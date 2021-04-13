Полтавщина с 15 апреля переходит в "красную" зону карантина, - Немчинов

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила "красный" уровень эпидопасности на территории Полтавской области.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 15 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Полтавской области, и применить на территории Полтавской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Полтавщина ужесточила карантинные ограничения, запретив работу кафе и ресторанов.

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