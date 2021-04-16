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Новини Коронавірус і карантин
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Чернівецька область готується до послаблення карантинних обмежень, решта областей демонструють стабілізацію ситуації, - Степанов

Чернівецька область готується до послаблення карантинних обмежень, решта областей демонструють стабілізацію ситуації, - Степанов

Чернівецька область готується до послаблення карантинних обмежень слідом за Закарпатською та Івано-Франківською.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Дві області з трьох, де ситуація була найскладнішою, - Закарпатська та Івано-Франківська вже вийшли з "червоного" рівня епіднебезпеки. Чернівецька готується до послаблення карантинних обмежень. Інші області демонструють стабілізацію ситуації і тенденцію до зниження рівня госпіталізацій", - сказав він.

Міністр додав, що напруженою залишається ситуація в Київській, Львівській, Одеській, Хмельницькій областях та Києві.

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Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 438 осіб, зафіксовано 17 479 нових випадків зараження, 12 054 людини - одужали.

Автор: 

Буковина (854) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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токо не надо игнорирование больных вызова врача называть стабилизацией!
Больные не хотят видеть пофигизм врачей и счета за предлагаемую госпитализацию.
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16.04.2021 11:02 Відповісти
В моем доме 10 квартир болеет.. В соседнем тоже где-то так.. Но по статистике мы в помаранчевой.. Степанов, вы отдаёте себе отчёт, что просто отправляете больных в Европу?
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16.04.2021 11:09 Відповісти
 
 