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Новости Коронавирус и карантин
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Закарпатская область 11 апреля выходит из "красной" зоны карантина, - Немчинов

Закарпатская область 11 апреля выходит из

10 апреля на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение об исключении Закарпатской области из "красной" зоны эпидемиологической опасности.

Об этом в своем Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области, и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - сказано в сообщении.

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Как сообщалось, Закарпатская область одной из первых оказалась в "красной" зоне карантина после начала третьей волны коронавируса. 

За мунувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в г. Киеве (1 605), Днепропетровской (1 383), Харьковской (1 343), Львовской (1 342) и Киевской (1 133) областях.

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Червона зона пішла на схід, а потім повернеться знов. І так стопіццот раз.
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10.04.2021 12:22 Ответить
ага, Закарпатська виходить, а Харківська входить
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10.04.2021 12:37 Ответить
Майские праздники на носу!Бабло побеждает зло!
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10.04.2021 16:58 Ответить
 
 