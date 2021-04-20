УКР
Чернівецька область найближчим часом вийде з "червоної" зони, - МОЗ. КАРТА

Із "червоної" зони адаптивного карантину в Україні скоро вийде Чернівецька область. Це може статися найближчим часом.

Про це йдеться в повідомленні "Коронавірус_інфо" в Telegram - верифікований проєкт МОЗ України, передає Цензор.НЕТ.

"Чернівецька область вже третя після Івано-Франківської та Закарпатської, яка незабаром вийде з "червоної" зони карантину через значне зниження епідемічної небезпеки поширення COVID-19", - ідеться в повідомленні.

Крім того, стабільне поліпшення епідемічної ситуації фіксується у Львівській області.

