Черновицкая область с 22 апреля выходит из "красной" зоны карантина, - Немчинов

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании в среду вывела Черновицкую область из "красной" зоны эпидемиологической опасности.

Об этом сообщил министр Кабинета Министров Украины Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 22 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Черновицкой области и применить на территории Черновицкой области ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - написал Немчинов.

