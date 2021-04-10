Закарпатская область 11 апреля выходит из "красной" зоны карантина, - Немчинов

10 апреля на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение об исключении Закарпатской области из "красной" зоны эпидемиологической опасности.

Об этом в своем Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 11 апреля 2021 "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Закарпатской области, и применить на территории Закарпатской области ограничительные противоэпидемические мероприятия предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности", - сказано в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Три области могут выйти из "красной" зоны в ближайшие дни, - Степанов. ВИДЕО

Как сообщалось, Закарпатская область одной из первых оказалась в "красной" зоне карантина после начала третьей волны коронавируса.

За мунувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в г. Киеве (1 605), Днепропетровской (1 383), Харьковской (1 343), Львовской (1 342) и Киевской (1 133) областях.