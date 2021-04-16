Чернівецька область готується до послаблення карантинних обмежень, решта областей демонструють стабілізацію ситуації, - Степанов

Чернівецька область готується до послаблення карантинних обмежень слідом за Закарпатською та Івано-Франківською.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дві області з трьох, де ситуація була найскладнішою, - Закарпатська та Івано-Франківська вже вийшли з "червоного" рівня епіднебезпеки. Чернівецька готується до послаблення карантинних обмежень. Інші області демонструють стабілізацію ситуації і тенденцію до зниження рівня госпіталізацій", - сказав він.

Міністр додав, що напруженою залишається ситуація в Київській, Львівській, Одеській, Хмельницькій областях та Києві.

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Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини - одужали.