уже сбросили проект решения комиссии, и с завтрашнего дня, с полуночи, наша область будет выведена из красной зоны в желтую", - отметил он.

Напомним, об этом ранее сообщал Минздрав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Черновицкая область готовится к послаблению карантинных ограничений, другие области демонстрируют стабилизацию ситуации, - Степанов

Буковина (908) карантин (16729) COVID-19 (18611) Осачук Сергей (116) коронавирус (17042)
А может и не выйти ...
21.04.2021 15:45 Ответить
типун тебе на пипку, задолбались 52 дня на локдауне
21.04.2021 15:59 Ответить
 
 