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Новости Коронавирус и карантин
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Черновицкая область готовится к послаблению карантинных ограничений, другие области демонстрируют стабилизацию ситуации, - Степанов

Черновицкая область готовится к послаблению карантинных ограничений, другие области демонстрируют стабилизацию ситуации, - Степанов

Черновицкая область готовится к послаблению карантинных ограничений вслед за Закарпатской и Ивано-Франковской.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе "часа вопросов" к правительству в Верховной Раде в пятницу, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Две области из трех, где ситуация была самой сложной - Закарпатская и Ивано-Франковская уже вышли из "красного" уровня эпидопасности. Черновицкая готовится к послаблению карантинных ограничений. Другие области демонстрируют стабилизацию ситуации и тенденцию к снижению уровня госпитализаций",- сказал он.

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Министр добавил, что напряженной остается ситуация в Киевской, Львовской, Одесской, Хмельницкой областях и Киеве.

Как сообщалось, в Украине за сутки от COVID-19 умерли 438 человек, зафиксированы 17 479 новых случаев заражения, 12 054 человека - выздоровели.

Буковина (901) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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токо не надо игнорирование больных вызова врача называть стабилизацией!
Больные не хотят видеть пофигизм врачей и счета за предлагаемую госпитализацию.
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16.04.2021 11:02 Ответить
В моем доме 10 квартир болеет.. В соседнем тоже где-то так.. Но по статистике мы в помаранчевой.. Степанов, вы отдаёте себе отчёт, что просто отправляете больных в Европу?
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16.04.2021 11:09 Ответить
 
 