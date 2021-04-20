4 007 0
Черновицкая область в ближайшее время выйдет из "красной" зоны, - Минздрав. КАРТА
Из "красной" зоны адаптивного карантина в Украине скоро выйдет Черновицкая область. Это может произойти в ближайшее время.
Об этом говорится в сообщении "Коронавірус_інфо" в Telegram - верифицирированный проект Минздрава Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Черновицкая область уже третья после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая вскоре выйдет из "красной" зоны карантина из-за значительного снижения эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении.
Кроме того, стабильное улучшение эпидемической ситуации фиксируется во Львовской области.
