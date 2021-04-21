Черновицкая область с 22 апреля выходит из "красной" зоны карантина, - Немчинов
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в среду вывела Черновицкую область из "красной" зоны эпидемиологической опасности.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 22 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.
