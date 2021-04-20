РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4206 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
4 007 0

Черновицкая область в ближайшее время выйдет из "красной" зоны, - Минздрав. КАРТА

Черновицкая область в ближайшее время выйдет из "красной" зоны, - Минздрав. КАРТА

Из "красной" зоны адаптивного карантина в Украине скоро выйдет Черновицкая область. Это может произойти в ближайшее время.

Об этом говорится в сообщении "Коронавірус_інфо" в Telegram - верифицирированный проект Минздрава Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Черновицкая область уже третья после Ивано-Франковской и Закарпатской, которая вскоре выйдет из "красной" зоны карантина из-за значительного снижения эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В некоторых школах могут продлить учебный год из-за карантина, - Минобразования

Кроме того, стабильное улучшение эпидемической ситуации фиксируется во Львовской области.

Черновицкая область в ближайшее время выйдет из красной зоны, - Минздрав 01
Черновицкая область в ближайшее время выйдет из красной зоны, - Минздрав 02

Автор: 

Буковина (908) карантин (16729) Минздрав (4915) COVID-19 (18611) коронавирус (17042)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 