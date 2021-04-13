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Новости Коронавирус и карантин
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Полтавщина с 15 апреля переходит в "красную" зону карантина, - Немчинов

Полтавщина с 15 апреля переходит в

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила "красный" уровень эпидопасности на территории Полтавской области.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области, и применить на территории Полтавской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Полтавщина ужесточила карантинные ограничения, запретив работу кафе и ресторанов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Закарпатская область 11 апреля выходит из "красной" зоны карантина, - Немчинов

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042) Полтавская область (1177)


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А если объявить красные зоны карантина в прифронтовых зонах, то кацапы не будут проводить полномасштабное вторжение? Все таки корона вирис это не шутки
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13.04.2021 14:26 Ответить
Можна у хворих слину і сечу збирати. І від кацапів ними відбиватись. Бактеріологічна зброя!
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13.04.2021 16:09 Ответить
геноцид народу провладними курвами
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13.04.2021 22:16 Ответить
 
 