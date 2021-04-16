Черновицкая область готовится к послаблению карантинных ограничений, другие области демонстрируют стабилизацию ситуации, - Степанов
Черновицкая область готовится к послаблению карантинных ограничений вслед за Закарпатской и Ивано-Франковской.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Две области из трех, где ситуация была самой сложной - Закарпатская и Ивано-Франковская уже вышли из "красного" уровня эпидопасности. Черновицкая готовится к послаблению карантинных ограничений. Другие области демонстрируют стабилизацию ситуации и тенденцию к снижению уровня госпитализаций",- сказал он.
Министр добавил, что напряженной остается ситуация в Киевской, Львовской, Одесской, Хмельницкой областях и Киеве.
Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели.
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